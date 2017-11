Overwatch: tutto è pronto per l'inizio della Coppa del Mondo

è avvocato per sbaglio, ma tuttologo per passione, cresciuto a pane e videogiochi sin dalla più tenera età. Allevato da un commodore 64 non ha mai smesso di stupirsi per l'immensità della forma d'arte videoludica, tanto da sentire molto presto il bisogno di sfruttare l'amore per la scrittura per raccontare, far conoscere ai più e condividere questa meravigliosa passione. Potete sempre trovarlo su Facebook Twitter , sempre che non sia in qualche aula di tribunale.

Blizzard si sta preparando alla cerimonia inaugurale della BlizzCon 2017 e già conosciamo alcune delle novità che caratterizzeranno la Coppa del Mondo di Overwatch in programma tra pochissime ore: esattamente il tre e il quattro novembre.

Il rework della modalità spettatore (che comprenderà anche la nuova mappa tattica), come abbiamo avuto modo di osservare grazie a un video del buon Kaplan di qualche giorno fa, farà il suo debutto proprio in occasione della Overwatch World Cup.

Blizzard ha voluto tornare sulla questione pubblicando un video su Twitter, dal titolo Behind the Scenes: Evolving Overwatch Esports, che mostra il dietro le quinte del processo di sviluppo. Oltre ai miglioramenti previsti sul fronte della visuale e della gestione della telecamera, il team ha voluto mostrare anche la novità più interessante per gli spettatori: l'introduzione delle uniformi nazionali.

Quindi, potete dire addio a skin rosse e blu per le squadre in campo, foriere molto spesso di grande confusione soprattutto nelle fasi più concitate. Per l'eSports - e cominciando proprio dalle squadre coinvolte nella Coppa del Mondo di Overwatch - Blizzard ha pensato di "vestire" le squadre con skin a tema per la competizione. Per questo, la squadra "di casa" avrà colori più accesi e vivaci, mentre la squadra "ospite" potrà vestire solo di colorazioni più tenui e chiare.

Gli spettatori, che quindi non dovranno più fare i conti sui colori rosso o blu per riconoscere le squadre in campo, potranno in un batter d'occhio individuare esattamente i componenti dei vari team e leggere in modo più chiaro le azioni di gioco. Questi colori sono presenti e si rifletteranno anche nell'interfaccia utente. Se lo spettatore guarderà il giocatore di un determinato team, l'interfaccia avrà un colore profilato sull'uniforme di quella squadra. Invece, quando lo spettatore switcherà passando all'altro team, l'interfaccia si adatterà di conseguenza, cambiando anche colore.

Divisa per la squadra "di casa" Divisa per la squadra "ospite"



Il video pubblicato su Twitter, spiega anche tutte le altre caratteristiche che Blizzard ha rivelato nel developer update del 26 ottobre scorso. Una visuale "top down" per i caster farà anch'essa il proprio debutto alla Overwatch World Cup, così come una nuovissima smart camera in terza persona. Allo stesso modo, debutterà anche il rinnovato sistema di sicurezza e controllo che dovrebbe scongiurare l'ipotesi di errori tecnici o umani nel corso dei match. È automatizzato e consente di settare ogni parametro con largo anticipo ed evitare, così, gli inconvenienti dell'ultimo minuto. Il client del torneo, inoltre, interromperà automaticamente il gioco quando un giocatore si disconnetterà.

La Coppa del Mondo Overwatch prenderà il via già domani, venerdì tre novembre, con il match di debutto per il Regno Unito che se la dovrà vedere con la squadra svedese. Seguiranno a ruota la "sfida del Commonwealth", tra Canada e Australia; Cina (destabilizzata dai problemi burocratici riguardanti il visto d'ingresso negli States) vs. Francia e, infine, la Corea del Sud dovrà fare i conti con la squadra statunitense. Il primo match inizierà alle 12.15 pm PDT (alle 20.15 circa, orario nostrano). Siamo davvero curiosi di scoprire chi riuscirà a portarsi a casa il titolo di campione del mondo. Lo squadrone sudcoreano, in questo momento gode di tutti i favori del pronostico. Appuntamento a domani con i campioni di Overwatch!