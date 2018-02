Overwatch League Play of the Week: London Bridge is building up!

Nella quarta, concitata settimana di Overwatch League, i London Spitfire riescono a mantenere il primato della classifica insieme ai New York Excelsior, mentre Seoul perde di nuovo, proprio contro i primi della classe di Londra. Nel mentre, a fondo classifica, gli Shangai Dragons continuano la loro inesorabile discesa, e i Dallas non riescono proprio a rialzarsi dalla terribile serie di sconfitte che li ha colpiti. Vediamo le migliori azioni della settimana!

Houston Outlaws vs San Francisco Shock (Map 1: Numbani) - Muma

Winston è uno dei personaggi che attirano meno attenzioni da parte della massa di appassionati di Overwatch, perché meno legato ad abilità più evidenti e dirette, come precisione e mira. Eppure, è uno dei personaggi più dinamici, risolutivi e determinanti del gioco, ed è difficile ricordare un periodo di Overwatch in cui il nostro tenero scimmione fosse considerato totalmente fuori dal meta.

Muma, una delle stelle di Houston, ci dimostra come una super ben piazzata, o uno scudo al momento giusto, possano essere decisivi tanto quanto altri personaggio più apprezzati: lanciandosi contro il Soldato-76 in ultimate, protegge i compagni di squadra piazzando la sua cupola, e poi si lancia contro i nemici con minor vita e nelle posizioni più rischiose, eliminando tre avversari, tra cui entrambi i medici.

Los Angeles Valiant Vs Philadelphia Fusion (Map 1: Numbani) - Shadowburn

Nuova settimana, nuova clamorosa giocata di Shadowburn. Quello che si sta dimostrano come uno dei Genji più forti dell'intero torneo è il giocatore più importante della formazione di Philadelphia, che quando si trova alle strette riesce a sfruttare sempre al massimo le straordinarie qualità della sua indiscussa stella.

Tra le numerose, eccezionali azioni dello straordinario DPS dei Fusion, possiamo individuare la splendida tripla che permette ai Philadelphia di ottenere l'ultimo punto di Numbani, anche se in tempo supplementare. È notevole soprattutto la sua capacità di individuare immediatamente i bersagli più importanti, ed eliminarli in sequenza. Come sempre, da applausi.

New York Excelsior vs Shangai Dragons (Map 2: Numbani) - Undead

Il baratro in cui si trovano gli Shangai Dragons è probabilmente imputabile a molti fattori, ma non di certo alle prestazioni di Undead, uno dei migliori giocatori al mondo, che ha dimostrato anche in questa partita che, almeno a livello personale, non merita la posizione che ricopre attualmente, in fondo alla classifica.

In una eccezionale giocata, figlia di esperienza, tempismo e precisione, non solo elimina dalla distanza tre avversari, ma riesce a cogliere l'unico momento propizio per annientare la rotobomba del Junkrat nemico, e garantire in tutta tranquillità la conquista del punto alla sua squadra. Se poi si pensa che questa "quasiquadrupla" è stata compiuta contro New York, non si può non apprezzare ancora di più.

London Spitfire vs Seoul Dynasty(Map: Tutte) - Gesture

Nel capolavoro tattico e d'abilità messo in scena dai London Spitfire, non si possono non sottolineare tutte le giocate dello straordinario Gesture, probabilmente il più dinamico e completo dei tank dell'intero torneo.

Non c'è una singola giocata da sottolineare: la sua intera partita è eccezionale, colpisce sempre nel momento giusto e offre un livello di copertura e al contempo supporto ai dps che è difficile vedere, anche a questi livelli. Eccezionale, così come tutta la squadra, rivelazione del torneo.

Seoul Dynasty vs Houston Outlaws (Map 1: Eichenwalde) - Jake

A proposito di capolavori: la sfida tra Dynasty e Outlaws è un divertimento continuo, fatto di uno contro uno, sfide tattiche, colpi di scena ed errori dettati dalla pressione. Tra tutte le prestazioni che hanno quasi permesso il miracolo agli Houston, non si può non sottolineare anche questa volta l'ottimo Jake, che si conferma probabilmente il miglior Junkrat del torneo.

Focus perfetto, ultimate sempre ben piazzate, tempismo e grande capacità di movimento: un giocatore completo, fondamentale nel permettere agli Houston di raggiungere l'ottimo piazzamento attuale. Complimenti!



Dallas Fuel vs New York Excelsior (Map 2: Anubi) - Effect

I volti, le facce dei giocatori dei Dallas al loro ingresso in campo dipingono un quadro che nessun allenatore o tifoso vorrebbe vedere. La scarsa intensità messa in campo e lo sguardo perso, sia in caso di sconfitta che di vittoria dello scontro, sono quanto di meno bello ci sia da guardare, per un appassionato.

Ed è un peccato, perché sulla carta i Dallas Fuel erano tra i favoriti del torneo per un sicuro accesso ai playoff, e quando riescono a ingranare mettono in fila delle ottime giocate e strategie, come fatto da Effect nella seconda sfida contro Seoul, al tempi di Anubi. Un Reaper eccezionale, con un ottimo focus e il giusto supporto della squadra. Chissà se si sbloccheranno, dopo questa, ennesima sconfitta. In bocca al lupo.