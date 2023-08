Persona 5 Tactica: dai regni al gameplay, tante novità per P5T di Atlus

Disponibile per Pc Xbox One Xbox One X Xbox Series X

Annunciato nel corso della Summer Game Fest 2023 con un breve trailer, Persona 5 Tactica è uno dei nuovi spin-off legati ai Phantom Thieves of Hearts, che a distanza di tanti anni dal loro arrivo su PlayStation 3 e PS4 non vogliono proprio saperne di appendere al chiodo i loro "costumi da ladri". Avendo ATLUS diffuso parecchie informazioni sul titolo, che ricordiamo esordirà il prossimo 17 novembre su entrambe le generazioni di PlayStation e Xbox, così come su PC e Nintendo Switch, vi proponiamo di seguito un ricco approfondimento sull'attesa avventura di Joker e compagni.

I fuochi della rivoluzione

Come accennato nella nostra precedente anteprima di Persona 5 Tactica, il viaggio dei Ladri Fantasma sarà ambientato in una dimensione mai esplorata prima dal franchise. Nonostante i nostri beniamini avranno infatti accesso ai loro Personae e ai tremendi poteri di cui questi dispongono, si direbbe che l'inedito setting non sia collegato al Metaverso cognitivo in cui Joker e gli altri hanno finora "operato".

Attraversata la misteriosa porta che in seguito a una violenta scossa sismica apparirà nel Café Leblanc del buon Sojiro Sakura, i Phantom Thieves of Hearts si ritroveranno nel cosiddetto Marie Kingdom, un luogo caratterizzato da un'atmosfera ispirata alla Rivoluzione Francese. La sovrana locale, nonché antagonista del primo capitolo di Persona 5 Tactica, sarà appunto la perfida Marie, subdola tiranna che assieme al suo esercito di Legionari tormenta i cittadini e che a quanto pare desidera un matrimonio gigantesco. Nelle prime battute della vicenda, i nostri eroi avranno qualche difficoltà a usare i loro poteri, motivo per cui i soldati di Marie - che non sembrano molto diversi dalle Ombre del Metaverso - finiranno per sopraffarli e catturarli. Salvati in extremis dalla combattiva Elle, leader della resistenza locale, Joker e Morgana faranno quindi un accordo coi ribelli per liberare gli altri Ladri Fantasma e contribuire all'imminente rivoluzione volta a rovesciare finalmente il dominio di Marie.



Abbiamo recentemente appreso che i nostri eroi non saranno gli unici individui provenienti dal mondo umano a finire nel Marie Kingdom. Prima ancora del loro arrivo, infatti, il regno alternativo sarà visitato da Toshiro Kasukabe, un intraprendente componente della Dietra Nazionale del Giappone, che tuttavia faticherà a ricordare come sia finito in questo luogo.

Arrestato dai Legionari e successivamente liberato dai Phantom Thieves, metterà il proprio ingegno al servizio di Joker e compagni, nella speranza di trovare il modo per tornare a Tokyo. Abituato a esaminare la situazione da una prospettiva più alta, Toshiro è però descritto come terrorizzato dal pensiero di farsi male, motivo per cui è solito cercare la soluzione più sicura.

Dalla Francia al Giappone del 1850

Durante l'ultimo appuntamento comunicativo di ATLUS è stato svelato che, dopo essersi lasciati alle spalle la rivoluzione, i Ladri Fantasma finiranno in un regno che ricorda molto il Giappone di metà 1800, vale a dire il preciso periodo storico in cui il paese del Sol Levante, in seguito alla restaurazione Meiji, cominciò ad ammodernarsi e ad aprirsi all'Occidente.

Giunti in questa terra artisticamente affascinante, Joker e gli altri aiuteranno una donna in difficoltà di nome Yuki, ma così facendo diverranno a loro volta dei criminali ricercati. Mentre il popolo sostiene che il sovrano locale, Yoshiki, sia un leader retto e amorevole, Yuki rivelerà ai nostri eroi che i cittadini sono costantemente sotto sorveglianza e che chiunque accenni un minimo di dissenso nei confronti del tiranno viene immediatamente arrestato e condannato ai lavori forzati. I paladini della giustizia decideranno quindi di opporsi a Yoshiki per riconquistare le varie postazioni militari del regno e liberare gli abitanti imprigionati.



Accompagnati dalla fedele Elle, che continuerà a seguirli anche dopo aver lasciato - e presumibilmente liberato - il Marie Kingdom, i protagonisti dovranno anzitutto evitare l'occhio vigile della Squadra Aizen, vale a dire i soldati di Yoshiki. Su idea di Yuki, che li porterà in un negozio d'abiti, Makoto e gli altri si trasvestiranno quindi da geisha, samurai e così via, al fine di mimetizzarsi tra i cittadini e mettere in atto la strategia elaborata da Toshiro.

In attesa di scoprire se il Regno di Yoshiki verrà esplorato subito dopo quello d Marie, la sua sola esistenza suggerisce che l'intreccio di Persona 5 Tactica ci trascinerà in diverse realtà anche molto differenti tra loro. Così come i Palazzi di Persona 5 Royal e Persona 5 Strikers tendevano a non aver assolutamente nulla in comune, è insomma plausibile che ciascun capitolo dell'epopea sia ambientato in una terra ispirata a un diverso periodo storico, allo scopo di catapultare i Ladri Fantasma in contesti sempre nuovi e magari affiancar loro dei personaggi di volta in volta inediti.

Vecchie conoscenze tornano in scena

Senza nulla togliere ai Regni di Marie e Yoshiki, che non vediamo l'ora di esplorare, sono però i nuovi dettagli sul DLC di Persona 5 Tactica ad aver suscitato maggiormente la nostra curiosità. Intitolato "Repaint Your Heart", il pacchetto sfida incluso nella Digital Deluxe Edition del gioco o comunque acquistabile separatamente vedrà Joker alle prese coi misteriosi murali realizzati - apparentemente nel mondo reale - da un'audace artista di strada meglio nota come Guernica.

Tra i suoi lavori meglio riusciti vi sarà del resto una preoccupante rappresentazione di Arsène (il Personae iniziale di Joker), che di norma dovrebbero conoscere soltanto gli evocatori di Personae. Contattato dalla bellissima Yoshizawa/Violet, vale a dire la Ladra Fantasma che abbiamo conosciuto per la prima volta in Persona 5 Royal (siete a un click dalla nostra recensione di Persona 5 Royal per PS4), il trickster si dirigerà quindi sulla scena, dove a quanto pare troverà anche Goro Akechi e riceverà una strana richiesta di aiuto. Non avendo altre opzioni, i tre Ladri Fantasma saranno costretti a collaborare per risolvere il mistero di Guernica e scoprire il legame tra l'artista sempre più popolare e il Metaverso.



Supponendo che il DLC sia canonico e tenendo presente che Persona 5 Tactica sarà ambientato poco prima del diploma di Haru e Makoto, cioè tra il finale di Persona 5/Persona 5 Royal e l'inizio di Persona 5 Strikers, Repaint Your Heart potrebbe realisticamente svelare tanti dettagli inediti sul fato di Akechi e magari anche su Yoshizawa, che purtroppo non era inclusa tra i personaggi giocabili di Strikers (non occorre introdursi nel Metaverso per trovare la nostra recensione di Persona 5 Strikers).

Benché ATLUS non ne abbia fatto parola, non ce la sentiamo nemmeno di escludere che, una volta completato il DLC, i due fan-favorite possano essere utilizzati anche negli stage della campagna principale, cosa che aprirebbe le porte a nuove formazioni e strategie da attuare sul campo di battaglia.

Tra staffette e attacchi triangolari

Per quel che concerne infine la componente ludica, Persona 5 Tactica consentirà di schierare in campo fino a tre personaggi, che tuttavia potranno essere sostituiti coi membri di riserva attraverso la Staffetta: quando gli HP di un titolare scenderanno infatti a 0, questo potrà essere rimpiazzato immediatamente, in questo modo le strategie della squadra non ne risentiranno.

Anzi, apportare modifiche alla formazione e selezionare i guerrieri più adatti alla situazione potrebbe addirittura semplificare una battaglia inizialmente ostica. Se da parte nostra continuiamo a pensare che tre protagonisti attivi siano un po' pochi per uno strategico, questo preciso numero è dettato da una meccanica che gli sviluppatori hanno studiato appositamente per Persona 5 Tactica. Parliamo di Tripla Minaccia, un particolare tipo di Assalto che consente di spostare i Ladri Fantasma operativi fino a formare un triangolo sul terreno e danneggiare gravemente i nemici al suo interno. Giacché il posizionamento è la chiave per poter attivare la suddetta risorsa, nel corso degli scontri sarà quindi fondamentale preparare le condizioni necessarie per innescare la Tripla Minaccia e magari capovolgere le sorti di una battaglia con un unico colpo.



Osservando attentamente i materiali diffusi dal publisher abbiamo appreso che Persona 5 Tactica ha ereditato la componente stealth del quinto capitolo principale, che nei Palazzi permetteva appunto di sfuggire alla vista delle Ombre per aggirarle e coglierle di sorpresa. Allo stesso modo, nello spin-off saremo liberi di sfruttare le coperture per avvicinarci furtivamente agli avversari e godere dello stato di Guardia, che riduce la quantità dei danni subiti o addirittura li azzera.

Viceversa, subire un assalto quando non si è in Guardia consente al nemico di ottenere un turno extra per agire e fare a pezzi i nostri eroi. Un altro fattore da non sottovalutare è rappresentato poi dalla verticalità dei livelli, in quanto aggredire un nemico dall'alto offre alcuni vantaggi: non solo i colpi in mischia arrecano molti più danni, ma respingere l'obiettivo verso un alleato innesca dei micidiali attacchi concatenati, che possono garantire dei turni extra.



Dal momento che Persona 5 Tactica sarà a conti fatti il primo strategico della serie, gli sviluppatori si sono assicurati che sia accessibile tanto agli esperti del genere quanto ai neofiti.

Per riuscirvi, il titolo è stato munito di cinque livelli di difficoltà, che spaziano appunto da Safe - caratterizzato da un tasso di sfida persino più basso di quello proposto dalla consueta Easy Mode e indicato pertanto a chiunque sia interessato unicamente alla storia - a Merciless. Giacché questa opzione potrà essere cambiata continuamente, i giocatori saranno liberi di abbassare o ridurre la difficoltà a seconda delle loro preferenze e necessità, così facendo non rischieranno di annoiarsi o bloccarsi dinanzi a una boss fight particolarmente impegnativa. Per quanto riguarda invece lo sviluppo dei personaggi, se in precedenza ATLUS aveva specificato che ognuno di essi godrà di un personalissimo albero delle abilità in cui sbloccare talenti attivi e passivi, di recente è emerso che nell'iconica Velvet Room potremo ancora una volta fondere i Personae per ottenerne di nuovi. Nelle inedite vesti di fabbro, Lavenza sarà ancora una volta incaricata di registrare, evocare, equipaggiare o appunto unire i nostri Personae, che di tanto in tanto daranno vita a creature fuori dal comune.



Riadattando le meccaniche originali della saga e del quinto episodio in particolare, il tattico di ATLUS metterà insomma parecchia carne al fuoco, tuttavia, non avendo potuto provare con mano il nuovo sistema di combattimento, non possiamo al momento stabilire con assoluta certezza che la formula sintetizzata dal team nipponico funzioni a dovere. Nella speranza che una demo venga pubblicata quanto prima, ogni giudizio sul gameplay è rimandato a data da stabilire.