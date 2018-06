Overwatch Contenders Trials: i Morning Stars Blue doppiamente vittoriosi

è avvocato per sbaglio, ma tuttologo per passione, cresciuto a pane e videogiochi sin dalla più tenera età. Allevato da un commodore 64 non ha mai smesso di stupirsi per l'immensità della forma d'arte videoludica, tanto da sentire molto presto il bisogno di sfruttare l'amore per la scrittura per raccontare, far conoscere ai più e condividere questa meravigliosa passione. Potete sempre trovarlo su Facebook Twitter , sempre che non sia in qualche aula di tribunale.

Il weekend appena conclusosi, oltre alla fiera videoludica più importante dell'anno, ha visto anche l'inizio dei tanto attesi Overwatch Contenders Trials in cui, come vi abbiamo già raccontato, si stanno giocando la promozione i ragazzi del team Samsung Morning Stars Blue guidati da coach Fabio "Nightslayer" Condoluci.

Gli Overwatch Contenders Trials sono, per chi non lo sapesse, una fase molto delicata per tutte le formazioni partecipanti. Da un lato, le organizzazioni provenienti dalla Open Division cercano di guadagnarsi uno slot nei Contenders mentre, dall'altro, i team della serie cadetta finiti nel girone infernale devono lottare per non retrocedere nella Open Division.

Le prime due giornate sono state giocate off stream ma possiamo comunque darvi conto della performance sopra le righe dei Blue, capaci di portarsi a casa entrambi i match con relativa facilità.

Morning Stars Blue vs. Northern Lights

Il primo, contro la loro bestia nera: quei Northern Lights in grado di sconfiggere entrambi i team bergamaschi (battendo addirittura per tre volte consecutive proprio i Morning Stars Blue) e vincere la stagione di Open Division. I Northern Lights, rispetto alla stagione regolare, si sono presentati con un roster modificato a causa di defezioni di alcuni membri del team. Lateks Leodeddz Caspere e Exorath infatti hanno deciso di fare le valigie e lasciare il team in quanto hanno ricevuto altre offerte, evidentemente più allettanti. Questo, probabilmente, ha giocato a favore dei ragazzi di Bergamo in quanto sabato il neo-formato team deve aver avuto estremi problemi di coordinamento e comunicazione.

La prima mappa dell'incontro si è giocata su Lijang Tower, dove il team Blue si è reso protagonista di una incredibile rimonta: dall'1 a 0 in favore degli avversari, i bergamaschi sono riusciti a portarsi a casa il game con un ottimo 2 a 1. La seconda mappa, invece, è stata BlizzardWorld e anche in questo caso, con un 2 a 0 imperioso, i Blue hanno conquistato il punto. Per il terzo game lo scontro si è spostato su Hanamura. Nulla da fare ancora una volta per i Northern Lights, costretti a capitolare velocemente. L'ultimo incontro, su Route66, ha ripoposto il medesimo copione: ottima difesa da parte dei Blue che fermano il payload avversario per poi metter in campo un attacco irresistibile. 4 a 0 e prima vittoria per i bergamaschi in questi Trials.

Morning Stars Blue vs. That's a Disband

Nel secondo giorno, recuperate le energie, i Blue hanno affrontato i That's a Disband, team proveniente dai Contenders. Anche in questo caso, gli avversari dei Blue hanno cambiato roster, tenendo solamente tre componenti della squadra che aveva in precedenza gareggiato nella serie cadetta di Blizzard. Il loro sesto posto finale nel gruppo ha visto i That's a Disband finire nei Contenders Trials. Dovranno finire tra i primi quattro dei Trials per riguadagnarsi il posto nei Contenders. Nella prima giornata questo team internazionale aveva già sofferto un'amara sconfitta per 3 a 1 contro il team We Have Org.

I Morning Stars ci hanno semplicemente messo il carico da novanta, chiudendo il match - comunque combattuto - per 3 a 1 (concedendo solamente BlizzardWorld) con ottime prestazioni di tutti i membri di Luft e compagni in generale e di Najini (con Junkrat) in particolare.

Ora la classifica del mini torneo vede i Samsung Morning Stars Blue in vetta assieme ai Bazooka Puppies (entrambi i team hanno un map record di 7 a 1), seguiti da We Have Org (6-2) e One.PoinT (una partita vinta e una persa, per loro, e un map record di 5-3).

L'appuntamento è segnato in rosso sul calendario per il prossimo weekend, quando i Morning Stars Blue dovranno incontrare i We Have Org e il Team Singularity.