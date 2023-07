Path of Exile 2 Esclusiva Italiana: il rivale di Diablo 4 è molto ambizioso

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

È innegabile che la presentazione del gameplay di Path of Exile 2 sia stata dirompente e abbia avuto un certo effetto persino sui fan più incalliti di Diablo 4, che hanno guardato con grande interesse tanto alla complessità quanto alla libertà con cui il titolo Grinding Gear Games permetterà ai giocatori di costruire la loro personalissima build.



Oltre a tutti i dettagli emersi dalla demo mostrata all'ExileCon 2023, che potete trovare tutti nella nostra lunga anteprima di Path of Exile 2 , i membri del team di sviluppo dell'attesissimo action RPG ci hanno concesso in esclusiva italiana la possibilità di fare quattro chiacchiere con loro e scoprire così qualche informazione aggiuntiva su quello che sarà un vero sequel e non più una semplice espansione, come previsto inizialmente. Scopriamo cosa ci hanno raccontato il Creative Director Jonathan Rogers ed il CEO di GGG, Chris Wilson.

Tutte le novità del gameplay

Everyeye.it: Tralasciando il semplice aspetto grafico, che segna un notevole passo in avanti rispetto al primo capitolo, qual è la novità di Path of Exile 2 che ritenete sia più importante o della quale andate più fieri?



Jonathan Rogers: La novità di cui sono più orgoglioso è sicuramente l'upgrade del combat system. Abbiamo assistito spesso a giocatori che abbandonavano Path of Exile per via della mancanza di una componente action più marcata, invece presente in altri prodotti dello stesso tipo.

Riteniamo che questa aggiunta vada a rendere più completo il gioco, che ora non vanta solo meccaniche interessanti ed un profondo sistema di progressione, ma anche un combat system più dinamico.



Everyeye.it: Ci saranno novità sostanziali anche dal punto di vista della quality of life?



Jonathan Rogers: Ci sono svariate migliorie alla quality of life e molte di queste verranno implementate anche nel primo capitolo. Una delle più interessanti è sicuramente la possibilità di mettere il gioco in pausa. Questo significa che, ad esempio, accedere alla schermata delle abilità fa sì che l'azione in sottofondo venga temporaneamente interrotta. Un'altra novità è quella legata agli NPC, alcuni dei quali non devono essere raggiunti per il completamento di una quest, ma si teletrasporteranno di fronte a voi per rendere l'esperienza più fluida. Alcune di queste idee non sono state frutto dei membri del team di sviluppo, ma ci sono state suggerite dai giocatori che hanno potuto provare in anteprima la build.



Everyeye.it: Nel gioco troveremo anche nuove tipologie di armi? Potete raccontarci che genere di impatto avranno sull'esperienza di gioco?

Jonathan Rogers: Assolutamente sì, abbiamo inserito nuove categorie di armi e tra queste troviamo lance, balestre, mazzafrusti. In realtà vi sono anche strumenti di morte inediti come le trappole e un altro paio di gadget simili. Sarebbe sbagliato parlare dell'influenza sul gameplay solo di questi nuovi oggetti, poiché abbiamo svolto un grosso lavoro al fine di modificare e migliorare ogni singolo tipo di arma già presente nel primo Path of Exile. Un esempio perfetto sono le spade e le asce, che in PoE erano praticamente identiche e nel secondo capitolo vi è una differenza netta tra di loro anche grazie alla presenza di abilità uniche per ciascuna di esse. Per tale ragione, possiamo quasi considerare le asce di Path of Exile 2 un pezzo d'arsenale inedito. Ovviamente tutto ciò vale anche per altre armi, che hanno subito tante piccole modifiche.

Contenuti e microtransazioni

Everyeye.it: Che cosa possiamo aspettarci in termini di contenuti dalla versione 1.0 di Path of Exile 2? La campagna sarà giocabile nella sua interezza dal primo minuto oppure dovremo attendere la pubblicazione di ulteriori capitoli nel corso del tempo?

Jonathan Rogers: Certamente, il gioco è enorme dal punto di vista contenutistico. Oltre alla campagna, sarà possibile esplorare cento aree diverse suddivise in molte mappe, sconfiggere un centinaio di boss e quasi settecento mob unici.

C'è poi il nuovo sistema delle gemme, anch'esse disponibili in quantità spropositate, ed una serie di contenuti extra che verranno trasferiti direttamente dal primo Path of Exile. Insomma, c'è veramente tanta roba!



Everyeye.it: Sono curioso di saperne di più circa il supporto post-lancio. I fan possono aspettarsi l'arrivo di nuovi contenuti in maniera regolare proprio come accade con il primo Path of Exile?

Jonathan Rogers: Certo, pubblicheremo nuove Leagues ogni tre mesi proprio come accade con PoE1. Dal momento che non interromperemo il supporto al vecchio capitolo, abbiamo deciso di programmare le uscite in modo tale che avvengano in modo diverso e che i giocatori abbiano sempre qualcosa di nuovo da fare. Questo implica che dopo un mese dall'uscita di una stagione di Path of Exile 2 arriverà quella di PoE1, per poi ricominciare dopo due mesi con la League di PoE2. In ogni caso la distanza tra un aggiornamento e l'altro per lo stesso gioco sarà sempre di tre mesi.



Everyeye.it: Path of Exile 2 sarà free to play e, come si può facilmente immaginare, mantenere attivo il supporto di una produzione di questo tipo richiede introiti costanti. Potete svelarci qualcosa in più sulle microtransazioni? Si potranno acquistare esclusivamente elementi estetici o anche vantaggi di qualche tipo?



Jonathan Rogers: Solo cosmetici. Gli acquisti in app permetteranno di ottenere solo ed esclusivamente elementi legati alla personalizzazione. Per quello che riguarda le microtransazioni, la nostra filosofia rimane la stessa di Path of Exile 1. Non a caso, gli oggetti acquistati nel negozio saranno condivisi fra i due giochi. Il nostro obiettivo è quello di creare un titolo totalmente privo di elementi pay to win.

Un gioco hardcore per giocatori hardcore

Everyeye.it: Pur essendo un ottimo action RPG, Path of Exile è un prodotto caratterizzato da una certa complessità, fattore che tende a spaventare chi gli si avvicina per la prima volta. In PoE2 verrà implementata qualche meccanica di gioco che renderà più facile l'approccio per i meno esperti, abbattendo ogni barriera?



Jonathan Rogers: Credo che il gioco sia più facile da approcciare per via del suo combat system più orientato all'azione. Non vogliamo sacrificare la complessità di Path of Exile 2 per raggiungere un pubblico più ampio.

Abbiamo visto tante altre serie che con i loro sequel hanno modificato le loro meccaniche per questo motivo. La nostra intenzione è quella di mantenere la profondità del gioco e di non effettuare alcun taglio rispetto al predecessore. Tutto quello che si può fare oggi in PoE si potrà fare anche nel prossimo capitolo, ma con ancora più possibilità che arricchiranno l'esperienza. In definitiva, per noi è più importante che il gioco non perda la sua natura e diventi facile per incontrare i gusti di nuovi utenti.



Everyeye.it: In Path of Exile 2 sarà presente la possibilità di creare un personaggio con l'opzione per la permadeath? Se sì, avete implementato qualche tipo di meccanica per proteggere i giocatori in caso di disconnessione o di altri eventi non legati alla sua abilità?



Chris Wilson: Continueranno ad esserci le Hardcore League, ma non possiamo tutelare i giocatori che subiscono disconnessioni per motivi puramente tecnici. Per noi è semplicemente impossibile fare distinzione fra un utente al quale va via la connessione ed un altro che stacca fisicamente il cavo dal dispositivo in uso, magari perché è in un momento di difficoltà e vuole evitare la morte permanente. L'unica cosa che possiamo fare è migliorare la gestione dei timeout.



Jonathan Rogers: Occorre specificare che anche in altri action RPG come Diablo 3 o Diablo 4 è intenzionalmente così per evitare che qualcuno possa barare. Nel momento in cui va via la connessione, il personaggio resta in gioco per qualche tempo.

Versione console e funzionalità extra

Everyeye.it: Tra i vostri piani c'è anche quello di pubblicare Path of Exile 2 in contemporanea su PC e console?

Jonathan Rogers: Allo stato attuale dei lavori, per me è impossibile fare promesse. Tuttavia, il nostro obiettivo è quello di pubblicare il gioco simultaneamente su tutte le piattaforme.

Everyeye.it: C'è qualche particolarità della versione console che vorreste svelarci in anteprima? Magari il supporto alle funzionalità del DualSense su PlayStation 5 o una modalità video a 60 fotogrammi al secondo.

Jonathan Rogers: Non sono un grande fan dei 30fps, quindi per me sarebbe impossibile pubblicare il gioco se non potesse girare a 60fps.



Everyeye.it: Un'ultima curiosità. Sarà possibile giocare Path of Exile 2 su PC con un controller o sarà obbligatorio l'uso di mouse e tastiera?

Jonathan Rogers: Non c'è alcuna limitazione in tal senso, chi vuole potrà giocare con il controller anche su PC.