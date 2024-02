Pacific Drive: influenze e ispirazioni di un intenso survival on the road

L'uscita di Pacific Drive è dietro l'angolo e stiamo già riscaldando il motore della nostra auto. Dopo quattro anni di sviluppo, Ironwood Studios è finalmente pronta a debuttare sul mercato con quello che promette d'essere un survival intenso e originale.



La bontà del progetto - già emersa durante la nostra prova di Pacific Drive - è un aspetto di cui il Creative Director Alex Dracott e il Game Director Seth Rosen sono consapevoli, e noi non vediamo l'ora di poter tornare nella Zona. Il duo statunitense ci ha spiegato come è nato il gioco, quali sono state le influenze, come funzionano le anomalie e come hanno progettato l'esperienza sin dalle fondamenta.

Crescere nel Pacific Northwest

Everyeye: Partiamo con una prima domanda rivolta a entrambi. Com'è nato Pacific Drive e che tipo di esperienza volevate creare?



Alex: Cominciamo col dire che sono cresciuto nel Pacific Northwest. Nel tempo ho sviluppato passioni come la fotografia e l'esplorazione di luoghi abbandonati, ed è allora che mi sono resto conto di quanto potesse essere interessante quel tipo di esperienza mentre sei in auto. Durante la realizzazione del primo prototipo, ci siamo accorti del potenziale di un survival game ambientato all'interno di una macchina, dove anziché tenere sotto controllo parametri come la sete e la fame, bisogna stare attenti al carburante e alla batteria.

Seth: Un altro punto di svolta è stato quando abbiamo cominciato a rendere le interazioni meno guidate e più "fisiche". Per cambiare una ruota, il giocatore deve fisicamente rimuoverla dall'auto, poggiarla per terra, afferrare quella nuova e montarla. Questo consente all'utente di stabilire una connessione con la propria auto, così che possa esclamare "è mia e me ne prenderò cura". Nelle fasi iniziali dello sviluppo, queste azioni erano possibili solo attraverso un menù contestuale, ma col tempo tutto è diventato più organico.



Everyeye: Alex, puoi spiegarci perché hai scelto il Pacific Northwest? Avete considerato ambientazioni alternative? Come siete riusciti a trovare la giusta atmosfera per il gioco?



Alex: Crescendo ho imparato ad apprezzare sempre di più questo posto, soprattutto grazie a film, libri e fumetti. Twin Peaks, X-Files... c'è sicuramente un senso di mistero che ha avuto una forte influenza sulla mia persona. Per quanto riguarda l'atmosfera, abbiamo puntato molto sul catturare elementi come la nebbia, la luce, i colori, prestando attenzione anche ai suoni ambientali. Si tratta di un approccio multidisciplinare che consiste nel riempire il mondo con gli ingredienti giusti.

Seth: Una delle cose che più ci ha sorpreso - e che perdi dopo anni di lavoro sul prodotto - è la reazione degli utenti di fronte alle anomalie. Abbiamo lavorato molto sul trasmettere al giocatore un senso di insicurezza e instabilità, dandogli la possibilità di mettersi nei panni del protagonista. Ciò nonostante, acquisendo familiarità con la macchina e l'ambiente, potrete sfruttare quelle terrificanti anomalie a vostro vantaggio.

Un survival diverso

Everyeye: I giochi survival fanno spesso leva sulla scarsa mobilità concessa all'utente. In Pacific Drive, possiamo percorrere gli ambienti a bordo di un'automobile. È stato difficile stravolgere uno dei paradigmi del genere?



Seth: Difficile? No, ma ci sono stati sicuramente degli elementi su cui abbiamo riflettuto. Il genere survival punta molto sulla gestione del tempo, ma poiché in Pacific Drive è possibile attraversare gli spazi in maniera rapida, abbiamo lavorato su alcuni aspetti partendo da questa premessa. Le anomalie, ad esempio, dispongono di pattern facilmente leggibili a cui il giocatore può reagire dinamicamente.

Ci sono poi una serie di ostacoli che vi rallenteranno in qualche modo, come un malfunzionamento al motore o una gomma bucata, inconvenienti che richiedono un repentino cambio di piani ma che il gioco vi dà la possibilità di risolvere.



Everyeye: La Zona è piena di pericoli e l'auto necessita di manutenzione costante. Non avete paura che questo possa influenzare la fluidità dell'esperienza? È stato difficile trovare il giusto game loop?



Alex: Il core loop è qualcosa di cui siamo stati consapevoli sin dall'inizio: entra nella Zona, esci dalla Zona, torna al garage... Per quanto riguarda la difficoltà, abbiamo discusso molto su che tipo di strumenti dare al giocatore e come presentarli in maniera efficiente.



Seth: Uno degli aspetti più complessi è stato sicuramente quello relativo agli oggetti sbloccabili, stabilire quando possono essere utilizzati e quali sono i criteri per entrarne in possesso. Per quanto riguarda l'esplorazione, ci sono molti percorsi sicuri e vie d'uscita che il giocatore può utilizzare, per un'esperienza fluida e al contempo gratificante.

Everyeye: Pacific Drive sembra ispirarsi alla weird fiction sci-fi degli anni 70 e 80, o almeno questa è la percezione che abbiamo avuto giocando la demo. Ci sono stati libri, film o serie TV che vi hanno ispirato?



Alex: Direi che ce ne sono molti. Annientamento e Stalker - sia il film che il gioco - hanno senza dubbio avuto un'enorme influenza sulla realizzazione di questo mondo strano e fuori dal tempo. Una delle cose di cui sono più soddisfatto è l'aspetto cinematografico che abbiamo dato al prodotto: l'auto, le strade, le stazioni di servizio, le insegne luminose...

Gameplay emergente: come raccontare una storia?

Everyeye: Uno degli aspetti che più ci ha colpito è la narrativa emergente. Ad esempio, uscendo da un casolare abbandonato, abbiamo visto un'anomalia correre all'impazzata verso di noi. Ci siamo diretti all'automobile per scappare, ma poco più avanti siamo stati colpiti da una scarica elettrica. Ogni spedizione racconta una storia diversa. È stato difficile creare un mondo vivo?



Seth: Più che difficile, direi che è stato un lavoro lungo. Abbiamo stabilito sin dall'inizio di voler far leva sulla narrativa emergente e di voler stabilire una connessione tra l'auto e chi gioca. Non esiste storia che avremmo potuto raccontare capace di farvi affezionare all'automobile, per cui abbiamo lasciato che fosse il giocatore con le sue azioni a creare un legame con essa.

Gli utenti riescono quasi istintivamente a capire se una cosa è scriptata o frutto di gameplay emergente. Uno dei miei esempi preferiti è The Last of Us Parte I (qui la recensione di The Last of Us Parte 1): se Joel viene afferrato da un clicker, Ellie correrà in suo aiuto, saltandogli sulla schiena armata di coltello. Si tratta di un'azione sistemica e non scriptata, e il fatto che avvenga raramente la rende speciale. Così facendo, tu giocatore puoi pensare "non ha salvato Joel, ha salvato me", rafforzando il legame che si crea fra voi due.



Everyeye: Passiamo alle anomalie. Potreste dirci come reagiranno al nostro stile di gioco e se evolveranno durante l'avventura?



Alex: Dipende cosa si intende per stile di gioco, ma certamente alcune vostre azioni genereranno reazioni diverse. Quali strumenti ha il giocatore, come li usa, che tipo di azioni può intraprendere alla guida dell'auto. Più avanti nell'avventura, troverete anomalie che reagiscono in modi che anche oggi ci sorprendono.



Seth: Diciamo che le anomalie non reagiscono a comportamenti specifici del giocatore, ha più a che fare con una moltitudine di fattori: da una parte hai un'anomalia che può afferrare oggetti, mentre l'altra produce effetti di vario tipo, dando vita a risultati del tutto inaspettati. Inizialmente le anomalie presentavano una serie di problemi che influenzavano negativamente l'esperienza, ma col tempo siamo riusciti a trovare un buon equilibrio, dando la possibilità al giocatore di sfruttarle a proprio vantaggio.

Se ad esempio vi trovate poco dietro la linea di confine mentre state fuggendo da una tempesta energetica, potreste utilizzare un'anomalia per darvi la spinta necessaria a raggiungere il vostro obiettivo. Magari ce la farete, o magari andrete a sbattere contro un albero. Si tratta di studiare l'ambiente circostante e trovare una via d'uscita. Ci sono poi dei modificatori che aumentano la pericolosità delle anomalie in zone specifiche del mondo.

La station wagon

Everyeye: Potreste raccontarci del processo dietro la costruzione dell'auto con i suoi sistemi, malfunzionamenti ecc.?



Alex: L'idea iniziale era quella di avere sportelli, ruote, un motore, volante ecc., senza che fosse troppo difficile gestire queste componenti. Sono parti interconnesse che modificano non solo il veicolo, ma anche la struttura dell'esperienza. Col tempo abbiamo cominciato a introdurre sempre più elementi, per poi accorgerci di quanto fosse tutto collegato e dell'impatto che questo aveva sul sistema di gioco.

Ci sono molte iterazioni anche nei frangenti apparentemente più insignificanti: quante parti dell'auto posso visualizzare sul computer di bordo, come gestire lo spazio nel portabagagli, come le modifiche influenzano la visibilità del guidatore ecc.



Everyeye: Qual è l'aspetto di cui andate più fieri e come si sente il team di sviluppo? L'uscita è dietro l'angolo...



Seth: Con un gioco così complesso - il quale propone tutta una serie di cose inedite - sarà curioso osservare la reazione del pubblico. L'aspetto di cui vado più fiero è che i cambiamenti che abbiamo apportato hanno reso l'esperienza complessiva più simile a un immersive sim, dando così la possibilità all'utente non solo di poter risolvere problemi, ma di percepire il mondo come qualcosa di vivo. Credo fosse l'anello mancante di cui il gioco aveva bisogno, ecco.

Alex: Credo la qualità che emerge da alcuni momenti. Si passa da attimi di quiete a istanti di puro caos...



Seth: E di commedia!

Alex: Pur avendo visto molto di quello che ha da offrire l'opera, non abbiamo previsto tutte le interazioni possibili. Poter osservare le persone plasmare le proprie storie e reagire a ciò che avviene su schermo è semplicemente incredibile.