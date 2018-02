Overwatch League: al via la Fase 2 tra colpi di mercato e l'addio di Mercy

è avvocato per sbaglio, ma tuttologo per passione, cresciuto a pane e videogiochi sin dalla più tenera età. Allevato da un commodore 64 non ha mai smesso di stupirsi per l'immensità della forma d'arte videoludica, tanto da sentire molto presto il bisogno di sfruttare l'amore per la scrittura per raccontare, far conoscere ai più e condividere questa meravigliosa passione. Potete sempre trovarlo su Facebook Twitter , sempre che non sia in qualche aula di tribunale.

Pochi giorni fa, i London Spitfire sono riusciti a portarsi a casa i primi 100.000 dollari in palio del ricchissimo prize pool del campionato targato Blizzard, battendo addirittura la testa di serie, i New York Excelsior. Quello, però, non era altro che l'inizio della Overwatch League. Di Fasi, infatti, ce ne sono ancora tre, senza contare i playoff (in cui solo i primi e i migliori delle divisioni Atlantica e Pacifica) e la finalissima prevista per luglio. Ora, ha finalmente inizio la seconda Fase della Overwatch League e promette di cambiare ancora le carte in tavola, rispetto alla prima parte del campionato. Le patch di bilanciamento (come quella che ha nerfato Mercy), un nuovo pool di mappe e tutti i movimenti del mercato di riparazione di cui vi abbiamo parlato nel corso delle ultime settimane, infatti, sono solo alcuni dei fattori che potrebbero incidere in maniera decisa sulle prestazioni dei team, magari stravolgendo ancora una volta la classifica generale. Ecco a cosa prestare maggiore attenzione in queste prime settimane di Fase 2.

Il nerf di Mercy, l'avvento del meta shift

Giunto alla fine di gennaio, il nerf di Mercy che ha depotenziato l'Ultimate dell'eroina eliminando lo slot extra di Resurrezione (e tarpandole, di conseguenza, le ali) verrà implementato anche nella Overwatch League. Le dodici franchigie in gara assisteranno, dunque, a uno spostamento abbastanza pesante del meta, sino a questo momento come sappiamo pesantemente dominato dalla guaritrice svizzera.

L'uso (o abuso) di Mercy in questi mesi si è fatto decisamente sentire ma, dall'avvento della patch, la sua presenza sul campo di battaglia è diminuita drasticamente: persino dell'80%. Risulta assente in pratica a ogni livello competitivo. Persino nelle partite casual non viene più utilizzata e, ora, andrà a scaldare la panchina anche nel massimo campionato firmato da Blizzard. I team, ovviamente, non possono essere competitivi senza un supporto adeguato e sappiamo che in Overwatch i "Support puri" sono merce più unica che rara. Però, i giocatori potrebbero aver trovato una soluzione. Che sia giunto il momento per l'ultima arrivata nel roster dell'hero shooter di fare il proprio ingresso in campo e far vedere di che pasta è fatta? Ci riferiamo a Moira , chiaro. Quest'ultima, stando a un possibile scenario e considerando l'ottimo rateo di guarigione e enormi capacità curative AoE, potrebbe riuscire a tenere in piedi un team molto aggressivo composto da tank. Moira dunque con tutta probabilità andrà a sostituire in maniera definitiva Mercy dal podio dei must pick.

Assieme a lei, potremmo anche rivedere sulla scena combattenti come Reinhardt e Zarya, perfetti per veicolare le cure del nuovo innesto con barriere protettive in grado di tenere in vita i membri della squadra mentre ricevono le cure necessarie per riprendere la lotta. Alla festa potrebbe unirsi anche Lucìo i cui boost, pur presentando alcune criticità di fondo, potrebbero comunque rivelarsi utili in ottica di push verso gli obiettivi.

I cambiamento agli eroi, comunque, non è l'unico argomento di discussione all'interno delle squadre. Mentre i cambiamenti dovuti alle patch di bilanciamento tiene giocoforza banco nella mente di molti appassionati (e di tutti i giocatori), la Overwatch League assisterà sicuramente a un ulteriore spostamento del meta di gioco a causa di un altro fattore: la rotazione del pool di mappe. Invece della triade presente sino a questo momento, ovvero Junkertown, Horizon e Oasis, vedremo l'arrivo di mappe molto più popolari e apprezzate come King's Row, Hollywood, Hanamura, Nepal, Route 66 e Gibilterra. Le uniche mappe a rimanere sono Lijiang Tower e Ilios; quest'ultima sarà il decider della seconda tappa.

I coreani risponderanno ancora all'appello o salterà il banco?

Nelle prime due settimane della stagione, le tre squadre con il roster interamente composto da giocatori coreani hanno vinto ogni partita che hanno giocato, salvo poi prodursi in spaventosi e inaspettati scivoloni nelle spettacolari battute conclusive che hanno regalato spettacolo a tutti i tifosi. Le finaliste nella Fase uno, comunque, sono state entrambe formazioni "coreane" (Spitfire ed Excelsior). In concomitanza con i passi falsi delle teste di serie (anzi, proprio grazie ad alcune loro brutte prestazioni), però, alcune formazioni come gli Houston Outlaws e i Los Angeles Valiant hanno fatto il loro ingresso trionfale sulla scena, mordendo le caviglie dei primi in classifica presentandosi come dei validissimi pretendenti al raggiungimento dei Playoff.

Dunque, la curiosità di vedere se questo appassionante comeback è stato solo un fuoco di paglia oppure c'è del lavoro e tanto spirito di sacrificio dei team "occidentali" per essere al livello dei player coreani. Non solo, siamo anche estremamente curiosi di capire se la polemica che ha tenuto banco per un po' ha del fondamento e se, effettivamente, i team coreani potranno avvantaggiarsi dal mutamento di meta.

Stando a quanto affermano le chiacchiere da bar, i team occidentali avrebbero tratto vantaggio dalla situazione del meta precedente, rispetto ai disciplinati team coreani. Per dirla in parole povere, la super efficacia di Mercy, insomma, avrebbe favorito le squadre occidentali. Valchiria e il bonus della doppia Resurrezione avrebbero dunque permesso di cancellare i grossolani errori commessi in game, permettendo ai roster occidentali di mantenersi ad alti livelli e tenere testa alle prime tre franchigie.

Al di là di quanto possano essere attendibili queste dicerie, ci sono comunque diversi motivi per aspettarsi un nuovo trend positivo per le squadre occidentali in questa seconda fase. Con il meta che muta drasticamente, i team potrebbero infatti trovare la quadratura del cerchio rispetto alle più metodiche franchigie coreane. O forse no. I risultati dei primi match, effettivamente, al momento sembrano smentire la previsione. Forse ai team occidentali serve un po' più di tempo per metabolizzare lo shift. Nel corso della notte si è accesa la rivalità tra i Seoul Dynasty e i Los Angeles Valiant e lo scontro è stato il momento perfetto per dare un'occhiata al nuovo meta in azione.

Entrambe le formazioni si sono affidate a un dive comp abbastanza aggressivo, con entrambi i team che hanno sfruttato eroi come Tracer, Genji, Winston, e D.Va mentre, il ruolo di support è stato giocato prevalentemente da Lúcio e Zenyatta, con pochissimi pick di Ana. Ovviamente, di Mercy nemmeno l'ombra. Il match, inoltre, ha anche smentito immediatamente le dicerie di cui abbiamo fatto cenno. La formazione di Seoul ha comunque dominato, portandosi a casa la partita con un secco 4 a 0.

Il mercato

Le tre squadre in fondo alla classifica (Mayhem, Fuel e Dragons), nel corso di queste settimane in cui il mercato di riparazione è rimasto aperto, hanno acquistato e speso più di ogni altra franchigia, nella speranza di rafforzare i loro roster e cercare di uscire dal guano in cui si trovano ora. I Dragons, ad esempio, hanno aggiunto un paio di giocatori coreani (più un innesto cinese), tra cui la prima concorrente del gentil sesso della Lega, Kim "Geguri" Se-yeon, giocatrice molto esperta nel ruolo di tank "flessibile". Inutile dire che, anche questa notte, hanno perso ancora e purtroppo i rinforzi non sono arrivati in tempo. Il problema, come abbiamo già detto, è infatti da ricercarsi nella burocrazia. Le lungaggini con i visti d'ingresso negli Stati Uniti per gli atleti hanno impedito ai giocatori di partecipare (almeno) alle prime due settimane della seconda Fase della competizione. Un problema non da poco, quello burocratico, sempre troppo sottovalutato sia dagli organizzatori, sia - ora - evidentemente anche dalle franchigie.

I Florida Mayhem hanno reclutato il finlandese Joonas "Zappis" Alakurtti prima di assumere quello che dovrebbe essere il migliore giocatore della Corea del Sud e, forse, tra i migliori al mondo, Ha "Sayaplayer" Jung-woo, assieme al suo compagno di squadra nei Meta Athena, Kim "aWesomeGuy" Sung -Hoon, un abile tank. I Fuel, oltre a tutti i problemi disciplinari e di comunicazione dei propri giocatori (hanno relegato xQc in panchina), ha operato le mosse più dispendiose, aggiungendo un ottimo giocatore occidentale, al momento free agent, Dylan "aKm" Bignet e, secondo quanto riferito, assicurandosi l'accordo per il DPS flessibile Kim "Rascal" Dong-jun. La potenza di fuoco aggiunta sarà sicuramente un vantaggio, ma il loro roster composto da un bel po' di tank e di DPS potrebbe rappresentare un bel problema, più che una soluzione a quelli esistenti. Oppure, tale sovrabbondanza potrebbe essere la chiave vincente per dominare il nuovo meta del titolo: i tank e i support che vengono utilizzati dalla franchigia texana, sono molto più adatti a scontri che non comprendono la cara Mercy. Al momento le cose sembrano comunque rimaste immutate. Nella partita contro i Dragons (quindi il match non può essere una pietra di paragone affidabile), oltre ad affidarsi a Moira e Lucìo, in alcuni frangenti hanno riutilizzato Mercy, principalmente in combinazione con Pharah.

Anche le teste di serie hanno operato dei cambiamenti significativi. Gli Spitfire, ad esempio, hanno svincolato il DPS Baek "Fissure" Chan-hyung (il quale ha cambiato casacca vestendo quella viola dei Gladiators) e Kim "Rascal" Dong-jun (volato, pare, a Dallas). Ad ogni modo, il mercato non è ancora chiuso e, di sicuro, alcuni movimenti sono probabilmente ancora da annunciare. Non ci resta che attendere gli annunci delle formazioni godendoci la prima settimana della seconda Fase del campionato targato Blizzard.