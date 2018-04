Overwatch League: dal debutto della prima ragazza alle speranze per la Fase Tre

è avvocato per sbaglio, ma tuttologo per passione, cresciuto a pane e videogiochi sin dalla più tenera età. Allevato da un commodore 64 non ha mai smesso di stupirsi per l'immensità della forma d'arte videoludica, tanto da sentire molto presto il bisogno di sfruttare l'amore per la scrittura per raccontare, far conoscere ai più e condividere questa meravigliosa passione. Potete sempre trovarlo su Facebook Twitter , sempre che non sia in qualche aula di tribunale.

Riparte il campionato, dopo la consueta settimana di pausa che scandisce perentoriamente le varie Fasi in cui lo stesso si articola. La Fase Due, come abbiamo visto, si è conclusa secondo le previsioni. I New York Exclesiors, veri mattatori della competizione, si sono portati a casa esattamente quello che spettava loro: ovvero gli oltre 100.000 Dollari destinati alla vincitrice della finale. Diciamo che l'appuntamento con la partita che ha chiuso la Fase si è concluso come ci si aspettava, ma il suo svolgimento ha riservato non poche sorprese per gli spettatori e - ci scommettiamo - anche per gli addetti ai lavori. Infatti, nonostante il "wolf pack" coreano formato da Excelsiors, Spitfire e Dynasty abbia guidato costantemente la classifica per quasi tutte e cinque le settimane della Fase 2, a giocarsi la finale è andato il team che non ti aspetti: i Philadelphia Fusion.

Il miracolo Fusion

Reduci da un debutto mediocre, i ragazzi della franchigia della Pennsylvania si sono rimboccati le maniche e, lavorando davvero in maniera encomiabile, hanno scalato le gerarchie surclassando i rivali diretti tanto da arrivare in semifinale, battere i favoritissimi London Spitfire (seconda forza del campionato) e presentarsi a testa alta al cospetto delle sontuose teste coronate di New York. Senza alcun timore reverenziale per il gigante che si sono trovati di fronte, i Fusion hanno addirittura vinto i primi due Game, arrendendosi solamente al "comeback" perentorio dei coreani ma costringendoli comunque a disputare tutte e cinque le mappe in programma. La franchigia di Philadelphia si pone ora come la terza potenza della lega, nonché una formazione "occidentale" da tenere assolutamente d'occhio per il prosieguo della competizione dopo le debacle di Houston Outlaws e Los Angeles Valiant, impantanate nel bel mezzo alla classifica. I Fusion, però, si trovano a attutire il colpo della pesante squalifica di Eqo. Il DPS, durante uno streaming, avrebbe (stando alle sue dichiarazioni senza la volontà di offendere) semplicemente strizzato gli occhi imitando i tratti coreani. Per gesti simili altri giocatori si sono fatti cinque giornate, lui al momento ne ha prese tre (oltre a una multa di duemila Dollari comminati dalla lega e altri tremila da donare alla campagna anti odio, senza contare la sospensione dei suoi diritti streaming sino a giugno). Il comunicato è giunto direttamente dai Fusion.

Le modifiche di Blizzard al formato

No, non stiamo parlando del nuovo, attesissimo evento PvE che partirà ufficialmente il 10 aprile; stiamo parlando dell'importante modifica che - d'ora in avanti - subiranno le battute conclusive di ogni Fase. Se, sino a questo momento, ad accedere ai Playoff erano le prime tre in classifica con una - la capolista - già qualificata per la finalissima e le altre due costrette a vedersela in una semifinale, ora i Playoff di Fase vedranno impegnate le quattro squadre migliori. Questo darà a più team la possibilità di ottenere gloria e premi in denaro. Le quattro squadre si affronteranno in una fase di playoff, che andrà ad aggiungere un match al calendario delle Finali di Fase domenicale.

Le sorprese non finiscono qui: la squadra migliore della Fase non avrà più il passaggio automatico al match per il titolo, ma potrà scegliere il primo avversario tra una delle altre tre squadre qualificate, e affrontarla nella domenica delle Finali di Fase. La scelta, ovviamente, sarà annunciata quando verranno confermate le quattro squadre partecipanti, ovverosia anche all'ultimo momento, in caso di classifica corta.Poi, per il resto, per la qualificazione alle Finali i requisiti rimangono esattamente gli stessi di sempre: si guarderà il il map record dell'intera Fase, i risultati dello scontro diretto nella fase corrente. I premi per la Finalissima restano invariati: il vincitore porterà a casa 100.000 Dollari, mentre la squadra seconda classificata riceverà 25.000 Dollari. Dunque, non è assolutamente detto che la prima in classifica abbia la matematica certezza non solo di vincere, ma addirittura di giocarsi la finale. Questo dovrebbe andare a tutto vantaggio dello spettacolo e degli indici di ascolto nel weekend.

Per la Terza Fase, comunque, le novità non finiscono qui.

L'importanza di chiamarsi Geguri

Come di consueto, nel corso della settimana di pausa, le formazioni hanno il tempo di riordinare le idee ed eventualmente di leccarsi le ferite rimediate dalle batoste della Fase precedente. Ciò è drammaticamente vero per i poveri Shanghai Dragons fermi dall'inizio dell'anno a zero vittorie. Le hanno provate davvero tutte, persino a far arrivare dalla penisola coreana alcuni tra i giocatori più in vista del campionato asiatico. Peccato che i nuovi innesti non abbiano potuto giocare a causa di un problema con i visti d'ingresso negli States. Risolto questo, finalmente per la Fase Tre potremo vedere in azione la prima donna: Kim "Geguri" Se-yeon. Il suo percorso di giocatrice professionistica non è stato facile, nemmeno in madrepatria. Accusata di "aimbotting" ha dovuto dimostrare la propria abilità in un showmatch pubblico con tanto di intervento Blizzard per rassicurare gli spettatori che sì, lei è proprio brava. Anzi, la migliore al mondo nell'usare Zarya e tra le più abili con D.Va. L'ovvia questione che si pone è se Geguri possa essere in grado di salvare la franchigia di Shanghai dall'orribile trend di venti sconfitte consecutive. Questo, però, è un onere ingiusto per la timidissima ragazza coreana che, con tutta probabilità, faticherà non poco a entrare in sintonia con le dinamiche e gli automatismi dei nuovi compagni. Già nel match che ha inaugurato la Fase i Dragons si sono dovuti arrendere ai Fuel, perdendo in modo abbastanza netto.

Altro mercato, altro consumo

Alcuni nuovi movimenti di mercato rivoluzionano ancora i roster di alcune formazioni. I Valiant, ad esempio, devono assolutamente riprendersi dalla batosta dell'ultima Fase e, per questo, si sono mossi nelle ultime ore di mercato prima dell'inizio della Fase Tre.

Il giocatore flex Lee "envy" Kang-jae è stato dispensato dal roster degli Immortals (formazione cadetta dei Valiant) e verrà sostituito da Indy "SPACE" Halpern, un altro flex molto promettente che recentemente ha raggiunto l'età richiesta per partecipare al campionato. Il giocatore DPS Christopher "GrimReality" Schaefer è stato spostato a un ruolo passivo di assistente tecnico. Lavorerà con l'allenatore Warsi Faraaz Waris per acquisire talenti e assistere la squadra.

Un altro giocatore dei Valiant cambierà casacca: Ted "silkthread" Wang. Il ragazzo è passato da una squadra di Los Angeles all'altra. Con un futuro da Gladiatore, Silkthread si unirà a João Pedro "Hydration" Goes Telles, Lane "Surefour" Roberts, e Jun-sung "Asher" Choi come giocatore DPS per la squadra in viola. La formazione di Los Angeles ha ufficializzato anche l'acquisto del loro nuovo tank. Il team, infatti, ha firmato con lo specialista di Zarya e D.Va Kang "Void" Jun-woo, ex membro dei KongDoo Panthera. Questi si unirà a un altro KongDoo Panthera: Baek "Fissure" Chan-hyung per formare la prima linea dei Los Angeles Gladitors, al fianco di Aaron "Bischu" Kim e Luis "iRemiix" Figueroa.

Benjamin "uNKOE" Chevasson, invece, si unirà alla formazione di Dallas. Stando a quanto comunicato dall'head coach di Dallas Fuel, Kyle Souder, uNKOE sarà un giocatore di Supporto chiave che porterà forza e motivazione al team. Tra l'altro, potrà trovare un volto familiare nel nuovo team: aKm infatti ha già avuto modo di giocare con uNKOE nei Rogue, in passato.

Gli imperdibili del Weekend

La prima giornata si è ormai conclusa. In modo canonico, potremmo dire, non fosse per l'imponente sconfitta rimediata dai Seoul Dynasty: un secco quattro a zero in favore dei Los Angeles Valiant. Risultato tutt'altro che atteso se consideriamo la crisi che aveva ghermito i losangelini. La franchigia di Seoul, però, ci ha abituati a inizi e finali di Fase traballanti. Sembra facciano fatica a carburare, come un vecchio motore diesel; vedremo se riusciranno a riprendersi nel corso delle prossime settimane.

Stanotte andranno in scena alcune partite interessanti ma non in grado di spostare più di tanto gli equilibri. Da tenere d'occhio, alle cinque del mattino, il sempre interessante scontro tra London e Houston. I primi, grandi delusi della seconda Fase, mentre gli Outlaws sono assolutamente costretti a recuperare terreno in classifica, soprattutto alla luce della vittoria dei Valiant sui Dynasty.

Sabato, invece, ci attendono alcuni match "tranquilli" sotto il profilo della classifica generale ma non per questo banali o scontate sotto il profilo del mero risultato. I Gladiators, reduci dalla sconfitta rimediata con gli Shock, devono per forza battere gli Uprising per mantenersi nelle posizioni che contano. Invece, domenica notte, non dovete assolutamente perdervi la super sfida tra London Spitfire e New York Excelsiors. Siamo molto curiosi di scoprire se anche la Fase Tre sarà un assolo della franchigia della costa Est.