Persona 3 Reload: il remake che non ti aspetti, quanti cambiamenti!

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

Aleggia grande trepidazione intorno al lancio di Persona 3 Reload, il remake del celebre JRPG Atlus uscito originariamente nel 2006, che torna dopo un quinto capitolo diventato un must-have per ogni appassionato del genere (vi rimandiamo alla nostra recensione di Persona 5 Royal per scoprire tutti i pregi di questo capolavoro).



Abbiamo avuto il grande piacere di chiacchierare con il Director e il Producer di un'operazione di riscoperta per nulla abbozzata (qui la nostra prova di Persona 3 Reload), svelando maggiori dettagli sugli obbiettivi che guidano un team sulla cresta dell'onda.

Il ritorno di Persona 3

Tra le stanze di un maniero londinese d'altri tempi, mentre una delle torri esterne risplende con i colori del Tartaro, Sega ha preparato una speciale Velvet Room per accogliere i giornalisti presenti all'evento di anteprima.

Ad attenderci non c'era però il solito Igor, né l'indimenticabile Elizabeth, ma due uomini pronti a snocciolare informazioni importanti sullo sviluppo di Persona 3 Reload: Takuya Yamaguchi (Game Director) e Ryota Niitsuma (Game Producer) hanno risposto ben volentieri alle nostre domande, dissipando qualche doveroso dubbio ma lasciandoci anche incuriositi riguardo alcuni aspetti di un gioco che tenterà di sorprenderci, soprattutto nelle fasi più avanzate della storia.



Everyeye.it: Prima ancora di parlare del titolo, vorremmo sapere qualcosa in più riguardo la natura dell'operazione in sé: cosa vi ha spinti a rivisitare vecchi capitoli? È una scelta che nasce dalla nuova affermazione della serie, soprattutto grazie ad un Persona 5 che ha lasciato un segno indelebile sul mercato dei JRPG?



Ryota Niitsuma: Crediamo che questo sia il momento più adatto per un ritorno, molte persone hanno amato Persona 3 e hanno chiesto con insistenza un remake, quando abbiamo concluso il ciclo di Persona 5 ci siamo subito dedicati ad esaudire il loro desiderio.



Everyeye.it: Perché è stato scelto proprio il terzo capitolo? Credete sia qualcosa da tramandare e preservare, o che ci sia qualche elemento che è particolarmente adatto ai tempi moderni?



Ryota Niitsuma: Abbiamo condotto diversi sondaggi riguardo il capitolo più desiderato dai giocatori per un remake, e Persona 3 si è sempre classificato in cima alla lista.

Inoltre, il titolo fu un vero punto di svolta per la saga, con una storia molto ricca ed appassionante, ci è sembrata la più adatta per un rifacimento.



Everyeye.it: Cosa possiamo aspettarci in termini di contenuti inediti rispetto all'originale, oltre alle nuove vesti grafiche e musicali già pubblicizzate?



Takuya Yamaguchi: Abbiamo creato numerose linee di dialogo e conversazioni completamente nuove, pensiamo che i vecchi conoscitori di Persona 3 le apprezzeranno molto, e riguardo alla colonna sonora che hai menzionato voglio aggiungere che tante canzoni sono del tutto originali, mentre altre sono riarrangiamenti di quelle già presenti, sono certo che queste aggiunte saranno emozionanti per tutti.

Scrittura, combattimenti e Tartaro

Everyeye.it: Tra i nuovi elementi del gioco è presente un qualche tipo di rinnovamento riguardo i Social Link, qualcosa che magari rifletta l'ottimo lavoro visto in Persona 5?



Takuya Yamaguchi: Non abbiamo fatto grossi cambiamenti riguardo questo aspetto in particolare, la storia era già così ben scritta e indimenticabile che abbiamo cercato di preservarla il più possibile, ma per il remake abbiamo implementato con il doppiaggio gli eventi che seguono i nuovi livelli raggiunti nei Social Link, mentre prima era presente soltanto il testo.



Everyeye.it: Passando al sistema di combattimento, qual è l'elemento più singolare del gioco per la vostra opinione? Cosa potrebbe potenzialmente sorprendere il pubblico?

Takuya Yamaguchi: Abbiamo migliorato il battle system seguendo la lezione imparata durante lo sviluppo di Persona 5, inserendo un nuovo sistema chiamato Teurgia, ma anche qui abbiamo mantenuto gli elementi principali già presenti nell'originale Persona 3.



Everyeye.it: Ci sembra chiaro che la vostra volontà fosse quella di preservare l'esperienza storica di questo capitolo, allora vogliamo chiedere che reazione vi aspettate dai nuovi fan della serie, e cosa invece vi attendete dai veterani che hanno già spolpato il capitolo anni fa.



Takuya Yamaguchi: Credo che questo sarà un gioco che saprà divertire sia i nuovi arrivati che gli storici appassionati della saga.

Ci sono tanti giocatori che hanno adorato Persona 5 ma non hanno mai vissuto il terzo capitolo, per questo abbiamo la responsabilità di mantenere l'esperienza originale intatta per loro, così da permettergli di riscoprire un titolo che riteniamo perfetto, ma abbiamo rinnovato alcuni piccoli aspetti in modo che il tutto risultasse più moderno e godibile.



Everyeye.it: Che lavoro è stato fatto sul Tartaro? Avete operato qualche cambiamento per renderlo più distinto ed emozionante al netto della sua natura procedurale?



Takuya Yamaguchi: Abbiamo ricevuto moltissimi feedback dalle persone che avevano giocato all'originale, ma visto che il dungeon principale ha un collegamento così forte con la storia non abbiamo potuto fare grossi cambiamenti generali. Quelli che abbiamo effettuato sono stati piccoli accorgimenti, e pensiamo che la somma di tutti questi minuscoli aggiusti possa migliorare l'esperienza nel Tartaro. Per farvi un paio di esempi, abbiamo inserito la possibilità di scattare durante l'esplorazione, ci sono nuovi dialoghi che si attivano automaticamente, e anche oggetti distruttibili lungo il cammino.

Battaglie ed amicizie

Everyeye.it: Il Tartaro sarà completamente esplorabile fin dall'inizio, o ci sarà qualche tipo di barriera che costringe a tornare nel mondo reale prima di proseguire?



Takuya Yamaguchi: No, non è possibile arrivare subito in cima al Tartaro perché per raggiungere certi piani è indispensabile proseguire nella storia.

Everyeye.it: Come influenzano il combattimento i Social Link, e quanto della parte "simulativa" del gioco è fondamentale per l'esperienza?



Takuya Yamaguchi: I Social Link non hanno un effetto diretto sulle battaglie vere e proprie, ma sono indispensabili per creare Personae più potenti da utilizzare durante gli scontri. La parte reale del gioco diventa così fondamentale anche per il prosieguo nel Tartaro, perché qui è possibile aumentare le proprie statistiche e sbloccare Personae migliori, e tutto ritorna all'interno del battle system come in un circolo virtuoso.



Everyeye.it: Cosa possiamo aspettarci dalla conclusione di Persona 3 Reload? Ci saranno i due finali classici del gioco, o avete aggiunto qualcosa per sorprendere chi già li conosce, ad esempio nuovi contenuti per l'endgame?



Takuya Yamaguchi: Vorremmo lasciare ai fan il piacere di scoprire la risposta a questa domanda...

Everyeye.it: Lo stesso vale per eventuali cambiamenti alla storia? Possiamo pensare a qualche piccola aggiunta, come nuovi personaggi inediti rispetto all'originale?



Takuya Yamaguchi: Non abbiamo cambiato nulla della storia, e anche i personaggi saranno gli stessi già visti in Persona 3.



Ryota Niitsuma: La narrazione principale del gioco è rimasta invariata, ma abbiamo operato tanti piccoli cambiamenti che espandono la trama. I veterani della saga rimarranno sorpresi e l'apprezzeranno molto, ne siamo sicuri.