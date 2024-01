Palworld e le accuse di plagio: è tutto vero?

Disponibile per Pc Xbox One Xbox One X Xbox Series X

Sin dal momento in cui è approdato sugli scaffali digitali di Steam e dell'Xbox Store, Palworld è stato il bersaglio di tantissime accuse di plagio. Mentre il contatore delle unità vendute continua a salire con una rapidità impressionante, negli studi nipponici di PocketPair l'atmosfera potrebbe non essere delle più liete. Dietro la popolarità smisurata del gioco, infatti, vi è un team di sviluppo che sta ricevendo minacce di morte ed insulti proprio per via della somiglianza del loro prodotto ad altri videogiochi di grande successo.



Tralasciando questi comportamenti, assolutamente da condannare, occorre entrare nel dettaglio per comprendere in che modo Palworld si rifà ad altre produzioni videoludiche e quali sono i motivi per cui, ad oggi, nessuno è intervenuto per bloccarne lo sviluppo o la vendita.

Quel mostro mi ricorda qualcosa

È inutile girarci intorno, al centro delle polemiche che riguardano Palworld troviamo il design dei Pal. L'aspetto di buona parte dei mostriciattoli tascabili ricorda molto da vicino quello dei Pokémon, e sottolineiamo la parola ricorda. Il problema, se così vogliamo chiamarlo, è che il modus operandi di PocketPair non è stato quello di un gruppo di sprovveduti, ma di un team che prima di agire ha studiato in modo certosino come aggirare qualsiasi problematica relativa al copyright, evitando beghe legali. Lo stesso CEO della software house ha dichiarato che Palworld è legalmente inattaccabile.

Il motivo è molto semplice: i mostri avranno anche qualche somiglianza, ma non sono dei semplici cloni. Attraverso un'operazione assai furba, gli artisti dello studio nipponico hanno preso come ispirazione i mostriciattoli Nintendo, ma hanno poi combinato parti delle creature come se fossero mostri di Frankenstein. Un esempio perfetto di questa tecnica è rappresentato da Dinossom, che rappresenta a tutti gli effetti la fusione fra Lilligant (da cui prende la posizione e il copricapo floreale) e Meganium.



Stando ad alcuni vecchi tweet dei membri di PocketPair, ci sono pochi dubbi sulla simpatia degli sviluppatori nei confronti dell'intelligenza artificiale e c'è chi sostiene

che il team possa non essere l'artefice di queste bizzarre fusioni. Dopotutto sono anni che sul web circolano siti flash che permettono di fondere vari Pokémon e con strumenti avanzati come le IA generative di ultima generazione non è affatto complesso dare vita a queste creature. Bisogna poi tener conto di un elemento molto importante: i trailer del gioco sono in circolazione ormai da parecchio tempo ed è noto fin dal principio quali fossero le premesse del progetto. Considerando che Nintendo è molto gelosa delle sue proprietà intellettuali, se ci fossero stati i presupposti per agire dal punto di vista legale è probabile che in questo momento non avremmo il gioco installato sugli hard disk (o gli SSD) dei nostri PC.

C'è dell'altro?

Questo implica che Palworld sia al sicuro? Beh, non è proprio così. Nel corso delle ultime ore sono state pubblicate dal portale VideoGamesChronicle alcune testimonianze ricevute da un 3D artist che ha voluto restare anonimo e che, se dovessero trovare un riscontro effettivo, potrebbero ribaltare la situazione come i voti di Alessandro Borghese nel noto show legato alla cucina. Ciò che afferma questo utente anonimo, che trova anche il supporto di altri colleghi sui social, è che il modo in cui sono stati riprodotti i Pal è assai sospetto.

Stando all'artista, quando ci si ritrova a modellare qualcosa in tre dimensioni è pressoché impossibile riuscire a rispettare determinate proporzioni, persino se vengono forniti dati da utilizzare come riferimento. Questo implica che un gruppo di 3D Artist che si ritrova a creare un modello con le stesse informazioni potrebbe dar vita a risultati completamente differenti fra loro.



Ma veniamo al dunque: secondo questa fonte anonima, in Palworld è tutto perfetto e ciò potrebbe implicare che gli sviluppatori siano dei maghi o che in qualche modo abbiano estratto i modelli tridimensionali dai giochi Game Freak per poi utilizzarli nella realizzazione del gioco. Siamo ovviamente nel campo delle ipotesi, ma secondo l'artista è possibile che Nintendo chieda a PocketPair un qualche tipo di verifica che possa consentire ad esperti di effettuare delle analisi e decretare come sono davvero andate le cose.

Un po' dell'Interregno in Palworld

Oltre alla bufera scatenata dalle creature, anche la mappa di Palworld ha fatto arrabbiare qualcuno. Per la precisione, stiamo parlando degli appassionati di Elden Ring, che nell'arcipelago che fa da sfondo al survival in terza persona hanno

individuato alcune aree che definiremmo ‘sospette'. Sembrerebbe che gli sviluppatori abbiano deciso di ispirarsi all'open world di FromSoftware per la realizzazione di alcuni punti d'interesse, la cui somiglianza con le aree dell'Interregno è troppa per poter credere che si tratti di una banale coincidenza. È sufficiente spostarsi poco più a nord dell'isola in cui tutto ha inizio per imbattersi in quello che resta di un antico tempio in cui è posizionata una statua del Pal quasi identico a Lucario: osservando con attenzione, i residui dell'edificio sono incredibilmente simili ai santuari di Elden Ring, che in forma diversa si possono trovare in giro per tutta la mappa. Altro elemento pressoché identico è il portale al centro di un grosso pavimento circolare in pietra: si tratta proprio di una riproduzione delle aree presenti in Elden Ring, le quali conducono spesso e volentieri a boss fight opzionali. E non è ancora finita, perché basta raggiungere una zona sopraelevata dell'isola iniziale per intravedere in lontananza un enorme albero che emette un bagliore luminoso azzurro e che ricorda l'Albero Madre del soulslike a mondo aperto.



Insomma, le somiglianze con altri prodotti sono molte ma al momento l'unica che potrebbe rappresentare un'insidia per gli sviluppatori è quella relativa al design dei Pal. È davvero improbabile che le vaghe imitazioni delle aree di Elden Ring, gli elementi dell'interfaccia ripresi da The Legend of Zelda Breath of the Wild e le altre meccaniche pescate a destra e a manca possano essere perseguibili penalmente, a prescindere da quanta rabbia suscitino nei fan dei vari brand.