Overwatch: le skin più rare del gioco Blizzard

In un gioco competitivo come Overwatch, vincere è tutto. Per molte persone, tuttavia, è anche fondamentale farlo con stile. Il titolo di Blizzard non include alcun sistema di progressione per i suoi innumerevoli eroi, permettendo così a tutti i giocatori di darsi battaglia sempre ad armi pari. Offre però l'opportunità di personalizzare l'aspetto dei personaggi con i costumi, ai quali vanno ad aggiungersi ulteriori elementi come emote, spray, pose vittoriose e frasi. Questi contenuti vengono assegnati a caso, in gruppi di quattro, all'apertura dei Forzieri, a loro volta ottenibili salendo di livello, inanellando delle vittorie nella modalità Arcade, attraverso iniziative esterne al gioco, oppure con valuta reale. Overwatch, tuttavia, è un gioco premium, il cui sistema di monetizzazione non è interamente fondato su microtransazioni e loot-box. Piuttosto che affidare tutto al caso e agli acquisti con denaro vero, dà l'opportunità ai giocatori di acquistare gli oggetti desiderati nella Galleria Eroi mediante la valuta in-game, anch'essa assegnata all'apertura dei forzieri che possono essere vinti semplicemente giocando. Accumularne a sufficienza, specialmente per quelli più esclusivi, non è affatto un'operazione rapida, ma è sicuramente fattibile per i più affezionati che dedicano al titolo molto del loro tempo libero. Grazie a tutto il sistema finora descritto, il bilanciamento del gioco non viene in alcun modo intaccato e allo stesso tempo i giocatori sono liberi di esprimere la propria personalità.



Non tutti gli oggetti, tuttavia, possono essere acquistati in ogni momento nel negozio di gioco. Quelli legati agli eventi stagionali, per loro stessa natura, tornano nei forzieri e in vendita solamente durante un preciso periodo dell'anno, come in estate o a Natale. In questi casi è sufficiente pazientare e attendere che vengano riproposti. La questione si fa ben più complicata per i costumi che non sono mai stati (e mai verranno) resi disponibili nei forzieri e nel negozio, poiché legati ad iniziative differenti dagli eventi stagionali e ottenibili solamente nell'ambito di pacchetti a pagamento o nel corso di iniziative di vario genere. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di costumi estremamente rari, che non faranno mai la loro comparsa negozio di gioco (a parte qualche rara eccezione). Nel tempo sono divenuti dei veri e propri oggetti di culto, guardati con gelosia da tutti coloro che non si sono trovati al posto giusto e al momento giusto per poter aggiungerli alla loro collezione. È a quest'ultimi che è dedicato questo speciale.

Oni Genji e Poliziotta diva

Questi due costumi sono stati considerati per un bel po' di tempo come alcuni dei più rari in assoluto. Il motivo è presto detto: potevano essere ottenuti solamente completando le Sfide del Nexus 2.0 di Heroes of The Storm, rimaste attive per poco meno di un mese dal 24 aprile al 22 maggio del 2017. I giocatori che hanno disputato 5 partite nel MOBA assieme ad un amico, durante la prima settimana, hanno ottenuto Oni Genji.

Quelli che lo hanno fatto anche durante la seconda settimana hanno ricevuto Poliziotta D.Va. La comunità ha ben presto mostrato tutto il suo disappunto per l'impossibilità di ottenerle in un altro modo dopo il termine dell'evento, e alla fine Blizzard ha ceduto. Adesso entrambe le skin possono essere acquistate in qualsiasi momento al prezzo di 1.000 Gettoni l'una, per la gioia dei giocatori, e non sono più considerate rare. Gli unici ad essere rimasti delusi sono coloro che hanno partecipato all'evento di Heroes of the Storm credendo di poter mettere le mani su qualcosa di unico.

Overwatch League

Durante l'Overwatch League di quest'anno, Blizzard ha lanciato le skin ispirate alle squadre partecipanti alla competizione. Per ognuno dei 29 eroi del gioco sono disponibili i costumi con i colori di tutte le compagini. La modalità di ottenimento di quest'ultimi è tuttavia differente dal normale, dal momento che non possono spuntare fuori dai forzieri e devono essere necessariamente acquistati con una valuta speciale, i Gettoni League.

Le skin sono proposte a 100 GL l'una, che in denaro reale equivalgono a 4,99 euro. Una spesa piuttosto consistente, ma è per una buona causa, visto che il denaro guadagnato viene impiegato per sovvenzionare i team dell'Overwatch League. Se volete supportare la vostra squadra del cuore, ma non potete recarvi alla Blizzard Arena in California dall'altra parte del mondo per fare il tifo, allora potreste prendere in considerazione l'acquisto di un costume per mostrare tutta la vostra devozione mentre giocate. Il prezzo al quale sono proposti, in ogni caso, ha reso questi costumi piuttosto rari. Ora, ad Overwatch League conclusa, non è per nulla frequente imbattersi in uno di essi.

Atlantic All-Star Tracer 2018 e Pacific All-Star Genji 2018

Dopo il termine della Overwatch League vinta dai London Spitfire, Blizzard ha organizzato l'All-Star Weekend, che ha visto scontrarsi i migliori giocatori delle divisioni Atlantica e Pacifica.

Per l'occasione, la compagnia ha preparato due nuovi modelli leggendari, Atlantic All-Star Tracer 2018 e Pacific All-Star Genji 2018, venduti a ben 300 Gettoni League l'uno (15 euro). Entrambi i modelli sono rimasti disponibili solo per un periodo tempo limitato, dal 17 al 27 agosto di quest'anno. L'elevato prezzo di accesso e la disponibilità limitata, come facilmente immaginabile, ha reso queste bellissime skin piuttosto rare.

D.va Nano Cola

Lo scorso agosto, per celebrare l'aggiunta della nuova mappa controllo di Busan (Corea del Sud) e il lancio del corto dedicato a D.Va, Blizzard ha dato il via all'evento in-game Nano Cola, rimasto attivo per sole due settimane. I giocatori che, in quel lasso di tempo, sono riusciti a mettere a segno un totale di 9 vittorie nelle modalità Rapida, Competitiva e Arcade, sono stati ricompensati con la skin epica di D.Va Nano Cola.

Raggiungere l'obiettivo richiesto era tutt'altro che difficile, ma gli utenti che in quel periodo non hanno potuto giocare sono rimasti, inevitabilmente, a secco. La skin Nano Cola non può essere classificata tra le più rare in assoluto, visto che in ogni caso sono stati in molti a vincerla, ma al momento risulta impossibile da sbloccare e con il passare del tempo, a meno che non venga riproposto l'evento, diverrà sempre più rara.

Kerrighan Widowmaker

Per festeggiare il ventesimo anniversario di ScarCraft, Blizzard ha regalato a tutti i giocatori di Overwatch che hanno effettuato il login dal 9 marzo al 3 aprile 2018 una stupenda skin di Widowmaker ispirata a Sarah Kerrighan, uno dei personaggi simbolo della saga strategica.

Non c'era nessun evento a cui partecipare e nessuna sfida da completare: bisognava semplicemente trovarsi al posto giusto al momento giusto. Milioni di giocatori hanno potuto sbloccarla senza alcuna fatica. Tutti gli altri, che per un motivo o per l'altro non hanno avviato il gioco in quel frangente, sono rimasti a secco. Esattamente come tanti altri costumi in questa lista, Widowmaker Kerrighan non può più essere ottenuta, in nessun modo, ed è ora custodita gelosamente dai fortunati possessori.

Mercy Rosa

I giocatori che vanno in giro con una Mercy vestita di Rosa meritano tuta la vostra ammirazione. Lo scorso mese di maggio, Blizzard, in collaborazione con la Breast Cancer Research Foundation, ha messo in vendita questo stupendo costume per la dottoressa svizzera al prezzo di 15 dollari con l'obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca di una cura al cancro al seno.

I giocatori di Overwatch hanno risposto in massa acquistando il costume e il merchandising legato all'iniziativa, e nel giro di due settimane hanno contribuito alla raccolta di quasi 13 milioni di dollari, somma interamente devoluta in beneficenza alla fondazione. Stiamo parlando della più grande donazione effettuata da un'azienda collaboratrice in oltre 25 anni di storia della BCRF, dato che rende perfettamente l'idea dell'incredibile portata che ha avuto quest'iniziativa. Mercy Rosa risulta ora impossibile da ottenere, e rimarrà per sempre un simbolo di generosità per ogni giocatore che la indossa.

Noire Widowmaker

Quando avete acquistato Overwatch? Molti di voi, probabilmente, lo hanno fatto al day-one, altri invece nei mesi successivi, attirati dal passaparola, dallo straordinario supporto post-lancio di Blizzard e dalle invitanti offerte messe in atto.

Quanti di voi, però, hanno creduto nel progetto fin dagli albori, al punto da preordinarlo ad occhi chiusi prima del lancio? Probabilmente, in pochi. Comprensibile, visto che all'inizio Overwatch era solo una nuova IP piena di belle speranze ma con tutto ancora da dimostrare. Il punto è che i giocatori più lungimiranti, che intravidero le potenzialità del gioco e decisero di preordinarlo, hanno ricevuto in regalo la bellissima skin Noire di Widowmaker, ora divenuto il vero simbolo dei veterani.

Bastion Blizzcon 2016 e Winston Blizzcon 2017

Arriviamo, infine, ai costumi di Bastion e Winston dedicati alle edizioni 2016 e 2017 della BlizzCon, il più importante appuntamento annuale per i fan della casa di Irvine che si svolge all'inizio del mese di novembre. Queste skin potevano essere ottenute solamente in due modi: accaparrandosi un codice partecipando all'evento, che si tiene a Anaheim, in California; acquistando il Virtual Ticket al prezzo di 39,99 euro, un pacchetto digitale ricco di filmati esclusivi e contenuti utilizzabili nei giochi di Blizzard, dedicato ai fan di tutto il mondo impossibilitati a partecipare fisicamente alla BlizzCon.

Nel 2016 era incluso un costume per Bastion mentre l'anno seguente è toccato a Winston. L'elevato prezzo di accesso e la disponibilità per un periodo limitato dei Virtual Ticket hanno reso questi costumi incredibilmente rari. Chi vi scrive non si è mai imbattuto in un Bastion in versione BlizzCon, mentre Winston l'ha visto solamente in un'occasione. Ad oggi, sono considerate le skin più rare in assoluto. Durante la BlizzCon 2018 è invece stata resa disponibile Sombra Cacciatrice di Demoni, secondo le medesime modalità degli altri due costumi. Al momento risulta essere piuttosto rara, ma Blizzard ha già annunciato che durante il prossimo anno la renderà disponibile all'acquisto nella Galleria degli Eroi. Per Bastion e Winston, a meno che non siate tra i fortunati possessori, non potete far altro che mettervi l'anima in pace.