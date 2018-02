Overwatch League: fine fase 1, il campionato entra nel vivo

è avvocato per sbaglio, ma tuttologo per passione, cresciuto a pane e videogiochi sin dalla più tenera età. Allevato da un commodore 64 non ha mai smesso di stupirsi per l'immensità della forma d'arte videoludica, tanto da sentire molto presto il bisogno di sfruttare l'amore per la scrittura per raccontare, far conoscere ai più e condividere questa meravigliosa passione. Potete sempre trovarlo su Facebook Twitter , sempre che non sia in qualche aula di tribunale.

I primi 125.000 dollari sono stati finalmente assegnati. Dopo cinque settimane di intensa competizione in cui è successo letteralmente di tutto, la Fase 1 si è conclusa con il botto. L'ultimo weekend della Overwatch League, come abbiamo già visto, ha infatti riservato grandi emozioni e inaspettate sorprese. Addirittura in sette si sono contesi l'accesso alla fase finale, in una alternanza incredibile di colpi di scena. Da un lato, il pantheon coreano (New York Excelsior, London Spitfire e Seoul Dynasty) che ha dominato - quasi incontrastato - il campionato per le prime settimane, salvo poi incrinarsi di fronte alla rincorsa degli inseguitori: prima fra tutti la franchigia texana degli Outlaws.

Questi ultimi sono addirittura riusciti nell'impresa di far fare un bel bagno di umiltà ai londinesi Spitfire (dopo che ci erano già riusciti gli Uprising), imponendosi come miglior team "occidentale". Un epiteto che, all'inizio della stagione, era stato affibbiato unanimemente ai Los Angeles Valiant e sappiamo tutti come è andata. La squadra "di casa" ha faticato non poco a trovare il proprio equilibrio, riuscendo solamente nelle ultime giornate a risollevare la propria media realizzativa e strappando un quarto posto traballante.

L'Overwatch League, sino a questo momento

Il campionato made by Blizzard, nonostante le mille difficoltà a cui ha dovuto far fronte sin dal suo annuncio, ha ricevuto un'accoglienza calorosa ed entusiasta. Le prime cinque settimane della Overwatch League hanno visto una Blizzard Arena animata dal tifo di centinati di appassionati accorsi per sostenere i propri beniamini.

Persino i canali streaming ufficiali come MLG (piattaforma proprietaria di Activision Blizard, sfruttata anche per la Call of Duty World League) e Twitch hanno raggiunto numeri da capogiro per ciò che concerne gli utenti attivi. Nel corso della prima giornata, la Overwatch League ha infatti raggiunto il picco di 441.243 spettatori. La maggior parte di questi proveniva dallo stream inglese con un massimo di 392.119 spettatori, seguito (molto staccato, però) dal coreano con 64.534 e dal francese con 11.530. In media, lo streaming è rimasto costante con un totale di oltre 300.000 spettatori contemporaneamente connessi, il che rappresenta un record impressionante che fa ben sperare per il futuro. Ecco, proprio al futuro è proiettato il colosso di Irvine che sta cercando attivamente investitori e squadre extra-statunitensi (in particolare europee e asiatiche) interessate a investire nel campionato.

Come abbiamo riportato in una precedente notizia, alcune indiscrezioni del portale sportivo ESPN potrebbero aver svelato l'incremento del buy-in (ovvero del prezzo necessario per poter acquistare uno slot nella Lega) che potrebbe toccare quota 60 milioni di dollari (dai 20 milioni iniziali) per le prossime stagioni.

Nonostante la Overwatch League abbia stentato all'inizio a trovare partner e stakeholder interessati all'ambizioso progetto, la Lega può ora vantare partnership commerciali di tutto rispetto e altre, in futuro (a meno di stravolgimenti imprevisti) non dovrebbero tardare ad arrivare sul tavolo dei dirigenti. Attualmente la Overwatch League ha guadagnato circa 90 milioni per l'accordo biennale con Twitch. Inoltre, la partnership con HP Omen e Intel porterà rispettivamente 17 milioni e 10 milioni, oltre alla fornitura degli hardware per il campionato. T-Mobile, Toyota e Sour Patch Kids (famosa società che produce caramelle gommose ricolme di coloranti e zucchero raffinato) hanno anch'essi da poco firmato accordi milionari con la Overwatch League. Il futuro, almeno da quanto è emerso sino a questo momento, sembra essere roseo per il campionato dell'hero shooter Blizzard. Resta da vedere se l'entusiasmo iniziale riuscirà a protrarsi (e, magari, a crescere ancora) nel tempo, sino alla fase finale prevista per luglio. Ora le attenzioni delle franchigie sono interamente rivolte al mercato di riparazione che dovrebbe portare nuovi innesti e movimenti nei roster delle formazioni migliorando - forse - il destino di alcune squadre.

I movimenti di mercato, Dallas Fuel spendaccioni

Come abbiamo visto in un precedente appuntamento, il "mercato di riparazione" per le franchigie è già iniziato e, nelle scorse settimane, si sono susseguite le indiscrezioni riguardo ai nuovi innesti e ai cambi di casacca. I più interessanti, sino a questo momento, riguardano gli Shanghai Dragons, formazione in fondo alla classifica con ancora un bel zero a far bella mostra di sé nel computo delle vittorie.

Il DPS dei London Spitfire, Kim "Rascal" Dong-jun, si trasferirà ai Dallas Fuel. Il CEO degli Spitfire, Jack Etienne, ha dichiarato che l'organizzazione sta "portando avanti le trattative" con i Dallas Fuel per il trasferimento di Rascal. Le trattative per il trasferimento del giocatore sono iniziate l'11 febbraio. I giocatori acquisiti durante questo periodo sono idonei a giocare già all'inizio della seconda Fase, che inizierà il 22 febbraio. La finestra di mercato rimarrà aperta fino al prossimo 3 aprile. L'abile DPS ha giocato anche con il team trionfatore della stagione Apex, i Kongdoo Panthera, prima dell'acquisizione della squadra da parte di Cloud9. Inoltre, il proprietario dei Dallas Fuel, Mike Rufail, a fine gennaio aveva dichiarato che l'organizzazione era già in trattative con l'ex DPS dei Rogue Dylan "aKm" Bignet.

L'aggiunta di Rascal e aKm al roster dei Dallas Fuel porterebbe il computo dei DPS della squadra texana addirittura a cinque elementi. I Dallas Fuel hanno faticato per tutta la prima Fase del campionato, chiudendo al decimo posto in classifica. Una volta conosciuto come miglior team di Overwatch in Occidente quando conosciuto come Team Envy, Dallas ha chiuso la stagione con un record 3-7 deludente.

Un altro DPS degli Spitfire, Baek "Fissure" Chan-hyung, secondo lo stesso CEO degli Spitfire e Cloud9 Jack Etienne, dovrebbe cambiare bandiera e volare verso la costa ovest con i Gladiators. Fissure, però, dovrebbe cambiare ruolo continuando la sua avventura nella Overwatch League nel ruolo di tank.

Anche le formazioni di bassa classifica si stanno dando da fare. Abbiamo già fatto cenno agli Shanghai Dragons, i quali avrebbero già concluso l'accordo per l'innesto di tre giocatori coreani: Kim "Geguri" Se-yeon, Lee "Fearless" Eui-SeoK e Cheon "Ado" Ki-hyun. Ora, all'allegra brigata si sono aggiunti anche i Florida Mayhem (un team che partiva già con un roster ristretto), acquistando il DPS Ha "Sayaplayer" Jung Woo e il tank Kim "aWesomeGuy" Sung Hoon. Evidentemente, le formazioni hanno constatato che vestire coreano va di moda.

Al via la Fase 2: i match imperdibili del weekend

Questa settimana la Overwatch League si prenderà una pausa, per riprendere con la Fase 2 a partire da giovedì prossimo. Dati tutti gli spostamenti derivanti dal mercato, probabilmente assisteremo a uno spostamento degli equilibri in gioco. Già nell'ultima parte della Fase 1, come abbiamo visto, ci sono state un bel po' di sorprese. Il prossimo weekend riproporrà, sostanzialmente, gli scontri dell'ultima giornata. Anzitutto, giovedì 21 febbraio, potremo godere (alle 23.00) di una battaglia estremamente interessante: London Spitfire contro gli Huston Outlaws. La settimana scorsa il match è andato in favore della formazione texana, quindi non ci resta che vedere se Muma e soci riusciranno a concedere il bis.

Lo stesso discorso vale per il match di domenica con i Boston Uprising, altra franchigia di tutto rispetto che ha saputo ben figurare nelle ultime settimane.

Assai importante, in termini di classifica e "map record", sarà anche il big match tra i primi in classifica che vedrà confrontarsi, ancora una volta, gli Spitfire e i New York Excelsior.

Anche per l'ex prima in classifica, ovvero la franchigia coreana dei Dynasty, avrà il suo bel daffare per contenere il ritorno di fiamma dei Los Angeles Valiant e cercare di rimontare le posizioni in classifica. Inoltre, i Seoul Dynasty devono rimontare anche la percentuale nel "map record", in quanto appare la peggiore tra tutte le teste di serie.