Persona 3 Reload e le sfumature di blu: Jung, disperazione, accettazione

Come abbiamo già detto nella nostra recensione di Persona 3 Reload, ogni gioco della saga è rappresentato da un colore predominante, che permea ogni aspetto della produzione, dai menu di gioco alle introduzioni. Tali scelte cromatiche non sono tuttavia esclusive della serie, ma pescano a piene mani dalla tradizione colta e dalla psicanalisi.



D'altra parte la stessa concezione di "ombra" e di "persona", che rappresentano i principali antagonisti ed i principali alleati dei nostri eroi in ogni capitolo della serie, pescano a piene mani dall'opera di Carl Gustav Jung, uno dei padri fondatori del pensiero psicanalitico moderno. È necessario quindi fare un piccolo passo indietro e spiegare una delle più importanti premesse narrative della serie (qui l'intervista al team di Persona 3 Reload).

"Ombre" e "Personae"

Per l'antropologo svizzero, le "Personae" non sono altro che le varie "maschere" che l'individuo utilizza per ricoprire vari ruoli all'interno della società, e che spiegano i vari comportamenti che adotta a seconda delle situazioni in cui si trova.



Per Jung è molto importante che tali maschere non prendano il sopravvento sull'individuo, e infatti molti degli eventi traumatici o shockanti del terzo capitolo della saga Made in Atlus sono dovuti alla perdita di controllo sulla propria Persona, che cercherà di soffocare il suo possessore o di uccidere chi gli sta attorno. È oltremodo importante inoltre sottolineare come il protagonista di ogni episodio sia uno dei pochi privilegiati in grado di padroneggiare più "Personae" e che il miglioramento di esse sia strettamente legato ad un approfondimento dei vari "social link" presenti nella vicenda.

Per quanto riguarda le "ombre", per Jung sono le immagini più inquietanti di ciò che un individuo può essere e tutto ciò che non desidera essere. Tuttavia, esse non vanno rigettate interamente, ma accettate in quanto una delle molteplici manifestazioni dell'io.



Imparare la simbologia dietro ogni arcano e ogni scelta artistica e di gameplay operata all'interno del titolo Atlus è fondamentale per poter apprezzare lo sforzo profuso dal team di sviluppo nell'affrontare tematiche complicate e mutevoli, come i rapporti umani, attraverso un videogioco. Dopo questa necessaria premessa passiamo quindi al ruolo del colore blu, importantissima e assolutamente non casuale scelta cromatica all'interno del titolo.

Perché il blu rappresenta la tristezza?

L'identificazione tra il blu ed i sentimenti di tristezza e depressione ha origini molto antiche, ma anche notevoli ripercussioni nel recente passato. Pensiamo ad esempio al Blue Whale, l'orribile sfida in voga qualche anno fa che poteva avere conseguenze estremamente nefaste sugli individui che vi prendevano parte e portarli persino al suicidio.

Oppure al Blue Monday, il terzo lunedì di gennaio individuato come il giorno più triste dell'anno. Anche nel mondo del cinema la Pixar ha deciso di rappresentare, attraverso il colore blu, il personaggio che rappresenta la tristezza nel suo "Inside Out". La matrice di questa associazione è anglosassone, poiché anticamente si pensava che i "Blue Devils" fossero dei demoni portatori di sentimenti negativi come la tristezza.



Inoltre, il blu era il colore delle bandiere delle navi che rappresentava la dipartita di un capitano o un ufficiale di alto rango. Nella musica, il riferimento è ovviamente al genere "blues", che spesso si trovava a riflettere sulla condizione degli schiavi afroamericani nelle piantagioni di cotone e serviva a ritmarne il duro lavoro. Vediamo quindi che significato ha una tale scelta cromatica in Persona 3 Reload e come è stata integrata con l'estetica del titolo.

Una doppia funzione

Ridurre un titolo come Persona 3 alla sola tristezza e depressione è, ovviamente, una semplificazione estrema ed errata. Si tratta di un titolo dai presupposti narrativi estremamente complessi, e persino il ruolo simbolico del blu ha diverse sfaccettature che vanno oltre i semplici sentimenti negativi.



Possiamo individuare due principali chiavi di lettura di tale colore: la tristezza dovuta a un evento negativo quale la perdita di una persona amata e la serenità, la completa calma e, volendo traslare tale significato all'interno delle vicende di gioco, la serena accettazione. Il blu, infatti, ha anche un effetto pacificante sul sistema nervoso, come comprovato da diversi studi. Pensiamo ad esempio al mare calmo, che è quasi sempre associato a una sensazione di relax e di pace.

Questo aspetto è evidenziato già dai primi minuti di gioco, con una sequenza introduttiva dal forte valore simbolico: al suo interno, possiamo vedere dei volti macchiati di vernice blu e ogni scena di vita quotidiana è rappresentata da questa tonalità, a simboleggiare la familiarità e il rifugio delle menti dei personaggi all'interno delle proprie routine di vita pre-costituite. In Reload, grande enfasi è posta su questa ambivalenza. La bellissima transizione nei menu di gioco mostra il protagonista immergersi nel blu con sguardo a metà tra il calmo e l'apatico.



Questa tonalità torna in maniera ricorrente anche nelle scene di transizione durante gli scontri. Ma le implicazioni più importanti di questo doppio ruolo del colore sono soprattutto narrative. Una delle tematiche portanti di Persona 3 è infatti la morte o, in senso lato, la mortalità e la limitatezza della vita umana. Ciò è simboleggiato più volte dal motto "Memento mori" che compare più volte a schermo nell'originale.

Molti personaggi devono confrontarsi con la perdita di un proprio caro: alcuni reagendo con rabbia, altri trovando pace. La Morte o la paura di essa motiva molti attori nella vicenda, ma il gioco esplora anche il modo in cui un individuo può sfruttare al massimo il proprio tempo limitato sulla Terra, formando connessioni significative e non cedendo all'apatia.



Il blu in Reload rappresenta quindi contemporaneamente la mortalità e la pace interiore, ponendo grossa enfasi su come le tragedie possano formare la personalità di un individuo, su come superare il senso di perdita e trovare un significato alla propria esistenza.



Prima di proseguire, per scrupolo di chiarezza, vi segnaliamo che da ora in avanti troverete piccole anticipazioni narrative.



Sono innumerevoli gli archi narrativi che partono con un presupposto negativo e portano, alla fine delle vicende, all'accettazione e alla pace interiore, concetto che tuttavia è ben diverso dall'"Happy ending" e ha più che altro un sapore dolceamaro. Yukari, ad esempio, si trova durante tutta l'avventura a dover elaborare la morte di suo padre, verso cui nutre inizialmente un inconscio risentimento e che la porterà più volte a trattare i suoi compagni di avventura con distacco; Koromaru, l'eroico cagnolino che si incontra da circa metà avventura, continuerà a proteggere il santuario del suo padrone anche dopo la sua morte.

Ma questo aspetto investe anche alcuni dei personaggi minori del titolo: una coppia di anziani la cui frequentazione è completamente facoltativa, ad esempio, troverà nel ricordo del figlio scomparso un forte motivatore per proseguire la propria esistenza, mentre l'arco narrativo di un altro social link verterà proprio sulla liberazione dall'ombra di un fratello maggiore molto talentuoso e scomparso prematuramente.



Un altro elemento importante delle vicende è la reazione di alcuni dei personaggi alla propria mortalità: qualcuno reagirà diventando completamente insensibile al mondo che lo circonda, qualcun altro opererà con la vendetta come unico obiettivo, la stessa Aigis farà spesso i conti con il suo essere un robot immortale e la scoperta della propria umanità.

Molti protagonisti delle vicende arriveranno a sentirsi impotenti durante lo sviluppo della trama, ma riusciranno spesso a trovare la forza per continuare a combattere attraverso le connessioni con gli altri, che si evolveranno in maniere diverse a seconda delle personalità coinvolte.



Che ciò avvenga attraverso parole di incoraggiamento di un altro personaggio o il ricordo di una persona cara, alla fine delle vicende ognuno reinterpreterà il blu che originariamente rappresentava l'evento luttuoso in una nuova veste: quella dell'accettazione, non solo delle tragedie che compongono in modo inevitabile l'umana esistenza, ma anche della propria mortalità. Questi e altri aspetti, che intersecano concezioni filosofiche profonde e direzione artistica, rendono Persona 3 un titolo unico nel suo genere e in grado di lasciare un messaggio destinato a durare nella mente di chiunque voglia dargli una possibilità.