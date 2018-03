Overwatch League: Play of the Week, fusione miracolosa

Con un colpo di scena clamoroso, i Fusion hanno eliminato gli Spitfire, i favoriti del torneo, e si sono guadagnati la finale contro New York. Gli Excelsior hanno davvero dovuto sudare per ottenere la vittoria di questa seconda fase a gironi dell'Overwatch League, con un combattutissimo 3 a 2 finale. Nel mezzo, tante belle partite, qualche sorpresa inaspettate e numerose conferme. Vediamo più a fondo cos'è accaduto in questa splendida settimana di Overwatch League!

LOS ANGELES GLADIATORS VS PHILADELPHIA FUSION (MAP 4: Dorado) - Carpe

Un semplice atto di eccezionale bravura e reattività: con una doppia tutta d'istinto, Carpe lancia i suoi Philadelphia alla prima di tante vittorie di questa settimana, permettendo ai Fusion di reggere all'assalto dei comunque sagaci Gladiators, e ottenendo la determinante conquista del terzo punto.Il posizionamento non è dei migliori, ma è necessario per mettere sotto pressione la Widowmaker nemica.

Una volta intuito che sarebbe fuggita dall'attacco dei suoi compagni di squadra, Carpe si ripiazza e la colpisce al volo prima che possa toccare il suolo. Dopo, si riposiziona e aspetta il momento più propizio per cogliere Mercy fuori dall'ultimate di Zenyatta: due su due. Eccezionale.

FLORIDA MAYHEM VS SAN FRANCISCO SHOCK (MAP 3: KING'S ROW) - Cwoosh

Vedere un Reinhardt giocare così nell'Overwatch League è alquanto inusuale: generalmente, viene usato come un importante ariete di sfondamento, più che come uno scudo protettivo. Nello scontro contro Florida, Cwoosh è invece riuscito a coordinarsi in maniera eccellente con tutte le esigenze della squadra, dalla protezione per le ultimate avversarie fino al tempismo nell'utilizzare il suo potente martello.

Nello specifico, è proprio grazie al suo tempismo che Tviq, con quel macinatore inarrestabile di danni che è Junkrat, è riuscito a fare una quadrupla in tutta tranquillità, mentre Cwoosh resisteva il più possibile contro un nemico in superiorità numerica, in quel frangente. Bravo!

SHANGHAI DRAGONS VS HOUSTON OUTLAWS (MAP 1: VOLSKAYA) - Linkzr

Il focus è purtroppo un concetto sfuggente per la gran parte dei giocatori di Overwatch: non vedono gli schieramenti delle due squadra come composte da pedine di una scacchiera, ma come tanti avversari da abbattere, senza distinzioni d'importanza e valore.

L'Overwatch League, però, ci ha abituati diversamente, e Linkzr può chiarire benissimo il concetto di focalizzazione dei danni per i novizi, e per quelli che non vogliono imparare: mentre la sua squadra affronta compatta l'intero team avversario, Linkzr sfrutta l'agilità di Tracer aggirarli, e colpire senza neanche rifletterci su i due medici. Per tutta la partita, quando potrà, taglierà i rifornimenti e le cure ai Dragoni di Shanghai, lanciando la squadra a una (facile, bisogna dirlo) vittoria.

HOUSTON OUTLAWS VS SEOUL DYNASTY (MAP: TUTTE) - Jake + Muma

Uno strappo alla regola per una partita fuori dalle regole: tutto il team di Houston ha giocato divinamente, contro uno degli avversari più forti del torneo, ma Muma e Jake hanno disputato un match semplicemente perfetto, praticamente senza sbavature e trascinando la loro squadra alla vittoria.

Non c'è una giocata particolare da sottolineare, o meglio, ce ne sono troppe per sceglierne una: Muma che chiude in un angolo mezza squadra avversaria lasciando i compagni a fare piazza pulita; Jake che infila doppie su doppie con un'ultimate praticamente a ogni spinta della sua squadra; il rientro all'ultimo secondo sul punto determinante di Gibilterra. Hanno fatto una partita magnifica, gustatevela tutta.

LOS ANGELES VALIANT VS NEW YORK EXCELSIOR (MAP 3: HOLLYWOOD) - Jjonak

Il miglior Zenyatta del torneo salva New York a ripetizione contro dei coraggiosi (ma spesso distratti, soprattutto la loro stella, Agilities) Valiant.

Tra triple uccisioni in solitaria, ultimate utilizzate al momento perfetto e una capacità di leggere i compagni mostruosa (i globi sono sempre piazzati alla perfezione), Jjonak è stato non solo il giocatore della partita, ma anche il punto di riferimento per i campioni di questo stage per l'intero torneo, insieme a Libero.

LONDON SPITFIRE VS PHILADELPHIA FUSION (MAP: TUTTE) - PHILADELPHIA

Era iniziata nel peggiore dei modi: umiliati al primo punto di Gibilterra, incapaci di reagire all'avversario, londinesi come sempre fortissimi e talmente compatti da sembrare invincibili.

Poi, lentamente, grazie a qualche piccolo errore degli Spitfire i Fusion hanno iniziato a giocare bene, molto bene, benissimo, e spinti dalle splendide giocate di Carpe sono riusciti a fare l'impensabile: eliminare Londra in semifinale, e giocarsi l'ambito premio della seconda fase contro New York. Partita bellissima, soprattutto per il ritorno di Londra su King's Row, e la reazione successiva, di cuore e di testa, dei Fusion su El Dorado. Da guardare.

NEW YORK EXCELSIOR VS PHILADEPLHIA FUSION (MAP: TUTTE) - NEW YORK

Era iniziata nel migliore dei modi: Philadelphia aveva conquistato (addirittura con una certa facilità) i primi due punti, e gli serviva solo il terzo su tre potenziali tentativi per diventare i campioni di questa seconda fase dell'Overwatch League.

Ma dal terzo punto in poi, New York sembra tornare a essere il team perfetto che avevamo visto fino alla settimana scorsa (in realtà, anche in questa): focus eccezionale, compattezza assoluta e abilità individuali hanno permesso al team newyorchese di recuperare due punti su due, per poi vincere definitivamente il match (e il girone) con una certa facilità. Il sogno dei Fusion si è infranto contro una squadra su cui si può dire davvero poco, e contro un Libero davvero straordinario, giocatore del match e del torneo. Complimenti.