Overwatch League: settimana decisiva per l'assegnazione del secondo titolo

è avvocato per sbaglio, ma tuttologo per passione, cresciuto a pane e videogiochi sin dalla più tenera età. Allevato da un commodore 64 non ha mai smesso di stupirsi per l'immensità della forma d'arte videoludica, tanto da sentire molto presto il bisogno di sfruttare l'amore per la scrittura per raccontare, far conoscere ai più e condividere questa meravigliosa passione. Potete sempre trovarlo su Facebook Twitter , sempre che non sia in qualche aula di tribunale.

Siamo giunti alla quinta, decisiva giornata della Fase 2. Blizzard spera che la fine della Fase possa risollevare un po' gli ascolti, calati in modo vistoso (il più basso indice mai registrato dall'inizio del campionato) nel corso della quarta giornata. Proprio alla fine del weekend, infatti, sono previsti i playoff e la finalissima che chiuderà il parziale ed elargiranno altri 125.000 Dollari sonanti alla franchigia che riuscirà a uscire vincitrice dal confronto. In questo momento, gettando una veloce occhiata alla classifica generale, a occhio e croce possiamo dare nuovamente per scontata la presenza della franchigia di New York, nella finalissima in programma lunedì. Per quanto riguarda, invece, l'altra finalista, beh, questa uscirà ovviamente dal confronto che avverrà con tutta probabilità tra London Spitfire e Seoul Dynasty. Nessuna favola occidentale, forse, questa volta. Il trenino coreano continua a mietere vittime e a dettare il ritmo. I New York Excelsior, infatti, sono inarrestabili e anche lo scorso weekend hanno semplicemente amministrato, consolidando il primato nel campionato. La franchigia londinese si sta riconfermando ai vertici, mentre i Dynasty, pur con qualche passo falso che vedremo a breve (e pur sempre contro le prime della classe), si tengono aggrappati alle posizioni che contano con le unghie e con i denti. A tentare l'impresa sono, invece, i ragazzi giallo-verdi dei Los Angeles Valiant che possono contare su un buon stato di forma, oltre che di una discreta padronanza del nuovo meta post-Mercy. E tutto il resto del carrozzone? Beh, agli altri non resta che stare a guardare e dimenarsi nel bel mezzo della classifica per cercare di recuperare posizioni.

Si ingrana la Quinta

In fondo, mestamente, resta il solito terzetto composto dai poveri Shanghai Dragons, i Mayhem e i Dalla Fuel. Al centro della classifica generale, invece, le cose si sono fatte interessanti per diverse formazioni, grazie alle loro insperate prestazioni e, soprattutto, grazie all'improvvisa debacle di alcune franchigie di fascia alta, prima fra tutte quella degli Houston Outlaws. La formazione texana, infatti, dopo l'exploit avvenuto verso la fine della Fase 1, non ne è più andata bene nemmeno una.

Nelle ultime settimane, i Fuorilegge hanno rimediato ben sei sconfitte su otto partite giocate.

Quella che doveva essere la migliore franchigia occidentale arranca e fatica a tenere il passo, cedendo posizioni su posizioni, in favore di altre formazioni, ora più coese e affiatate. I Los Angeles Valiant, ad esempio.

Nonostante le bruttissime prestazioni contro i Florida Mayhem e i Boston Uprising rimediate nel corso della passata settimana, il team losangelino mantiene (certo, con qualche difficoltà) la quarta posizione in classifica, con un map record comunque in attivo: + 18. I giallo-verdi, però, sono tallonati dai Philadelphia Fusion, reduci da due buone performance dopo un lungo periodo di buio pesto. Ecco, chi proprio non ha alcuna possibilità di riprendersi, invece, sono i già citati Shanghai Dragons.

Tra defezioni e problemi burocratici la franchigia cinese non ne ha mai vinta una. E questo addirittura dall'inizio del campionato. Stanotte i cinesi hanno fatto semplici spettatori, mentre i feriti Outlaws si prendevano la vittoria e una boccata d'ossigeno dopo le recenti vicissitudini. Così come per i cinesi, anche il percorso dei Florida Mayhem è stato caratterizzato dalla sfortuna e da una cronica carenza di organico. Problema, quest'ultimo, risolto solamente con il mercato di riparazione di queste settimane. Staremo a vedere se i nuovi innesti potranno guidare la squadra, ormai a partire dalla Fase 3, fuori dal pantano del fondo della classifica in cui si ritrova.

Intanto, stanotte i ragazzi della franchigia della Florida sono riusciti a imporsi sugli Shock, scavalcando così i Fuel, sempre più nei guai dopo l'allontanamento di xQc e i problemi di comunicazione e sinergia tra i vari componenti del team. In questo caso i nuovi acquisti giunti in Texas, ovvero i DPS Dylan 'aKm' Bignet e Kim 'Rascal' Dong-jun per potenziare il roster in corsa non ha aiutato.

Stanotte, infine, è andato in scena uno scontro che ha quasi dell'incredibile. I Gladiators, che stavano attraversando un grandioso stato di grazia dopo le imprese che li hanno portati a sconfiggere i cugini Valiants, gli Outlaws e addirittura gli Spitfire, si sono dovuti mestamente arrendere ai "rinnovati" Philadelphia Fusion. Questo risultato spariglia le carte in tavola e porta Philadelphia momentaneamente al quarto posto in classifica con un map record positivo: + 11.

Gli imperdibili del weekend

Dunque, subito alle spalle dei Dynasty (che, nel momento in cui scriviamo, hanno una partita in meno rispetto agli altri), le acque si fanno davvero agitate con un piccolo branco di franchigie affamate che vogliono a tutti i costi andare sul podio per giocarsi i Playoff. Per questo la partita che si disputerà tra poche ore tra la franchigia di Seoul e gli Houston Outlaws finisce di diritto tra i match imperdibili di questa ultima giornata della Fase 2. La formazione texana risorgerà improvvisamente dalle proprie ceneri come l'Araba Fenice per fare lo sgambetto ai coreani oppure non ci sarà alcuna sorpresa? Noi abbiamo deciso di tenerli d'occhio, perché più volte è capitato che le grandi avessero difficoltà con le più "piccole", salvo poi vincere in maniera imperiosa contro altre formazioni di pari rating. Basta riguardarsi i match proprio degli Outlaws della Fase 1 a dimostrazione di questo.

Riguardo al match che vedrà contrapposti Excelsior e Fuel, non crediamo che ci sarà storia visto che, come la franchigia di New York, in questo momento non c'è nessuno che possa anche solo lontanamente immaginare di impensierirla.

Molto più interessante da guardare, invece, sarà il terzo match: Boston Uprising contro San Francisco Shock. Se Boston riuscirà a prevalere sugli Shock potrà tornare a respirare un po' d'aria fresca verso la parte alta della classifica e a guardare con rinnovata grinta lo scontro decisivo di domenica contro i Los Angeles Gladiators. Questi, infatti, nonostante la pesante sconfitta rimediata stanotte, possono comunque ancora ambire alle posizioni che contano. Una loro eventuale sconfitta potrebbe relegarli nuovamente nella parte bassa della classifica.

Sabato, invece, salvo incredibili ribaltoni, i match non dovrebbero riservare grosse sorprese, con le teste di serie che dovranno unicamente amministrare quanto già hanno in saccoccia. I Dynasty dovranno infatti vedersela con i Mayhem e gli Outlaws mentre, rispettivamente, London ed Excelsior incontreranno Fuel, Shanghai e Valiant.

Il nostro pronostico per i Playoff? Beh, New York hanno già ipotecato un posto in finale, mentre i primi semifinalisti saranno sicuramente i London Spitfire.

E ora viene il bello. Tutti immaginano che saranno i Seoul Dynasty ad accedere ai Playoff in qualità di terza forza del campionato. Secondo noi lo scenario non è così scontato. Certo, la franchigia coreana dovrebbe perdere entrambe le partite e i Fusion vincere assolutamente contro i Valiant, però ci sono anche i Gladiators da considerare nell'equazione. Non ci resta che attendere con ansia l'inizio dei Playoff per goderci le intense emozioni che ci riserveranno. ?Dopo l'assegnazione dei 125.000 Dollari, il campionato si fermerà per la consueta pausa di una settimana, per poi riprendere la settimana dopo Pasqua, il 5 aprile.