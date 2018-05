Overwatch League: Play of the week, sorprese ai piani alti

Disponibile per Pc PS4 Xbox One

L'arrivo di Brigitte nella Overwatch League ha completamente ribaltato le certezze maturate negli stage precedenti. Sebbene New York continui a dominare ogni partita grazie all'assoluta qualità delle sue stelle, dal secondo posto in giù molto è stato riscritto. Gli Uprising, mattatori dello stage precedente, sono sprofondati in una crisi organizzativa che sembra decisamente profonda, e team dallo straordinario valore come Seoul faticano enormemente a prendere le misure del nuovo meta. Al contempo, Dallas, che non aveva mai vinto più di una partita per stage, si ritrova a ridosso della zona playoff, grazie anche alle straordinarie giocate di Mickie, forse la miglior Brigitte attualmente presente nella Overwatch League.

DALLAS FUEL VS BOSTON UPRISING - MICKIE

La sfida tra i Fuel e gli Uprising è probabilmente la più emblematica nel sintetizzare l'attuale situazione del meta di Overwatch: Dallas ha usato il nuovo supporto per quasi il 75% delle partite giocate, una media molto più alta di tutte le altre squadre della lega e, soprattutto, più degli Uprising.

Mickie ha potuto dare dimostrazione di uno straordinario acume tattico, sfruttando il level design delle mappe e le abilità del suo personaggio per annullare nemici fino a oggi ingestibili per molti giocatori, da Genji a Tracer, passando per D.Va. Un giocatore eccezionale, intorno a cui Dallas sta costruendo la sua rivincita rispetto ai risultati stagionali.

FLORIDA MAYHEM VS LOS ANGELES VALIANT - FATE

Le tattiche dell'Overwatch League trascendono quelle tipiche del gioco Blizzard, poiché l'essere già a conoscenza degli avversari ti permette di studiarli, e adattare le tue strategie e mosse sul campo in relazione di chi ti trovi ad affrontare.

La sintesi di questo concetto può esprimersi nel lavoro svolto da Fate dal terzo match in poi contro i Florida Mayhem: conoscendo il valore assoluto di un giocatore straordinario come Sayaplayer, Fate ha sfruttato il suo Winston per impedirgli il più possibile un tiro libero contro i suoi compagni, tagliando il coefficiente di danni necessario a Florida per poter vincere gli scontri con il resto della squadra. Puntuale, attento, fondamentale.

HOUSTON OUTLAWS VS LOS ANGELES GLADIATORS - MUMA

Questo sarebbe in realtà più un errore dei Gladiators che non una vera giocata di Muma che, però, ha comunque saputo sfruttare la distrazione degli avversari per guadagnare più tempo possibile. Avendo capito che gli Outlaws avrebbero perso lo scontro, Muma si lancia immediatamente sul carico, impedendone il trasporto per quasi venti secondi, permettendo alla quasi totalità della sua squadra di ricompattarsi e provare un ultimo assalto difensivo. Guardate il timer: mentre i Gladiators sono in giro a fare uccisioni, lui è sul carico a contestare. Intelligente.

LOS ANGELES VALIANT VS BOSTON UPRISING - STRIKER

Boston in crisi, ma con qualità intatte: Striker si dimostra non solo un'eccezionale Tracer, ma anche un'ottima Widowmaker, arrivando a garantire la superiorità numerica per quasi l'intero scontro su Dorado.

Nello specifico, nell'azione ripresa in video aggira la squadra avversaria sfruttando la mobilità del personaggio, e mette a segno una doppia fondamentale, che allegerisce di molto il danno di Los Angeles, e che li priva della maggior parte delle cure. Puntuale.

DALLAS FUEL VS PHILADELPHIA FUSION - MICKIE

Ancora Mickie, ancora Brigitte: che sia stata comunicazione di squadra o eccellente visione di gioco, con questa singola giocata Mickie sottolinea il totale ribaltamento del meta attuale, e motiva le attuali sproporzioni di classifica impensabili fino a qualche settimana fa.

Mentre prima, tra Libero, Shadowburn e Agilities, eravamo abituati a giocate eccezionali di alcuni dei genji più forti al mondo, in grado di spezzare in due le squadre avversarie, adesso è sempre più frequente vedere un focus così attendo delle Brigitte da ridimensionare enormemente il ninja giapponese più amato dai fan dello sparatutto Blizzard. Eccezionale.