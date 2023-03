Path of Exile Crucible: Forgia dei Titani, Boss Kill Event e tante novità

Chiusa la parentesi relativa alla Beta di Diablo 4 (sulle nostre pagine trovate la prova dell'Open Beta di Diablo 4), gli appassionati di action RPG possono tornare a dedicarsi a uno dei free to play più popolari di questo genere: Path of Exile. In attesa di mostrare qualcosa di più sull'atteso secondo capitolo, Grinding Gear Games ci ha mostrato in anteprima tutte le novità in arrivo con Crucible, il prossimo aggiornamento gratuito che ancora una volta andrà a stravolgere gli equilibri e ad offrire tante nuove possibilità in termini di gameplay e costruzione delle build.

La Forgia dei Titani

Al centro della Crucible League di Path of Exile troviamo l'introduzione di una inedita modalità legata al nuovo albero delle abilità delle armi. I giocatori avranno quindi l'opportunità di prendere parte alle sfide delle Crucible Forge, attività speciali sparse in giro per le aree della mappa in cui la bravura dell'utente viene messa a dura prova.

Impugnando uno strumento di morte, il nostro personaggio inizia ad affrontare ondate di crescente difficoltà al fine di progredire nell'albero delle abilità legato all'arma utilizzata. Riuscire a sbloccare ogni singolo power-up nel crogiolo sarà tutt'altro che semplice e richiederà impegno e dedizione.



Ad affiancare le sfide standard ne troviamo anche una più complessa che, stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, rappresenta l'apice della difficoltà dell'espansione: stiamo parlando della Forgia dei Titani, uno speciale luogo a cui

possono accedere solo i giocatori che hanno sbloccato uno speciale oggetto chiamato Primeval Remnant. La valuta dei Crucible permetterà infatti di ottenere questi item rari che fungono da mappa, e segnalano la posizione della forgia più ardua di tutte, dotata di modificatori in grado di avvantaggiare o svantaggiare il guerriero di turno. Ciò implica che la difficoltà sia elevata e solo chi riesce a sfruttare al meglio i bonus può sopravvivere e mettere le mani su di una postazione speciale. C'è un motivo ben preciso se questo luogo si chiama Forgia dei Titani: alla fine della missione è infatti possibile interagire con questa forgia che consente fondere due oggetti e i relativi alberi dei potenziamenti. Tale funzionalità ha un esito imprevedibile, poiché i due pezzi d'equipaggiamento, che devono essere dello stesso tipo, vengono uniti in un solo elemento che vanta caratteristiche casuali riprese da quelli utilizzati nel processo.

Skill tree dinamici

Uno degli aspetti che più ci hanno colpito di Path of Exile Crucible è rappresentato dagli Atlas Gateway, un peculiare sistema che dovrebbe garantire molta più libertà nella costruzione di una build. Tutti sappiamo quanto siano estesi gli alberi delle abilità della produzione, ed è inevitabile che i giocatori debbano prendere delle decisioni ben precise nella distribuzione dei punti, poiché concentrarsi su una direzione implica l'impossibilità di orientarsi verso un'altra.

È qui che entrano in gioco gli Atlas Gateway, che sono veri e propri portali da inserire nello skill tree per collegarne varie parti, così da poter spendere i punti abilità anche su altri fronti. Si tratta questa di una piccola rivoluzione che farà sicuramente piacere a chi ama sperimentare nuove possibilità.



Sempre con l'intento di offrire più strade nello sviluppo delle build, gli sviluppatori hanno modificato anche l'albero delle passive. Il team sostiene di aver analizzato a fondo la vecchia schermata, notando che alcune delle opzioni avevano un impatto quasi inesistente sul gameplay e richiedevano una svolta atta a renderle più interessanti.

Questo significa che i giocatori che avvieranno Crucible per la prima volta potranno notare alcuni cambiamenti di rilievo in questo specifico skill tree, che vanterà anche un incremento delle opzioni delle Mastery. Gli interventi hanno coinvolto due delle Ascendancy Class, quelle del Saboteur e del Pathfinder. In questo caso il team ha voluto far sì che entrambe rispecchiassero maggiormente le rispettive identità e sono quindi state aggiunte alcune opzioni che ampliano le possibilità offerte dalla creazione delle build.



Nel caso del Saboteur, è stato fatto in modo che anche i personaggi non incentrati su trappole e mine potessero dire la loro e, a tal proposito, è stata introdotta la specializzazione Trigger, che si basa su due diverse passive. La prima, Like Clockwork, ha un impatto sul cooldown sia delle skill del giocatore che di quelle dei

nemici: un'opzione del genere potrebbe avere risvolti molto interessanti soprattutto nelle boss fight, poiché nel caso di Maven ridurrebbe la frequenza con cui vengono attivati gli attacchi più letali. Perfect Crime è invece una passiva grazie a cui si possono evocare dispositivi in grado di duplicare l'azione degli incantesimi. Per quello che riguarda il Pathfinder, c'è stata grande attenzione nell'uso delle flask. Con Master Surgeon, ad esempio, è possibile applicare il bonus Enduring anche alle fiaschette per la salute e non più solo a quelle del mana. È stato inoltre introdotto un sistema che permette il recupero di questi consumabili, senza contare le altre passive che vanno a modificare il danno e gli effetti di alcune abilità.

Boss Kill Event e tante nuove abilità

Se nella scorsa espansione di Path of Exile c'è stato un focus sui talenti corpo a corpo, questa volta gli sviluppatori hanno voluto inserire Vaal Skill di vario tipo.

L'aggiornamento dovrebbe introdurre ben nove abilità inedite, una delle quali è Vaal Lightning Arrow, che consiste in una raffica di proiettili perforanti che generano un fulmine ad ogni bersaglio trapassato e la cui traiettoria potrebbe subire deviazioni inaspettate, così da permettere loro di continuare a rimbalzare in giro per lo schermo. Abbastanza cruenta è anche Vaal Reap, con cui il giocatore evoca un anello fatto di falci che investe tutti i malcapitati che si trovano al suo interno e che lascia una scia di sangue che infligge ulteriori danni.



Oltre a una serie di pezzi d'equipaggiamento unici i cui effetti contribuiranno a creare build che ne sfruttano ogni bonus, gli sviluppatori hanno deciso di sfruttare il

debutto di Crucible anche per dare una svecchiata a Ruthless, che era stata introdotta con l'espansione Sanctum (per saperne di più ecco la nostra prova di Path of Exile Sanctum). Oltre a permettere di trovare gli Eternal Orb, oggetti che servono ad annullare le azioni legate al crafting che non hanno soddisfatto il giocatore, con il prossimo aggiornamento la vecchia modalità godrà anche del pieno supporto alle sfide, che a detta degli sviluppatori daranno del filo da torcere anche ai veterani. A proposito di sfide, proprio nella versione Hardcore di Ruthless per i giocatori solitari si terrà uno speciale Boss Kill Event, in cui gli utenti verranno messi di fronte a nemici particolarmente potenti.



Non è un caso se gli stessi membri del team l'hanno definito l'evento più difficile mai inserito in Path of Exile. Insomma, sembrerebbe proprio che i fan del gioco avranno pane per i loro denti al debutto di Crucible, la cui uscita è fissata al prossimo 7 aprile 2023, tra una settimana.