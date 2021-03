Persona 6: Atlus riuscirà a migliorare Persona 5 Royal?

A febbraio Atlus ha pubblicato Persona 5 Strikers (ecco la nostra recensione di Persona 5 Strikers) - versione occidentale di Persona 5 Scramble - che ha messo la parola fine a uno dei capitoli più coraggiosi e riusciti nell'intera storia del gioco di ruolo alla "oriental maniera". Persona 5 è stato il videogame più amato di una saga già comunque molto apprezzata (anche e soprattutto al di fuori della terra del Sol Levante), al punto di arrivare a trasformarsi con il tempo in un franchise a se stante, che ha abbattuto i muri della "nicchia" in cui è nato per crearsi la propria identità. La quinta fatica di Atlus è stata talmente fondamentale nell'intera storia del JRPG che ne ha varcato i confini per diventare un progetto cross-mediatico. Lo spettro dei prodotti brandizzati P5 comprendono (tra le altre cose) un anime, un manga - come i suoi predecessori Persona 3 e Persona 4, ma con un successo di scala esponenzialmente maggiore - per giungere a svariati spettacoli teatrali realizzati in tutto il Giappone.



Quando la stessa Atlus ha annunciato, nel 2018, che sarebbe cominciato lo sviluppo di Persona 6, in tanti hanno espresso più di una preoccupazione sul seguito della saga. Il pericolo maggiore è, ovviamente, quello di cedere alla tentazione di ricalcare troppo marcatamente il concept seppur vincente alla base della serie, che tuttavia già al momento è quasi ai limiti dell'abuso. Seguire fin troppo fedelmente un titolo che ha avuto successo perché ha adattato e portato alla perfezione i canoni a cui ci aveva abituato sarebbe pericoloso. Ancora peggio sarebbe, in tal senso, tentare di richiamare i fan di Persona 5 inserendo nel nuovo titolo citazioni, easter egg, o addirittura personaggi già amati e conosciuti, ma che hanno già concluso il loro percorso in maniera ideale.



D'altro canto, sarebbe anche quantomeno avventato decidere di stravolgere una formula che ha funzionato così bene per cambiare direzione, con il rischio di non avvicinarsi nemmeno lontanamente alla popolarità del precedente capitolo. Per questo motivo, Atlus si trova ora in uno dei momenti cruciali della propria esistenza, e sta senza dubbio affrontando una delle sfide più grandi della storia videoludica. Come ne potrà uscire? Nel corso di questo articolo cercheremo di analizzare quali dovranno essere gli spunti necessari da raccogliere dalle passate esperienze, e dove invece potrà (e dovrà) rischiare per non rimanere troppo ancorata a quanto fatto in precedenza.



Un'eredità pesante

Persona 5 si è (quasi) totalmente basato sullo stesso schema narrativo che viene riproposto da ormai venticinque anni a questa parte: dei normalissimi ragazzi, in grado di invocare alcuni aspetti del loro "io" più interiore sotto forma di "Persona", sono chiamati a combattere nemici e minacce che rischierebbero di annientare gli umani. e trasformare il mondo in un luogo più oscuro. Con poche variazioni sul tema, dunque, lo scopo del giocatore è sempre quello di affrontare le varie creature, ottenere un considerevole numero di Persona e - come tradizione degli ultimi capitoli della saga - migliorare le proprie relazioni sociali in vari modi.



Tuttavia, uno dei punti di forza di P5, soprattutto della sua versione "migliorata" Persona 5 Royal, è stato quello di spingere al massimo i pregi della saga e, altrettanto abilmente, nascondere bene tutti i suoi difetti, molti dei quali dovuti alla vecchiaia delle meccaniche.

È innegabile che la serie sia ancora attaccata a un modo di sviluppare il videogioco ormai appartenente a due decenni fa: simile specificazione, però, non deve ingannare, perché Persona 5, a suo modo, è stato piuttosto innovativo. La sensazione che si ha, esplorando le splendide e suggestive ambientazioni durante le (centinaia) ore necessarie a completare il gioco, è che il quinto capitolo abbia aperto una breccia decisiva nelle convinzioni granitiche dei suoi sviluppatori, e abbia sperimentato più di quanto gli fosse stato richiesto dal suo pubblico.



I Social Link sono diventati dei Confidenti, ognuno dei quali con la sua personalità e particolarità, utili sia in battaglia che nella vita del protagonista; la narrazione è profonda e stratificata, molto più votata all'approfondimento rispetto ai suoi predecessori, che invoglia a passare intere sessioni solo a portare avanti tutte le sottotrame; il sistema di combattimento, sebbene si rifaccia in gran parte alle vecchie incarnazioni della serie, risulta molto più rifinito rispetto al passato, non annoiando nemmeno dopo decine di ore trascorse a combattere Ombre nei Palazzi, un altro dei punti elevatissimi di P5.

Fatta questa premessa, è comunque innegabile che parte del successo del quinto Persona derivi anche dalla continuità con i precedenti capitoli. Semplicemente, Atlus è stata in grado di trovare una formula che funziona, e a riproporla in una forma costantemente affinata nel corso degli anni per raggiungere il suo apice. Questo è il vero problema per il futuro della serie: è possibile migliorare ancora di più qualcosa che sembra aver raggiunto la sua perfezione? Ironicamente, il gran punto di forza di Persona 5 potrebbe trasformarsi nella problematica maggiore del suo sequel. Se è vero che la saga ha conquistato un bacino enorme di appassionati dopo la sua quinta incarnazione, quanto è rischioso raccogliere la sua eredità senza incappare nella delusione delle aspettative? Un Persona 6 che sia uguale in tutto e per tutto al gioco precedente farebbe innervosire un pubblico sempre più infastidito delle operazioni esclusivamente commerciali. Un ritorno dei Ladri Fantasma in una formula nuova, d'altro canto, non sarebbe consistente con quanto fatto fino ad ora. E allora, cosa bisognerebbe fare?

Alla ricerca di una nuova anima espressiva

L'unica soluzione possibile, per evitare il problema dei paragoni, sembra quella di voltare pagina e cercare delle nuove vie espressive. Fermo restando che il punto di partenza del sesto episodio di Persona - un JRPG con degli adolescenti come protagonisti - sarà sempre la stesso, ci sono svariate strade percorribili per cambiarne la sostanza. Un esempio? Ampliare ancora di più l'interazione sociale. Per quanto stratificata e complessa, è innegabile che ancora in P5 si percepisca la sensazione di muoversi su dei binari predefiniti, nei quali il giocatore può solo scegliere quanto approfondire la relazione con questo o l'altro compagno. Lasciare più libertà al giocatore, intessere rapporti che non si declinino solo nell'amicizia o nella romance, darebbe spazio a una personalizzazione ancora più estesa dell'esperienza. Inoltre, permettere ai personaggi secondari di comunicare di più tra loro - in un rapporto che vada oltre alle seppur splendide mosse in combo Showtime - aiuterebbe nella sensazione di agire in un mondo ancora più vivo di quello dei precedenti capitoli.



Inoltre, considerando che molte polemiche sono state sollevate per una mancata inclusività, questa potrebbe essere l'occasione per mostrare una sensibilità maggiore a determinate questioni (senza che esse paiano "forzate" e "fasulle"), che nel 2021 sembrano diventate più che necessarie.

A proposito di libertà, lasciare al giocatore un'esplorazione più autonoma e meno guidata, dandogli la possibilità di scegliere gli scenari da affrontare e in che ordine farlo, con una narrazione non più necessariamente lineare, gioverebbe senz'altro alla rinnovata freschezza della formula. In più, pur mantenendo come base il combattimento a turni, non sarebbe da escludere l'idea di dare al gioco una vena leggermente più action, per diventare un "ibrido" dotato di un certo carattere ludico.

Trovare il giusto equilibrio

Quello che dovrà fare Atlus, per provare a replicare il successo di Persona 5, è un sapiente lavoro di bilanciamento. Lo studio con sede a Shinagawa dovrà avere il coraggio di abbandonare la strada tracciata, almeno in parte, da quel capolavoro con protagonisti Joker e i suoi amici, per ritornare ancora una volta a stupire il mondo. Ma soprattutto, P6 dovrà avere la propria identità, e questo parte anche da una scelta che potrebbe sembrare banale, ma che invece ha una rilevanza assoluta: lo stile.

Persona 5 è indimenticabile sia per il suo tratto, composto da colori vivaci e allegri, con prevalenza del rosso e del nero nella palette cromatica, sia per il character design quanto mai brillante e geniale, dove ogni membro della squadra spicca sia artisticamente che narrativamente. Il successo di un'opera, alla fine, si misura nella capacità di un prodotto di imporsi nell'immaginario comune, e P6 dovrà trovare il suo percorso, saper mostrare un tocco visivo nuovo e potente. L'importante è non tradire l'essenza di un JRPG che riesce a farci sognare fin dalla sigla iniziale, e che ci trasporta in un mondo così diverso e straordinario da diventare parte indelebile nella nostra vita. P5 ha avuto questa capacità, e ora tocca a Persona 6 prendersi la scena, per scrivere ancora una nuova gloriosa pagina della storia del videogioco.