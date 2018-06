Overwatch League Play of the Week: quando il gioco si fa duro...

Disponibile per Pc PS4 Xbox One

Settimana caldissima nell'Overwatch League: numerosi scontri al vertice, posizioni in classifica ribaltate e decine di straordinarie giocate ci hanno accompagnato in questi giorni di competizione. Diamo un'occhiata alle migliori azioni e strategie delle squadre del torneo!

DALLAS FUEL VS HOUSTON OUTLAWS - LINKZR

Quasi sessanta secondi di dominio assoluto da parte di Linkzr sull'intero team avversario: Dallas ha cercato di ritardare il più possibile la conquista del secondo punto di Hanamura (riuscendo nell'intento, tra l'altro), ed è probabile che senza la straordinaria abilità e puntualità di Linkzr forse sarebbero anche stati in grado di ribaltare la situazione.

Purtroppo per loro, con un piazzamento eccellente e con un utilizzo perfetto della sua ultimate, Linkzr ha tenuto sotto scacco costante i supporti e i dps di Dallas, rendendo la vita impossibile ai tank e agli off-tank che cercavano di resistere nella zona di contesa. Pazzesco.

LOS ANGELES GLADIATORS VS NEW YORK EXCELSIOR - Gladiators

I Gladiators sono stati a un passo dal finire nella horror of the week: i primi due punti persi dalla compagine losangelina sono figli di distrazione e disattenzione, e forse di mancanza di comunicazione. Con parità numerica ed entrambi i supporti in vita, Void arretra dal punto di contesa e lascia vincere New York nel secondo punto di King's Row, mentre ad Hanamura Fissure ha attivato la sua rabbia primordiale senza però contestare il punto, consegnando a New York ben tre match point per l'apparente facile vittoria. Dopo, invece, il miracolo.

In una serie di combinazioni perfette e di eccezionale reattività alle ultimate avversarie, i Gladiators hanno ribaltato una situazione tragica, contro il team più forte del torneo, e hanno vinto per 3 a 2 il match più importante della stagione. La partita è da riguardare integralmente per poter notare quanto la tranquillità psicologica giochi un ruolo chiave nelle prestazioni sportive.

DALLAS FUEL VS FLORIDA MAYHEM - OGE

In questo stage dell'Overwatch League, Dallas sembra un'altra squadra: dalla perenne penultima, si è trasformata in una delle squadre più ostiche del torneo, e si sta ritagliando un posto nei playoff. In molti attribuiscono questo risultato alla miglior Brigitte del torneo, Mickie, ma partite come quella contro Florida dimostrano che la ritrovata serenità ha aiutato tutto il team dei Fuel.

Nello specifico, la partita di OGE è un manuale d'utilizzo di Reinhardt nel nuovo meta, un piccolo bignami su posizionamento, cariche e ultimate. Da vedere e rivedere. Bravissimo.

NEW YORK EXCELSIOR VS SAN FRANCISCO SHOCK - LIBERO

In una partita critica, nella settimana peggiore della storia di New York, Libero continua a confermare la sua eccezionale abilità con un numero di personaggi pazzesco, aiutato anche dalla pessima scelta di San Francisco di non puntare su un counter adatto per Pharah.

Con un focus eccellente e con una reattività pazzesca, Libero ha tenuto sotto scacco supporti e medici avversari per quasi tutta la partita, rendendo sostanizalmente impossibile alla Brigitte o allo Zenyatta avversario qualsiasi posizionamento e supporto dei tank. Come per OGE, partita da studiare e rivedere per comprendere a fondo il modo migliore di sfruttare un personaggio come Pharah.

HOUSTON OUTLAWS VS LOS ANGELES VALIANT - Valiant

Vincere con un 3 a 0 così secco contro una squadra in corsa per i playoff la dice lunga sullo stato di forma di Los Angeles. Dice ancora di più la formazione con cui è stato ottenuto questo risultato: nel primo scontro su Blizzarworld, tre supporti e tre tank hanno collaborato alla perfezione, dimostrando come non si obbligatorio ricorrere a un dps puro quando in squadra hai una Brigitte come Agilities e una D.va come Space.

Una partita eccezionale sotto ogni punto di vista, in cui il gioco di squadra risplende e regge alle ottime giocati individuali della squadra avversaria. Primo posto in classifica ampiamente meritato.