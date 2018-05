Overwatch Open Division: i Morning Stars Blue volano ai Contenders Trials

è avvocato per sbaglio, ma tuttologo per passione, cresciuto a pane e videogiochi sin dalla più tenera età. Allevato da un commodore 64 non ha mai smesso di stupirsi per l'immensità della forma d'arte videoludica, tanto da sentire molto presto il bisogno di sfruttare l'amore per la scrittura per raccontare, far conoscere ai più e condividere questa meravigliosa passione. Potete sempre trovarlo su Facebook Twitter , sempre che non sia in qualche aula di tribunale.

Ci eravamo lasciati, lo scorso weekend, con il raggiungimento dell'obiettivo Playoff da parte di entrambi i team Samsung Morning Stars impegnati nella seconda stagione dell'Open Division. Nemmeno un attimo di stacco ed ecco giungere, per i ragazzi, il momento della verità: dentro o fuori. I Blue, primi della classe, si sono presentati all'appello forti di un ruolino di marcia prefetto: dieci vittorie consecutive. Percorso netto.I Black, invece, sono incappati in un unico passo falso in tutta la stagione ma si sono comunque guadagnati con grande caparbietà l'accesso ai Playoff. Per i ragazzi dei due team sono stati due giorni estremamente impegnativi. La pressione si è fatta sentire, complice anche la concomitanza con un momento molto importante: l'inaugurazione dell'esport Palace e la presenza di moltissimi fan. Il percorso nei Playoff, comunque, è iniziato nel migliore dei modi per i due team.

Ne resterà soltanto uno

Entrambi hanno subito aperto alla grande con due vittorie fondamentali sul Team Qlash (per i Blue) e gli Osh-Tekk (portata a casa dai Black). Al secondo round, però, le strade delle due formazioni si sono divise. I Samsung Black, a causa della sconfitta rimediata contro i Big Nice, sono finiti nel loser bracket. I Morning Stars Blue, invece, seppur con qualche difficoltà sono riusciti a strappare una vittoria sofferta contro gli Augmented Authority, team estremamente abile in cui milita un altro nostro connazionale: Midna.

Le ambizioni dei Black, nonostante i bergamaschi si siano battuti con onore, si sono infrante contro i Birb Bois, passati di misura. I Blue, invece, hanno proseguito il loro cammino incontrando i One.PoinT (che vanta ben tre ex nazionali portoghesi) per 3 a 1 e, infine, una vera e propria bestia nera per i ragazzi di Bergamo: i Northern Lights. Proprio contro di loro i Blue hanno rimediato la prima sconfitta stagionale. Partita combattutissima: il 3 a 2 finale ha relegato anche il secondo team bergamasco nel loser bracket. I ragazzi di coach Fabio "Nightslayer" Condoluci hanno però affrontato l'ennesima sfida - ancora una volta il team One.PoinT - con gran piglio chiudendo velocemente la pratica e rialzando la testa in vista del gran finale. Una grande iniezione di fiducia per i ragazzi di Bergamo che, con un perentorio 3 a 0, si sono ripresi il posto nel bracket superiore.

Il Gran Finale: Samsung Morning Stars Blue vs Northern Lights

I Morning Stars Blue, dunque, non si sono dati per vinti e una volta risaliti più agguerriti che mai, hanno caricato il muro Northern Lights a testa bassa, nonostante la comprensibile stanchezza dovuta al match in più rispetto ai contendenti. L'impresa non era certo di poco conto, visto che gli avversari erano forti non solo della vittoria precedente, ma anche di un game di vantaggio. Insomma, si prospettava un avvio decisamente in salita per i Blue. Eppure, con un gran sangue freddo e spirito di squadra, i ragazzi guidati da coach Condoluci sono partiti in quarta su una mappa a loro decisamente congeniale: Ilio.

I Northern Lights - stranamente - sono sembrati un po' "freddi", sulla prima mappa. Spaesati e sorpresi dall'inizio esplosivo dei Samsung Morning Stars Blue, i ragazzi nordici sono stati costretti a difese disperate e a subire semplicemente la forza d'urto incredibile dei bergamaschi. I Northern si sono resi protagonisti anche di diversi errori che hanno lasciato campo libero ai Blue, questi ultimi in grado di conquistare tutti e due i punti di controllo - quasi - senza colpo ferire, complice anche una gestione delle loro Ultimate quasi perfetta. Un ottimo due a zero per la squadra italiana: decisive le giocate di DNCE nel primo punto di controllo e di DragonEddy nel secondo. Un'altra decisiva iniezione di morale per i Blue che, così, sono riusciti ad annullare il vantaggio avversario (che pesava non poco) riportando la serie in perfetta parità.

Su King's Row, dunque, la partita si è "resettata". Da lì in avanti entrambi i team se la sono giocata ad armi pari. Ancora una volta, i bergamaschi si sono gettati a capofitto nella contesa riuscendo a prendere il controllo del Carico conducendolo addirittura a pochissimi metri dal checkpoint conclusivo. Al cambio campo, però, sono stati gli avversari però a prendere il controllo della situazione. I Blue, nonostante le strenue difese, non sono riusciti a fermare l'avanzata del team avversario il quale si è aggiudicato la mappa londinese con un parziale di 3 a 2. Ottima la gestione delle Ultimate e del posizionamento, questa volta da parte dei Northern Lights.

La terza mappa, Junkertown, è sempre stata foriera di gioie e dolori per i Morning Stars Blue. L'inizio ha aperto uno spiraglio per il team italiano, in grado di scortare il Carico sino alla fine del percorso. La palla, però, è passata ai Northern Lights che hanno riportato il parziale in parità: 3 a 3. I supplementari di questa partita combattutissima hanno regalato ancora una volta un grande spettacolo. I Northern Lights, però, sono riusciti a brillare più delle Stelle italiane conquistando il punto decisivo in modo rapido e quasi indolore.

La composition (con tre support: Brigitte, Zenyatta e Lucio), forse un po' troppo azzardata da parte dei Morning Stars, non ha funzionato a dovere e l'holding non ha retto. Con un break di due mappe, i Northern sono andati alla quarta mappa forti di un vantaggio invidiabile: 3 a 1.

Le fredde lande russe di Industrie Volskaya hanno decretato la definitiva capitolazione dei Morning Stars Blue, nonostante la tenacia messa in campo sia in fase d'attacco che di controllo. I Northern Lights, però, si sono dimostrati ancora una volta irresistibili con delle rapide incursioni in grado di far molto male ai ragazzi di Bergamo. Game, set e match ai Northern Lights, che passano come primi nella classifica Open. I Trials si giocheranno tra due settimane, e saranno ben tre i giorni di torneo che vedrà i Samsung Morning Stars Blue e i migliori team d'Europa giocarsi un posto nella divisione superiore: quei Overwatch Condenders da sempre considerati come l'anticamera della Overwatch League. Appuntamento tra due settimane, quando scopriremo finalmente chi riuscirà a coronare il sogno di entrare nella lega cadetta dell'hero shooter Blizzard.