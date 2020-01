People Can Fly: la storia degli autori di Bulletstorm e Outriders

La Polonia ospita alcune tra le realtà più rinomate dell'intera game industry: Techland e CD Projekt RED - ora impegnata sull'atteso Cyberpunk 2077 - sono solo parte di una lunga lista, al cui interno figurano anche The Astronauts e People Can Fly. Lo studio fondato da Adrian Chmielarz ha dato un contributo significativo alla crescita di Gears of War, partorendo al contempo IP originali come Painkiller e l'adrenalinico Bulletstorm, un folle sparatutto all'insegna dei massacri acrobatici. Avvenuta la separazione da Epic Games, People Can Fly ha spiccato il volo con il promettente Outriders, uno shooter ambientato in un futuro oscuro che vuole onorare la visione che ha dato origine alla compagnia nel 2002. Benvenuti in Studio Tour, la rubrica in cui raccontiamo la storia di sviluppatori e creativi che hanno dato vita ai capolavori dell'industria.



Metropolis Software e la fine di un'amicizia: le origini di People Can Fly

Non potremmo parlare di People Can Fly senza tirare in ballo la nascita di Metropolis Software, avvenuta nel '92 in circostanze davvero particolari. Amici fraterni sin dai tempi del liceo, Adrian Chmielarz e Grzegorz Miechowski erano andati in vacanza in Francia e avevano scattato molte foto con l'idea di tramutarle in un videogioco, che in inglese si sarebbe potuto chiamare Mystery of the Statuette.



Il condizionale è d'obbligo poiché non è mai stato tradotto in altre lingue, e pochissimi hanno avuto la possibilità di provarlo al di fuori del territorio polacco. In patria, al contrario - merito anche della pirateria - tutti avevano giocato a Tajemnica Statuetki, difatti Adrian aveva confezionato e venduto più di 6000 copie della sua opera prima. Con l'uscita di Teenagent, un'avventura punta e clicca che narrava la storia di un agente speciale in erba, la compagnia dei due amici ha ottenuto un buon successo, entrando in una promettente fase di crescita.

Conclusa la gestazione di Blaster, infatti, ospitava ben 20 impiegati full-time e si stava aprendo al mondo dei grandi publisher come CD Projekt: è proprio nel '97, tra le altre cose, che Metropolis si è accaparrata la licenza per realizzare un videogioco basato sul The Witcher di Sapkowski. L'autore polacco credeva molto poco nel progetto e ha dato a Chmielarz la piena libertà creativa, che purtroppo si è concretizzata in un nulla di fatto. Pur avendo completato un livello del gioco, prodotto il materiale promozionale e stretto un accordo con TopWare per il publishing, gli sviluppatori erano impegnati su molteplici fronti e hanno finito per abbandonare lo Strigo nel '99. Come ben sappiamo sarebbe stata CD Projekt RED - che ha acquisito la stessa Metropolis nel 2008 - a regalarci la degna trasposizione videoludica delle imprese di Geralt di Rivia.



Ad ogni modo il rapporto fraterno tra Chmielarz e Miechowski si è definitivamente spezzato nel 2002, a seguito di una lunga serie di dissapori e conflitti. Nel periodo del lancio di Archangel, che Metropolis ha pubblicato col supporto di JoWooD Productions, Adrian ha lasciato la compagnia con l'intenzione di abbandonare anche la game industry.

Il lasso di tempo tra le dimissioni e la nascita di People Can Fly è stato un periodo complicato per il suo fondatore, che per fortuna ha deciso di risalire la china e tornare in partita. All'epoca le produzioni polacche non destavano l'interesse del pubblico estero, almeno non a sufficienza, e ciò era davvero frustrante per i talentuosi addetti ai lavori che le realizzavano. Con l'intenzione di cambiare le cose, Chmielarz ha contattato alcuni dei suoi più fidati ex colleghi per dar vita a People Can Fly, chiamata così per simboleggiare l'ambiziosa missione dei suoi componenti.



Dal successo di Painkiller alla cancellazione di Come Midnight

Con Andrzej Poznanski e Michal Kosieradzki alla direzione artistica e l'arrivo di una ventina di sviluppatori - che hanno abbandonato anche progetti importanti pur di unirsi a People Can Fly - Chmielarz ha dato inizio alla produzione di Painkiller, il cui successo avrebbe fatto risplendere il nome del collettivo nel resto d'Europa e in America. Baciato dalla cattiveria di Doom e impreziosito dalle atmosfere di Constantine, lo sparatutto in prima persona calava il giocatore nei panni di Daniel Garner, morto in un tragico incidente d'auto assieme alla moglie Catherine.



Guidato dall'angelo Samael e al servizio di Dio, l'uomo intraprendeva una campagna di purificazione contro le forze del male, in modo da eliminare i generali di Lucifero e ricongiungersi alla sua amata in Paradiso. Complici gli scontri con armi non convenzionali e l'utilizzo dell'Havok 2.0, Painkiller offriva una solida campagna in singolo e una modalità multigiocatore ben confezionata, che estendeva genuinamente la longevità del pacchetto. I commenti positivi del pubblico e della critica hanno portato all'arrivo di Battle Out of Hell - un'espansione che narrava la fuga di Daniel dall'abisso degli Inferi - e di Hell Wars, una versione "remix" del gioco per Xbox. Mentre il publisher DreamCatcher Interactive ha continuato a occuparsi di Painkiller, People Can Fly era pronta per lavorare a qualcosa di estremamente diverso, stavolta al fianco di THQ. Ricevuti diversi milioni di dollari dal publisher, la software house ha espanso il suo organico fino a raggiungere ben 70 impiegati, che in primis avrebbero dovuto costruire un motore proprietario per dar vita a Come Midnight.



Chmielarz era al settimo cielo, riteneva il progetto "assolutamente incredibile" e più d'ogni altra cosa differente da qualsiasi altro. Nei panni di un detective degli anni '40, reduce da un'esperienza di pre-morte, il giocatore avrebbe dovuto far luce su un mistero che pian piano avrebbe mostrato dei tratti sovrannaturali. Basata su di una particolare commistione tra Uncharted, L.A. Noire e Resident Evil, l'avventura in terza persona avrebbe offerto sparatorie, scazzottate e indagini pericolose, conferendo al contempo un ruolo di primo piano alle capacità speciali dell'investigatore.

Siccome aveva toccato l'aldilà con un dito, questi riusciva a vedere gli ultimi 30 secondi di vita dei cadaveri, in modo da raccogliere numerosi indizi altrimenti irrecuperabili. Ma allora perché Come Midnight è stato cancellato? Ebbene THQ si trovava nel pieno di una dolorosa riorganizzazione e si stava ritirando dal suolo europeo. Stando alle parole di Chmielarz, il colosso ha deciso di completare solo i titoli in dirittura d'arrivo come S.T.A.L.K.E.R e di cancellare tutti gli altri senza troppi complimenti. Cosa non meno importante, il publisher temeva che un simile prodotto non sarebbe riuscito a intrigare il grande pubblico, proprio per la sua peculiare natura.



È così che, dopo aver lavorato per un anno e mezzo, i creatori di Painkiller hanno ricevuto la comunicazione che nessun membro dell'industry vorrebbe ricevere: il promettente videogioco non avrebbe visto la luce, con tutte le conseguenze del caso. La guida dello studio aveva appena perso i 300.000 dollari che aveva investito per finanziare il progetto e a People Can Fly restava del capitale operativo per appena un mese di lavoro.



Il supporto a Gears e la nascita di Bulletstorm

Proprio come è accaduto dopo l'abbandono di Metropolis, Chmielarz era scosso e amareggiato ma non aveva intenzione di darsi per vinto. Una volta cestinato l'engine proprietario, People Can Fly ha contattato il vicepresidente di Epic Games per lavorare a una demo in Unreal Engine 3. In un mese o poco più il collettivo di Adrian ha realizzato un'incredibile dimostrazione di stampo FPS, lasciando sbalordito lo stesso Mark Rein, che già nutriva grandi aspettative per il risultato finale. A quel punto il pezzo grosso di Epic ha pregato Chmielarz di cominciare subito a collaborare col colosso, che in quel periodo stava dando vita a un certo giochino di nome Gears of War (recuperate la storia di Gears of War nella nostra rubrica My Generation).



A People Can Fly è stato proposto di lavorare al porting per PC dell'opera di Cliffy B, un'occasione che non solo avrebbe aumentato il prestigio del team ma che di fatto rappresentava un'ancora di salvezza sul fronte economico.

Uscita a un anno di distanza dalla versione Xbox 360, l'incarnazione PC della crociata anti-locuste di Fenix offriva nuove mappe multiplayer e cinque missioni addizionali per la campagna in singolo, il che la rendeva ben più di un semplice port.



Oltre ad aver salvato People Can Fly dalla bancarotta, la riuscita dell'operazione ha aperto un'era di sforzi sinergici per lo studio ed Epic Games, che l'ha coinvolto nello sviluppo di Gears of War 2 e 3. Al contempo, a Chmielarz è stato fornito supporto durante la gestazione di Bulletstorm, l'ottimo sparatutto acrobatico pubblicato nel 2011 da Electronic Arts. Grazie alla direzione artistica di Andrzej Poznanski e la partecipazione dello stesso Bleszinski, lo shooter è venuto su in piena salute e ha dimostrato d'essere un'esperienza adrenalinica e fuori dagli schemi.

Ambientata nel ventiseiesimo secolo la campagna mortifera dei Dead Echo si ispirava chiaramente a Gears of War sul fronte stilistico, ma vantava una ricetta ludica totalmente diversa. Grayson e il suo gruppo di soldati speciali utilizzavano le versioni cattive delle armi di Insomniac Games, che peraltro erano solo il primo tassello del sistema "Skillshots", attorno al quale ruotavano i cruenti scontri a fuoco.



Tra calci, scivolate e un laccio energetico, che attivavano una sorta di bullet-time quando colpivano gli opponenti, il protagonista poteva dar vita a carneficine stilose e imprevedibili, che spronavano il giocatore ad affinare sempre più le proprie abilità. Guadagnate le lodi della critica, Bulletstorm è stato molto apprezzato da una cricca di fedelissimi ma non è riuscito ad attirare il grande pubblico, una situazione spiacevole che fortunatamente non si è ripetuta con l'arrivo dell'odierna Full Clip Edition.



Gears of War Judgment e l'addio di Chmielarz

I risultati commerciali di Bulletstorm non hanno condizionato il rapporto tra People Can Fly ed Epic Games, che anzi negli anni è andato a rinsaldarsi. Dopo aver contribuito alla crescita del brand di Gears of War, il collettivo doveva confezionare un nuovo capitolo della serie, ma stavolta da protagonista e non più da unità di supporto. Forte di un budget di 60 milioni e condotto da più di 100 impiegati, lo sviluppo di Judgment è stato reso noto nel giugno del 2012 ma qualcosa stava cambiando ai piani alti della compagnia.

Epic Games infatti ha completato l'acquisizione di People Can Fly nell'agosto successivo e - durante il giorno dell'annuncio - Chmielarz e i veterani Poznanski e Kosieradzki hanno comunicato di voler abbandonare lo studio per dedicarsi a un altro progetto. Stiamo parlando della fondazione di The Astronauts, che avrebbe debuttato sul mercato con una sorta di reincarnazione di Come Midnight: l'indimenticabile The Vanishing of Ethan Carter. La non facile decisione di Adrian derivava anche dalla nuova filosofia di Epic Games, che - complici gli investimenti del colosso cinese Tencent - aveva tutta l'intenzione di votarsi agli ormai ben noti "Game as a Service". Chmielarz non condannava tale visione ma nemmeno voleva abbracciarla, giacché differiva profondamente dalla sua idea di videogioco.



Tornando a noi, Gears of War Judgment narrava le tribolazioni della squadra Kilo di Baird e Cole che, al cospetto della Corte Marziale, rievocava i tragici eventi della guerra contro le Locuste. Qualora fosse riuscito a totalizzare 40 stelle nel corso della campagna, il giocatore avrebbe potuto sbloccare Aftermath, un capitolo direttamente connesso ai successivi eventi di Gears of War 3.

Judgment non era affatto un brutto gioco ma sottolineava con decisione la stanchezza di una formula ludica ben più che rodata, e difatti ha ottenuto risultati commerciali tutt'altro che esaltanti. In quel periodo, mentre Epic Games era in procinto di abbandonare la sua serie di punta, People Can Fly si stava trasformando in un satellite della compagnia di Sweeney, perdendo di fatto quella forte identità costruita in anni di onorata carriera.



La fenice spicca il volo: il ritorno di People Can Fly e l'avvento di Outriders

Passati alcuni mesi dall'entrata in Epic, People Can Fly ha cambiato nome in Epic Games Poland in modo da allinearsi alle altre realtà legate alla compagnia. In buona sostanza, il fu studio di Chmielarz ha smesso di lavorare alle proprie IP, collaborando allo sviluppo di Fortnite, Infinity Blade III e altri progetti che non hanno mai visto la luce.



Sebbene la squadra non avesse nulla in contrario a supportare le produzioni altrui, mal sosteneva il fatto di aver perso la propria autonomia: il malcontento generato da questa situazione ha portato a una separazione amichevole da Epic Games verso la metà del 2015, avvenuta con un vero e proprio "Managment Buyout". Il CEO Sebastian Wojciechowski e i suoi dipendenti hanno acquistato le azioni di People Can Fly e nel mentre anche l'IP di Bulletstorm che - visto il buon successo delle edizioni rimasterizzate - potrebbe vedere l'arrivo di un sequel nel prossimo futuro.

La rinata compagnia ha continuato a collaborare con Epic ma nel mentre ha intrapreso un processo d'espansione che l'ha portata ad aprire altri tre studi oltre a quello di Varsavia, rispettivamente a Newcastle, Rzeszów e New York. Divenuta in quasi vent'anni una grande realtà da ben 200 dipendenti, People Can Fly ha infine realizzato l'antico sogno di Chmielarz: ora che riesce a garantire lavoro a decine di veterani dell'industria - che hanno militato in compagnie come City Interactive e Ubisoft - i tempi in cui faceva carte false per attirare l'attenzione dei grandi publisher non sono che un ricordo sbiadito.



Quanto abbiamo affermato lo conferma Outriders, il nuovo ambizioso titolo che il team guidato da Bartosz Kmita sta realizzando sotto l'ala protettrice di Square Enix. Non molto sappiamo di come siano entrate in contatto le due parti, ma Wojciechowski si è detto molto soddisfatto dei risultati prodotti da questa partnership.

Tornando a noi lo shooter co-op è in sviluppo sin dal 2015 ed è mosso da un motore grafico che non ha segreti per gli sviluppatori: l'Unreal Engine. L'esperienza, come confermato dal director, avrà una forte componente narrativa incentrata sui feroci Outriders, un pool di protagonisti personalizzabili alla ricerca di un misterioso segnale sul pianeta Enoch. Ambientato in un futuro "in frantumi" e in territorio ostile, lo sparatutto offrirà un gunplay d'alta scuola e un arsenale fuori di testa, come ci si aspetterebbe dai creatori di Painkiller e Bulletstorm. Molto presto conosceremo nuovi dettagli sull'opera del team, che ha tutte le carte in regola per diventare una delle grandi sorprese di questo già affollato 2020.