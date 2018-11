Overwatch Contenders: i Samsung Morning Stars pronti al debutto!

L'ecosistema esport messo in piedi da Blizzard, per ciò che concerne il proprio hero shooter, continua ad espandersi. Il Path to Pro immaginato dal colosso di Irvine si è stabilizzato in tre diversi percorsi: la Open Division, gli Overwatch Contenders e la massima serie: la Overwatch League, vero e proprio sogno per migliaia di giocatori che militano nelle categorie inferiori.

Alcuni di questi giocatori militanti nei Contenders hanno recentemente realizzato il loro obbiettivo: grazie all'espansione del campionato "di Serie A" a venti franchigie, diversi sono stati notati dalle grandi squadre e hanno potuto firmare con le formazioni che, a partire dal prossimo 14 febbraio, inizieranno la seconda stagione.

Tutti gli altri, invece, stanno solo aspettando l'inizio della nuova stagione dei Contenders, terza e ultima per il 2018, che ufficialmente partirà la prossima domenica. E che vedrà, per la prima volta, tra le fila della regione europea anche la formazione bergamasca: i Samsung Morning Stars Blue.

Come funziona?

Nel corso dei Contenders 2018, la competizione è passata da due regioni a sette. Grazie al debutto di nuove leghe e alla razionalizzazione di quelle regionali già esistenti, gli Overwatch Contenders sono ora attivi in Nord America, Europa, Corea del Sud, Cina, regione del Pacifico, Australia e Sud America. Come dicevamo, nel 2018 sono state previste tre stagioni degli Overwatch Contenders, con un montepremi globale di oltre 3 milioni di dollari in totale.

Per chi non lo sapesse, dopo la stagione regolare hanno luogo i Contenders Trials, ovvero dei tornei di promozione/retrocessione fra le migliori squadre dell'Open Division (queste ultime qualificate attraverso i playoff alla fine della stagione) e le ultime squadre classificate ai Contenders. Queste si giocano la permanenza nella categoria superiore, mentre i pretendenti provenienti dall'Open Division tentano il tutto per tutto per guadagnarsi l'accesso e salire in "Serie B".

La formazione di Bergamo ci ha provato, mancando l'impresa per un soffio giusto quest'estate. Poi, il destino è corso in aiuto dei Blue. All'inizio della seconda stagione, infatti, la squadra pur mostrando una fame di vittorie incredibile, improvvisamente è sparita dalla classifica, andando a infoltire le fila delle squadre ritirate dalla competizione. Un mistero che si è diradato col tempo, man mano che i bergamaschi iniziavano a mettere a segno dei colpi di mercato degni del calciomercato.

Il motivo è presto detto. I 6nakes, formazione militante nei Contenders, si sono sciolti lasciando libero uno slot che poteva essere semplicemente acquistato.

Dall'Open Division al salto...in alto

Come abbiamo accennato poco fa, i Blue guidati da coach Fabio "Nightslayer" Condoluci, nella seconda stagione si sono comportati molto bene, giocando un intenso campionato, riuscendo a conquistare i playoff e - nonostante qualche passo falso - ad accedere ai Contenders Trials. Purtroppo non è andata come ci si aspettava ma, per la nuova stagione, i Samsung Morning Stars non hanno messo da parte le loro ambizioni, iniziando il torneo col botto: otto vittorie in altrettante sfide e prima posizione in classifica. Poi, il ritiro.

Una volta ritirata la formazione dalla competizione, l'organizzazione ha dato il via a un imponente lavoro di ristrutturazione. Iniziato con l'arrivo del portoghese Alexandre "san alex" Simões come Project Manager che curerà il settore di Overwatch della formazione bergamasca.

Alexandre "san alex", peraltro, è ormai considerato un veterano della scena competitiva e un ragazzo di provata competenza, nonché componente di quei 6nakes ormai disbandati.

Successivamente è arrivato Richard "Pipou" Buscemi, transalpino che è andato a ricoprire il ruolo di head coach per la formazione di Bergamo. Il trentenne transalpino appena approdato in casa Morning Stars, può vantare una grande esperienza in Overwatch in quanto non solo ha già giocato in diversi team, ma proviene anche dagli Eagle Gaming, team campione in carica dei Contenders europei.

Il mercato giocatori, poi, è entrato nel vivo con la partenza di ben tre giocatori "storici": il support iberico Linepro, il main tank Luft e il flex Najini.

Il rimaneggiamento del roster ha visto il reclutamento di Arthur "dridro" Szanto, entrato ufficialmente nel team e di Caspere, uno dei più versatili e talentuosi Flex DPS d'Europa.

Poi è stato il turno del britannico Kai "KSP" Collins, membro della spedizione britannica alle finali della Overwatch World Cup 2018, quella che ha fatto uno sgarbo (enorme!) ai cugini statunitensi.

Altro DPS ad aggiungersi ai Morning Stars è stato Lucas "Leaf" Loison, esperto DPS/flex transalpino, abile con Genji, Brigitte e Doomfist nonché campione in carica dei Contenders con la sua ormai ex formazione, gli Eagle Gaming (la stessa di coach Pipou).

Dagli Young and Beautiful è, invece, giunto Ex0rath, diciannovenne ceco esperto nell'utilizzo degli eroi Support. A completare il roster è arrivato, infine, il main tank: Tiago "mowzassa" Rodrigues, portoghese, main Winston, ex degli One.PoinT.

Con questo roster, rinnovato nella quasi totalità (non mancano ovviamente i "senatori" Nisa e DragonEddy), i Samsung Morning Stars Blue sono pronti a debuttare nell'ultima stagione dei Contenders, decisi più che mai a recitare la parte del leone. Vi ricordiamo che i Contenders inizieranno domenica pomeriggio, per cui non vi resta che mettervi la sveglia e attendere l'inizio del percorso dell'organizzazione bergamasca!