Overwatch: dal progetto Titan alla nascita di un fenomeno planetario

è avvocato per sbaglio, ma tuttologo per passione, cresciuto a pane e videogiochi sin dalla più tenera età. Allevato da un commodore 64 non ha mai smesso di stupirsi per l'immensità della forma d'arte videoludica, tanto da sentire molto presto il bisogno di sfruttare l'amore per la scrittura per raccontare, far conoscere ai più e condividere questa meravigliosa passione. Potete sempre trovarlo su Facebook Twitter , sempre che non sia in qualche aula di tribunale.

Jeff Kaplan, sul palco della BlizzCon 2017, si è lasciato andare a un flusso ininterrotto di ricordi legati allo sviluppo che ha portato la squadra dal Progetto Titan all'hero shooter che tutti conosciamo.

Overwatch non fu la prima idea che uscì dalle intense sessioni di brainstorming del team di sviluppo, questo ormai lo sappiamo bene. Jeff Kaplan e soci proposero idee addirittura per tre, differenti giochi. La squadra, all'epoca, chiese persino l'aiuto ai team responsabili di Starcraft e Warcraft per conoscere meglio quei titoli, prenderne spunto e capire in che direzione ci si sarebbe potuti muovere per fare qualcosa di nuovo.

Gli inizi: il Progetto Titan

Correva l'anno 2013 e il team iniziò a proporre bozze per un progetto che puntava a esplorare e ad ampliare il background di Starcraft. E, il primo concept che ne risultò, ritraeva una specie di cowboy dello spazio che (visto a posteriori) assomiglia in modo sconvolgente al buon McRee. L'idea di un MMO basato sull'universo di Starcraft si stava facendo sempre più largo nei progetti del team, grazie alle infinite possibilità che il setting offriva sotto il profilo delle razze, delle storie da raccontare e dei mondi potenzialmente esplorabili.

Sin da subito, però, emersero difficoltà non indifferenti e, per questo, il team si mosse in una differente direzione: proporre una proprietà intellettuale del tutto inedita. Un'impresa non esattamente semplice da sottoporre ai vertici dell'azienda californiana. L'iniziale bozza presentava un MMO tutto nuovo, con circa nove classi iniziali. Anche in questo caso gli ingegneri si misero al lavoro per capire quale tecnologia utilizzare per un titolo del genere, in che modo rendere l'esperienza di gioco "persistente", quante instance, come ampliare il numero delle classi giocabili e quanti giocatori avrebbe potuto sostenere l'infrastruttura. In brevissimo tempo uscirono una miriade di idee legate a personaggi, al loro background, alle loro abilità e all'aspetto che avrebbero potuto avere. Dopo la fusione con Activision, il team continuò su questa strada, proponendo spunti legati al progetto anche ai nuovi vertici. Nel corso di una presentazione a porte chiuse con alcuni rappresentanti di Activision, Jeff Kaplan mostrò una slide raffigurante semplicemente un gruppo di eroi. Quella che potete vedere qui sotto.

Dalle ceneri di Titan nacque Overwatch

"Non ho mai visto nulla del genere", esclamò stupito uno di loro, osservando l'artwork e gli eroi in esso ritratti. Con queste parole, il team ebbe la possibilità di proseguire nel proprio lavoro. Con i dovuti aggiustamenti, ovviamente. Il progetto Titan così si trasformò, passando dall'iniziale idea di un MMO class based a un action shooter online. Alla squadra non restava che salvare ciò che potevano del materiale già creato e gettare le basi per qualcosa di totalmente nuovo. Quasi quattro milioni di stringhe di codice vennero cancellate, mentre solo 760.000 vennero traslate sul nuovo progetto. Oltre a questo, il team dovette creare da zero nuovi asset, aggiornò la tecnologia per adattarsi ai nuovi hardware e mise in campo concept art inediti da sfruttare successivamente. Insomma, tra il 2013 e il 2014 ci fu un technical reboot in piena regola. Seguì un lungo percorso fatto di grande fervore creativo sotto il profilo stilistico e una quantità incalcolabile di test e riscritture del combat system che, lentamente, prese una forma più definita. Il tempo a disposizione era comunque poco, perché i vertici della compagnia espressero fermamente l'intenzione di annunciare la nuova IP in occasione della BlizzCon del 2014.

Il team, quindi, si trovò non solo a stringere i tempi dello sviluppo, ma a pensare anche al lato comunicativo: cosa avrebbero presentato al pubblico? Sarebbe stato un semplice trailer d'annuncio, oppure un contenuto più complesso? Quale sarebbe stato il nome del gioco? Jeff e compagni si trovarono, dunque, a dover dare una risposta a queste e ad altre questioni estremamente importati. L'intenzione, infatti, era quella di portare sullo showfloor dodici personaggi giocabili e tre mappe. Insomma, un bel po' di lavoro per giungere a presentare una demo giocabile. Tra la decisione assunta dai vertici Blizzard e la fatidica BlizzCon del 2014 furono pochissimi i mesi a disposizione.

Con grande tenacia e ritmi di altissimi, il team lavorò senza sosta per rifinire le animazioni degli eroi e delle armi, il sistema di collisioni e di rendering, il character e map design nonché, ovviamente, per assemblare l'indimenticabile corto animato che accompagnò l'annuncio del titolo. Presero così forma nuovi personaggi come Symmetra e Winston, mentre altri - seppur molto interessanti (come un gatto equipaggiato con un jet pack!) - vennero messi da parte, oppure definitivamente scartati. Altri ancora, invece, rimasero sullo sfondo in attesa che venisse il loro momento, come successo per Doomfist.

Dal 2013 il team ne ha fatta di strada e sembra intenzionato a percorrerne ancora tanta, in futuro. Overwatch, seppur sorto dalle ceneri di un altro progetto ben diverso, ha saputo conquistare oltre 30 milioni di giocatori in tutto il mondo creando non solo una community affiatata e appassionata, ma anche un ambiente competitivo stratificato e ricco di eventi e premi in palio. Inoltre, da quanto abbiamo visto in occasione della BlizzCon appena conclusasi con l'annuncio di un nuovo eroe e di una mappa inedita, siamo certi che Overwatch ci riserverà un 2018 esplosivo e ricco di tante altre novità.