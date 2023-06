Perché Master Detective Archives Rain Code è un gioco da tenere d'occhio

Annunciata inizialmente col titolo provvisorio di "Enigma Archives: RAIN CODE", Master Detective Archives: RAIN CODE è la nuova avventura investigativa a tinte dark fantasy realizzata dai ragazzi di Too Kyo Games, già autori di Death Come True e World's End Club (non occorre essere degli investigatori per trovare la nostra recensione di World's End Club), e pubblicato da Spike Chunsoft. In attesa di proporvi le nostre consolidate impressioni sul prodotto attraverso l'inevitabile recensione finale, vi raccontiamo di seguito i segni distintivi della nuova esclusiva per Nintendo Switch con cui potrete cimentarvi a partire dal prossimo 30 giugno.

Una misteriosa città in balia di una megacorporazione

Nei panni di Yuma, un detective inesperto e affetto da amnesia, i giocatori vivranno un'avvincente avventura investigativa ambientata a Kanai Ward, una città immaginaria in cui per qualche strana ragione piove continuamente.

Divisa in sei diversi settori, per giunta contraddistinti da atmosfere uniche e ben differenziate, Kanai Ward ospita la sede principale di una potentissima megacorporazione che, essendo cresciuta assieme alla città, ha finito col tempo per assumerne l'intero controllo. Già afflitta da un governo locale incapace di espletare a dovere la propria funzione, la città risulta quasi completamente isolata dal mondo esterno, motivo per cui nessuno dei suoi abitanti può anche solo sperare di opporsi alla subdola Amaterasu Corporation, che a conti fatti potrebbe essere direttamente collegata ai molteplici misteri irrisolti che appunto circolano attorno a Kanai Ward. È mai possibile che questa si stia servendo della sua enorme influenza per insabbiare incidenti scomodi ed evitare che la verità circa le sue malefatte venga finalmente a galla?

Una stravagante coppia di protagonisti

Nonostante il suo passato sia tuttora avvolto nel mistero, il giovane Yuma Kokohead ha appreso dai documenti in suo possesso di essere stato inviato a Kanai Ward per fare esperienza nella professione di detective presso una rinomata agenzia locale. A ragion veduta, il tirocinante partecipa attivamente a numerose indagini, tuttavia la scarsa fiducia che ripone nelle sue stesse capacità lo spinge a lamentarsi costantemente di tutto. Dotato di un forte senso di giustizia, il nostro alter-ego sembra comunque un personaggio alquanto positivo, non a caso gli sviluppatori lo hanno dipinto come un individuo contraddistinto da una naturale e irrefrenabile predisposizione ad aiutare chiunque ne abbia effettivamente bisogno.

Il personaggio che ci ha incuriositi maggiormente è però l'affascinante Shinigami che sembra perseguitare il nostro Yuma. Benché sia in grado di assumere delle appariscenti sembianze umane, la divinità della morte appare quasi sempre nella forma spirituale: un buffo spiritello viola che fluttua costantemente al fianco di Yuma e che solo il detective è in grado di vedere. Piuttosto allegra e loquace, la Shinigami finisce spesso per confondere il protagonista, in quanto è dotata di una moralità assai particolare e lontana da quella degli esseri umani. È solita riacquisire la forma umanoide nei labirinti, dove tra l'altro ha il potere di intervenire nelle questioni e magari scombussolare ulteriormente i già confusi pensieri del nostro smemorato protagonista.

Eccentrici maestri

Trattandosi di un'avventura investigativa, dopo aver ricevuto un nuovo caso il nostro improbabile duo di protagonisti dovrà di volta in volta esaminare le scene del crimine, girovagare per tutta la città e soprattutto cercare di rintracciare dei testimoni che possano aiutarli a far luce sui misteriosi incidenti che a Kanai Ward risultano purtroppo all'ordine del giorno.

Per poter scoprire la verità sarà dunque imperativo controllare ogni singolo elemento che possa sembrare anche solo vagamente sospetto, nonché far visita ai dieci "Maestri Detective" e attingere ai loro talenti esclusivi per acquisire prove che nessun altro saprebbe ottenere. Questi eccentrici individui si riveleranno infatti degli esperti di travestimento, pensierografia, spiritismo, salti temporali, proiezioni astrali, e così via, permettendo a Yuma di risolvere i casi più assurdi che regolarmente tendono a scuotere la vita di Kanai Ward.

Dai creatori della serie Danganronpa

Senza nulla togliere alla trama o alle meccaniche di gameplay, l'aspetto più interessante di Master Detective Archives: RAIN CODE va probabilmente ricercato nelle grandi firme dietro il progetto. La nuova proposta di Spike Chunsoft ha infatti coinvolto un team di artisti di alto livello, a cominciare dal rinomato scrittore e mangaka Kazutaka Kodaka, che nel 2010 ha raggiunto la notorietà a livello globale per aver creato il sempre più popolare franchise di Danganronpa.

A questo bisogna poi aggiungere l'illustratore Rui Komatsuzaki, noto principalmente per il lavoro svolto con la serie di Danganronpa e per aver curato il character design originale di Akudama Drive (per i tutti i dettagli sull'anime disponiible su VVVVID fiondatevi sulla recensione di Akudama Drive), e non per ultimo Masafumi Takada, compositore e sound designer che a partire dal 1996 ha firmato gli accompagnamenti sonori di titoli del calibro di Super Smash Bros. Ultimate, Digimon Story: Cyber Sleuth e Kid Icarus: Uprising, solo per citarne alcuni.



Vi ricordiamo che Master Detective Archives: RAIN CODE è disponibile anche in edizione limitata speciale da collezione: la Master Detective Archives: RAIN CODE Mysteriful Edizione Limitata può essere preordinata su My Nintendo Store e presso i principali rivenditori (Amazon, GameStop) e include la versione su scheda del gioco, confezione con illustrazioni esclusive di Rui Komatsuzaki, la colonna sonora ufficiale Noise of Neon di Masafumi Takada, il libro illustrato The Book of Death con commenti di Kazutaka Kodaka, Rui Komatsuzaki e Shimadoriru e il peluche Spirito di Shinigami alto 16,5 cm.