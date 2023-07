Perché Red Dead Redemption é ancora un capolavoro e lo sarà per sempre

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

La leggenda di Red Dead Redemption 2 non tramonterà mai, al pari di quella del suo predecessore. Sebbene sia stata superata in ambizioni e complessità da quella di Arthur Morgan (qui lo speciale su Arthur di Red Dead Redemption 2), l'avventura di John Marston resta di importanza significativa e difatti mantiene il suo posto tra i videogiochi migliori della storia. Dalle ambientazioni al gameplay, fino ai personaggi e al suo DLC a tema sovrannaturale, i motivi che fanno di Red Dead Redemption un capolavoro sono tanti e noi ne abbiamo presi in considerazione cinque, in attesa di scoprire se l'ex fuorilegge farà ritorno sulle attuali console in versione rimasterizzata.

Una storia memorabile

Il primo è anche il più scontato. Le vicende raccontate in Red Dead Redemption sono impossibili da dimenticare, sia per i temi portanti alla base della trama, sia per la qualità stessa della scrittura. Nel 1911 gli Stati Uniti stanno abbracciando le gioie della modernità. Sempre più industrializzate, le città si stanno riempiendo di automobili e la popolazione americana si sta abituando rapidamente agli agi offerti dalla civilizzazione.



Ci sono però degli uomini che rifiutano questo cambiamento - pensiamo proprio a Dutch Van Der Linde e agli ultimi dei suoi compagni - perché, come spesso accade, non è tutto oro quel che luccica. E poi c'è il passato violento di John, che nelle vesti del membro del Federal Bureau Edgar Ross torna a bussare alla porta del protagonista per stravolgere quella nuova vita che tanto si era impegnato a costruire.

Per ripulire il territorio dagli ultimi residui di feccia criminale, gli agenti prendono in custodia la sua famiglia e obbligano Marston a rintracciare e catturare - o uccidere - i restanti componenti della banda di Van Der Linde. In un lungo viaggio, che lo porterà a varcare i confini del Messico e a conoscere numerosi individui, l'ex fuorilegge riuscirà infine a ultimare il suo compito, nella speranza di poter riabbracciare i suoi affetti e tornare a un'esistenza di quiete. Esattamente come dettogli da Dutch prima della sua morte però quelli del bureau dovevano continuare a "giustificare il proprio salario". Assediato da un plotone d'esecuzione in piena regola, John dà la vita per salvare sua moglie e suo figlio Jack, il quale - anni dopo - vendicherà l'assassinio del padre.

Ambientazioni iconiche

Divisa in tre stati fittizi, la mappa di Red Dead Redemption offre degli scorci mozzafiato ancora oggi, perché mentre il dettaglio grafico mostra in modo più evidente i 13 anni sulle spalle della produzione, l'efficacia e la bellezza della direzione artistica restano immutate.

Ispirati al Texas e al Nuovo Messico, i territori del New Austin sono stati pensati per ricalcare i classici paesaggi da Far West, tra ranch e cittadine polverose come quella di Armadillo. Baciate dal sole cocente, le aree desertiche e i canyon sono il luogo perfetto per lanciarsi in cavalcate lunghe e rilassanti. Il West Elizabeth, regione ispirata principalmente al Colorado, mostra i segni più evidenti dell'industrializzazione, a partire chiaramente da Blackwater, con le sue strade asfaltate, le prime automobili e gli edifici moderni. Vanta anche notevoli scorci di natura incontaminata nell'area di montagna, un luogo pieno d'alberi imponenti popolato dagli splendidi ma temibili orsi grizzly. Basato su vari territori del Messico, Nuevo Paraiso ospita location iconiche come il forte di El Presidio e i caratteristici edifici in pietra bianca. Ad ogni modo, gli eventi narrati si susseguivano in un teatro di mirabile fattura, mai dimenticato da tutti coloro che lo hanno esplorato in lungo e in largo.

Un gameplay di spessore

La sensazione di "mondo vivo" trasmessa da Red Dead Redemption 2 per tutta la sua durata ha ben pochi rivali. Ebbene, col gioco precedente il team ha costruito le basi che gli avrebbero permesso di raggiungere i risultati straordinari apprezzati nel 2018, ponendo la solita cura maniacale sia nella realizzazione degli scenari, sia in quella degli individui e degli animali che li abitavano.



Andare a cavallo, che poteva anche disarcionare John se particolarmente affaticato, significava vedere la sua muscolatura all'opera fin nei minimi dettagli. Tra i comportamenti credibili delle belve - che a seguito di una caccia fruttuosa si potevano effettivamente scuoiare - e gli eventi casuali, che chiamavano il protagonista ad aiutare degli sconosciuti, si aveva già la netta sensazione di trovarsi in un mondo complesso.



I duelli da film western, l'attività di cacciatore di taglie, le pause al saloon: il titolo di Rockstar era un paradiso per gli amanti del periodo storico e del cinema di genere, anche e soprattutto per un'altra delle sue caratteristiche: il sistema di shooting. Questa componente dell'esperienza non brillava soltanto per il Dead Eye, che permetteva al pistolero di rallentare il tempo per marcare i nemici con calma e poi freddarli in rapida successione.



Il modo in cui gli avversari di John reagivano ai proiettili che li raggiungevano era, da solo, un motivo per lanciarsi in scontri a fuoco con innumerevoli bersagli, che peraltro potevano essere incaprettati con l'utile lazo del cowboy. In sostanza, quella di Red Dead Redemption era una ricetta ludica di assoluto spessore.

Personaggi interessanti

Nel corso del suo viaggio, John si imbatte in individui d'ogni sorta e non ci riferiamo ai soli agenti del bureau o agli antagonisti principali. Anche le sezioni meno fondamentali del racconto si dimostrano sempre degne d'attenzione grazie a personaggi come Nigel West Dickens, un sedicente venditore di cure miracolose che, neanche a dirlo, non funzionano per niente. Secondo lui, "lo scetticismo è il figlio bastardo del progresso" e per sconfiggere le resistenze della clientela non esita a chiamare il povero John ad aiutarlo. Tra il vecchio pistolero Landon Ricketts e Abraham Reyes, il glorioso eroe della rivoluzione in Messico poi rivelatosi peggiore del tiranno che governava il paese, Red Dead Redemption non è mai a corto di sorprese per i giocatori.

Anche delle figure secondarie ai fini del racconto sono riuscite poi a meravigliare l'utenza e a far parlare di sé per anni. Questo è il caso de Lo Strano Tizio (qui lo speciale su lo Strano Tizio in Red Dead Redemption 2), un individuo in cui il protagonista si imbatte più volte durante il gioco. L'uomo sembra essere a conoscenza dei segreti di Marston e persino del suo futuro: a un certo punto, stufo delle parole inquietanti ed enigmatiche del baffuto passante, John gli spara più volte, ma i proiettili lo attraversano senza ferirlo. Ben meno misteriose o rilevanti, persino alcune comparse ci sono rimaste impresse, come la suora italiana che se importunata riempie il cowboy di parole ben distanti dal suo ruolo.

Undead Nightmare

Terrore dall'Oltretomba, l'espansione a tema sovrannaturale di Red Dead Redemption, offre un'avventura tutta nuova e genuinamente differente da quella base, ambientata in una timeline alternativa. A seguito di un'apocalisse zombie, il povero John deve nuovamente mettersi in viaggio per sistemare le cose ed esplorare un mondo pieno di non morti e creature leggendarie come il Bigfoot.

Il protagonista poteva domare i quattro cavalli dell'Apocalisse, tra Guerra e la sua criniera fiammeggiante e i veleni di Pestilenza. Al quartetto bisognava aggiungere anche il mirabile Unicorno, che quando galoppava per i canyon lasciava dietro di sé una splendida scia arcobaleno. Per sopravvivere alle creature della notte e agli assalti dei non morti, Marston doveva munirsi di strumenti del mestiere appropriati. Poteva infatti servirsi di bombe all'acqua santa e di uno speciale archibugio caricato con parti del corpo di zombie. Ciliegina sulla torta? La fine del DLC si verificava dopo la dipartita di John per mano di Edgar Ross e al secondo risveglio degli zombie anche il buon cowboy si destava dalla tomba per far danni. Insomma, seppur dai toni molto diversi rispetto a quelli dell'indagine del cowboy in Red Dead Redemption, Terrore dall'Oltretomba era un contenuto da non perdere per nessun motivo, perché curatissimo e divertente.