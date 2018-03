Overwatch League: Play of the Week, scontri al vertice

In questa settimana, le sfide tra pari livello si sono sprecate: tra gli scontri al vertice tra Seoul, New York e Londra, e la metà classifica contestata tra Valiant, Gladiators e Florida, abbiamo potuto assistere a sfide straordinarie, e le grandi stelle del torneo ci hanno mostrato ancora una volta di cosa sono capaci. Vediamo più a fondo cosa ci ha regalato questa settimana di Overwatch League!

BOSTON UPRISING VS DALLAS FUEL (MAP 2: LIJANG) - EFFECT

Nella schiacciante sconfitta contro Boston, Effect ha davvero poche colpe. In una giornata decisamente negativa per AKM, è lui a cercare di prendere le redini della squadra, inanellando ottime serie e colpendo costantemente le retrovie nemiche. In una delle azioni più spettacolari della sfida, Effect forza la Tracer avversaria a fuggire, facendola cadere nel vuoto.

Dopo, si dedica al Lucio nemico, eliminandolo facilmente. Infine, attacca la Pharah avversaria, lanciandosi nel vuoto e attivando all'ultimo momento il rewind. Inutile ma bello, molto bello.

NEW YORK EXCELSIOR VS SEOUL DYNASTY (MAP 1: HANAMURA) - LIBERO

Mio. Dio.Non ci sono parole per descrivere la perfezione dei movimenti offensivi di questi due team.La sensazione è quella di guardare un Clasico calcistico, un Real Madrid - Barcellona dove non è importante come si difende, ma quanto si segna di più. Pochi secondi dividono le prestazioni offensive dei due team, e ogni scelta dei membri del team sembra decisa ore e ore prima della partita, per la fluidità, la coerenza e il tempismo con cui viene messa in atto.

Tra tutte le straordinarie giocate di questo scontro al cardiopalma, non si può non sottolineare la clamorosa quintupla di Libero su Hanamura, più per le modalità d'esecuzione che per il mero numero delle sue vittime. Grazie al potenziamento ricevuto dal suo compagno di squadra, Libero si lancia con la sua ultimate sul team avversario, eliminandone uno dopo l'altro grazie a un posizionamento perfetto, e sfruttando gli errori dei nemici. Si lancia infatti prima sui tank avversari, e dopo utilizza la sua carica frontale sui nemici più piccoli, ricaricandola e riutilizzandola quasi quattro volte di fila, mettendo in scena un vero e proprio scontro ninja.Pazzesco.

HOUSTON OUTLAWS VS LOS ANGELES GLADIATORS (MAP: TUTTE) - Team

Se Seoul vs New York ci ha ricordato uno dei grandi classici del calcio spagnolo, Houston vs Los Angeles ha messo in scena una sfida di nervi e controtattiche che ricordano molto da vicino il calcio italiano.

Raramente, infatti, capita di vedere squadre di questo livello rimanere bloccate al primo punto di una conquista, eppure ciò è capitato più volte durante questo match, ed è probabile che il tutto sia dovuto all'ottimo posizionamento delle rispettive difese. Lo scontro, deciso solo all'ultimo secondo dell'ultima mappa a disposizione, ha incoronato vincitori i gladiatori di Los Angeles, ma entrambe le squadre hanno messo in campo delle ottime strategie e contromosse per le tattiche più usate nelle singole mappe.

FLORIDA MAYHEM VS LOS ANGELES VALIANT (MAP: HANAMURA) Agilities

Come per Effect nello sfortunato scontro con Boston, anche Aglilities ha fatto tutto il possibile per garantire ai suoi compagni la vittoria contro i Mayhem, ma senza successo.Ciononostante, come sempre Agilities dimostra una costanza pazzesca e una varietà di personaggi invidiabile.

Sia con Pharah che con Genji mette in scena delle ottime giocate, e se con Soldato si fa trovare saltuariamente fuori posizione, sembra essere più una responsabilità della squadra che non una sua diretta e pura mancanza.In quest'azione, si possono cogliere tutto il suo tempismo e la sua visione di gioco: quattro eliminazioni senza ricorrere all'ultimate, semplicemente attendendo il momento più propizio e concentrandosi sui nemici più appetibili per la sua lama.Costante.

SEOUL DYNASTY VS LONDON SPITFIRE (MAP: TUTTE) - Team

Il dominio degli Spitfire sembra davvero non arrestarsi: eliminare già al terzo turno la pratica Seoul è incredibile, e se si conta anche l'ottima prestazione delle tigri coreane nell'ultima settimana, c'è da temere per il controllo totale della stagione da parte dei londinesi.

La gara entra nei binari voluti e costruiti dagli Spitfire sin dal primo round, e non esce quasi mai dal selciato tracciato, tranne in un breve momento di confusione e riassestamento dei londinesi. ?Una gara clamorosamente sbilanciata, e la cosa mette davvero paura, e manda anche un importante segnale: i londinesi vogliono vincere di nuovo.