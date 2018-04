Overwatch League: Play of the Week, si ricomincia!

L'Overwatch League riparte per la terza fase del torneo, e ci regala subito dei grandi colpi di scena, delle clamorose sconfitte e nuovi eccezionali innesti. In una settimana decisamente calda, in cui per motivi disciplinari alcune stelle sono state allontanate dalla manifestazione (Eqo, Dreamkazper), i membri dei vari team ci hanno comunque regalato match clamorosi, e anche qualche piccolo, divertente "errore da principianti". Vediamoli insieme!

Los Angeles Valiant Vs Seoul Dynasty (Map 2: Numbani) - Agilities

Lo scontro tra i Valiant e i Dynasty ha lasciato molti di stucco: Seoul, maestra nella dive comp, non è riuscita a conquistare neanche il primo punto di Anubi, mentre la compagine losangelina ha dominato in lungo e in largo ogni singolo scontro.

Tra tutte le ottime giocate messe in scena dai Valiant, è da segnalare la qualità del solito, bravissimo Agilities, per la sua capacità di fare focus anche senza dover ricorrere all'ultimate: in una situazione di assoluta parità, ma con il respawn molto più distante di quello di Seoul, Agilities ottiene una serie di tre uccisioni di fila, compresi i due curatori avversari, consolidando il punto e vincendo il secondo, determinante match. È pazzesco come questo giocatore sappia variare in maniera così ricca ogni genere di dps e danno possibile, alternando Junkrat, Roadhog, Soldato e Genji senza alcun problema. Fenomenale.

Shanghai Dragons Vs Dallas Fuel (Map 1: Volskaya) - Edo

L'incontro tra i Dragoni di Shanghai e i Dallas Fuel era probabilmente il più importante della settimana: il team cinese, dopo una serie di 20 sconfitte consecutive, ha aggiunto due nuovi membri rispetto al passato, tra cui Geguri, la famosa giocatrice che ha dimostrato di saper tenere fede al suo nome.

I vari analisti avevano predetto che questa sarebbe stata la fine dell'incubo per i Dragons, ma così non è stato: Dallas è riuscita a ottenere una vittoria abbastanza semplice. Eppure, Shanghai ha messo finalmente in scena delle alternative tattiche che prima non era in grado di gestire: un esempio è l'ottima combinazione tra Edo e il resto della squadra nel primo punto di Industrie Volskaya, in cui riescono con una certa facilità a liberarsi dei nemici chiave dei Dallas. Promettente.

London Spitfire Vs Houston Outlaws (Map 1: Anubi) - Outlaws

Outlaws vs Spitfire è probabilmente il match più divertente di ogni stage: tra eccellenti Widowmaker e dive comp perfette, si gioca tutto sul filo del rasoio.

In questo primo scontro, Houston è stata in grado di ribaltare il risultato della prima gara, in cui però ha messo in scena un'eccellente gestione tattica degli spazi e dei movimenti dei personaggi: attendendo il segnale dal compagno di squadra, Muma si getta sui due curatori avversari, uccidendone uno e bloccando l'altro con il corpo all'interno di una stanzetta, rendendo facile il compito agli alleati, che gli hanno inferto il colpo di grazia. Una volta privati delle cure necessarie, gli Spitfire hanno potuto solo attendere di essere eliminati, uno a uno. Fantastico.

New York Excelsior Vs London Spitfire (Map: Tutte) - Libero

Non penso ci siano più parole per descrivere quello che è senza ombra di dubbio il giocatore più in forma, più costante e determinante dell'Overwatch League.

Che sia per il focus, che sia per l'uso dell'ultimate o per il modo in cui riesce a leggere le tattiche avversarie, Libero è sempre capace di cambiare le partite, perché difficilmente riesce a perdere un uno contro uno. Se New York lo pone nelle condizioni giuste, Libero permette alla sua squadra di avviare quasi sempre lo scontro in una situazione di vantaggio, eliminando gli avversari uno a uno ben prima che possa organizzare una contromossa. Pazzesco.

Florida Mayhem Vs Philadelphia Fusion (Map 2: Numbani) - Logix

La qualità pura: Logix salva il suo team inanellando una serie di colpi perfetti (o quasi) contro tre quarti del team avversario.

Tempismo per D.Va in uscita dal mech, opportunismo per i due curatori nascosti in fondo alla zona di contestazione, e intelligenza nel chiudere una delle due uscite col veleno all'ultimo curatore avversario. Banalmente, Widowmaker nell'Overwatch League.

Horror of the Week

Nonostante le straordinarie tattiche messe in atto, questa settimana dell'Overwatch League, come già accennato, è stata ricca anche di alcuni gravi errori e giocate comiche da parte dei professionisti della manifestazione. Di seguito, trovate una piccola collezione dei momenti più esilaranti e divertenti!



1) Soon si dimentica come funziona il gancio di Widowmaker.



2) Seoul dimentica che il carico andrebbe contestato...



3) Fissure non sa contenere la sua forza



4) Il team di Seoul va in giro a fare uccisioni, mentre Danteh, zitto zitto, porta il carico...



Per questa settimana è tutto, restate sintonizzati sulle pagine della sezione eSport di Everyeye.it per tutti gli aggiornamenti sulle prossime gare della Overwatch League in programma nel weekend.