PC Gaming: le migliori idee last minute per i regali di Natale

Mentre il mondo console viene rivoluzionato dall'arrivo di PlayStation 5 e Xbox Series X|S, c'è chi preferisce continuare a giocare con il proprio PC. Se rientrate in questa categoria e vi è venuta voglia di dare una rinfrescata alla vostra postazione di gioco, allora il Natale alle porte rappresenta l'occasione perfetta per farsi un regalo, o per farne uno ad un vostro caro, PC gamer come voi. Se non sapete neppure da dove cominciare, non temete! Ci pensiamo noi con questo articolo nel quale troverete alcuni consigli per acquisti dai quali prendere spunto. È importante precisare che non ci addentreremo nel mondo dell'assemblaggio e della componentistica all'ultimo grido (con un'unica, semplice eccezione che scoprirete a breve), concentrandoci piuttosto su periferiche e accessori a prezzo scontato in grado di rendere l'esperienza gaming ancor più confortevole, piacevole e appagante, senza far mai passare in secondo piano il rapporto qualità/prezzo.

Il comfort prima di tutto

Per giocare al meglio è necessario prima di tutto stare comodi, e una sedia di qualità è fondamentale. Senza spendere cifre astronomiche, potete acquistare la Trust Gxt 705 Ryon, disponibile in offerta su Amazon.it a 119,99 euro anziché 169,99 euro. È ergonomica e possiede un meccanismo di sollevamento a gas di classe 4 per la regolazione dell'altezza. Per essere competitivi è necessario anche un sistema di controllo adeguato, e per questo vi consigliamo una tastiera Corsair K55 RGB cablata, che appaga anche l'occhio grazie alla retroilluminazione RGB dinamica a tre zone con dieci modalità. Possiede sei tasti macro programmabili, comandi dedicati per il volume e la riproduzione multimediale, oltre ad essere resistente all'infiltrazione di liquidi e polvere. Il comfort è garantito da un poggiapolsi removibile morbido al tocco.



La trovate a 64,99 euro su Amazon.it. Potete accoppiarla con un mouse dello stesso marchio, ad esempio il Corsair M65 Elite Gaming, caratterizzato da un telaio in alluminio anodizzato, un sensore ottico con risoluzione nativa di 18.000 DPI regolabile con intervalli di 1 DPI, otto pulsanti completamente programmabili e una retroilluminazione RGB, anch'essa regolabile. La versione bianca è in offerta a 44,90 euro, mentre la nera costa 69,99 euro. L'acquisto su Amazon.it di ognuno dei prodotti prodotti visti fino ad ora dà diritto ad uno sconto del 40% sull'abbonamento da 3 mesi ad Xbox Game Pass per PC. In questo modo, potete pagarlo 9,99 euro anziché 29,99 euro!

Se volete risparmiare senza sacrificare eccessivamente la qualità, potete prendere in considerazione il Razer Power Up Bundle, attualmente in offerta a 99,99 euro (anziché 149,99 euro) da MediaWorld. Perfetto per chi si sta avvicinando al PC gaming per la prima volta, include la tastiera Razer Cynosa Lite con tasti morbidi ed ammortizzati, il mouse Razer Viper a 16.000 DPI e otto tasti programmabili, e l'headset Razer Kraken X Lite con audio surround 7.1, microfono pieghevole e driver da 40 mm con calibrazione personalizzata.

Audio di qualità

A proposito di headset, se cercate qualcosa di davvero eccellente, vi consigliamo le cuffie Astro Gaming A40 TR , che offrono un audio 3D di livello professionale ottimizzato per i videogiochi. Progettate per lunghe sessioni di gioco, includono l'accessorio MixAmp Pro TR per controllare e personalizzare l'audio in game. Sono in offerta su Amazon.it a 229,99 euro (invece di 279 euro), e sono compatibili anche con PS5. Se volete abbassare un po' il tiro, vi indirizziamo verso le Logitech G635 RGB cablate 7.1, in offerta a 107,98 euro su Amazon.it (anziché 154,99 euro).



Offrono audio surround DTS, illuminazione RGB reattiva e personalizzabile, tasti programmabili e microfono a braccio 6 mm. Per headset ancora più convenienti potete consultare l'ampia selezione del volantino natalizio di Mediaworld. Se invece cercate delle casse esterne, belle da vedere, economiche e di buona qualità, vi indirizziamo verso gli altoparlanti Logitech Z200 da 32,99 euro: certificato THX, questo sistema 2.1 produce un suono stereo con una potenza di picco di 400 watt e 200 watt RMS, e supporta la connessione multipla fino ad un massimo di tre dispositivi. Esiste anche la variante con connettività bluetooth senza, ossia gli altoparlanti Logitech Z207 da 49,06 euro.

Non solo mouse e tastiera

PC gaming fa rima con libertà. L'accoppiata mouse e tastiera è senza dubbio la più reattiva e precisa in assoluto, indispensabile nel gioco competitivo agli alti livelli, ma nulla vi vieta di utilizzare un controller. In tal senso esistono decine e decine di proposte differenti, ma se ne state cercando uno non possiamo non consigliarvi il nuovo Xbox Wireless Controller lanciato assieme ad Xbox Series X|S. Il dispositivo è pienamente compatibile anche con PC Windows 10 (oltre che con telefoni e tablet Android e iOS), e dispone di connettività tramite cavo, via bluetooth o in wireless (in quest'ultimo caso serve un'adattatore venduto a parte).

Rispetto al modello precedente, il nuovo controller vanta alcune novità di assoluto rilievo, che gli hanno permesso di fare un ulteriore passo in avanti. Parliamo del trattamento antiscivolo su impugnature, pulsanti dorsali e grilletti, della croce direzionale ibrida e del nuovo tasto Condividi. Al momento può essere acquistato in tre differenti colorazioni, tutte offerte a 59,99 euro su Amazon.it: Nero Carbone, Bianco Robot e Blu Shock.

Monitor

La potenza è inutile senza un monitor in grado di restituire immagini fedeli e valorizzare un comparto tecnico spinto alla massima potenza. Si dà il caso che i pannelli della Samsung figurano tra le offerte di Natale di Amazon.it. Il primo che vi consigliamo è il Samsung C32JG52, un monitor da 32 pollici curvo con risoluzione WQHD (2560x1440), un tempo di risposta di 4 ms e un frequenza di 144 Hz. Normalmente venduto a oltre 370 euro, può essere acquistato in offerta a 299,99 euro. Per i più esigenti c'è il monitor Samsung Odyssey G7, un pannello che abbiamo avuto il piacere di recensire tra le nostre pagine. QLED ultra-curvo da 27 pollici, offre il supporto al G-Sync, una risoluzione WQHD (2560x1440) e un frequenza altissima di 240 Hz a 569,99 euro, anziché 699 euro.

Il 1440p non vi basta e state cercando qualcosa in grado di abbracciare il 4K? Allora vi consigliamo l'LG 27UL850 Ultra HD IPS da 27 pollici. Dispone di HDR, supporto ad AMD Free-Sync, tempo di risposta pari a 5 ms e una frequenza massima di 60 Hz. È in offerta su Amazon.it a 449,99 euro.

Alla massima velocità!

Chiudiamo questo nostro viaggio con l'unico componente, tra quelli visti finora, che richiede l'apertura del case. Stiamo parlando dell'SSD, supporto di archiviazione a stato solido divenuto indispensabile per un'esperienza gaming di alto livello con caricamenti rapidissimi. Senza spendere cifre astronomiche, potete optare per l'SSD interno Samsung 860 EVO con tecnologia V-NAND, tra i migliori della sua fascia. Offerto a 99,99 euro da Amazon.it nel suo taglio da 1 TB (più che sufficiente per le esigenze del videogiocatore medio), presenta un'interfaccia SATA 6 Gb/S (retrocompatibile con SATA 3 Gb/s e SATA 1.5 Gb/s), un fattore di forma 2,5 pollici, velocità di lettura sequenziale fino a 550 MB/s e velocità di scrittura sequenziale fino a 520 MB/s.