Persona: tutti i giochi della serie Atlus dal peggiore al migliore

Qualcosa di grosso bolle nel pentolone di Atlus. Più o meno in concomitanza dell'annuncio di Soul Hackers 2, su Twitter è spuntato un misterioso account apparentemente legato all'evento che Atlus dovrebbe tenere in Giappone tra qualche mese, al fine di celebrare il venticinquesimo anniversario della serie di Persona. In attesa di scoprire se l'azienda sia effettivamente in procinto di annunciare la sesta incarnazione del brand o magari la rumoreggiata versione rimasterizzata di Persona 3 Portable, abbiamo ripercorso tutti gli episodi della serie per stabilire quale sia in assoluto il migliore e quale debba essere considerato il peggiore.

Revelations: Persona

Pubblicato nel lontano 1996 su PlayStation e portato tredici anni più tardi su PSP, Revelations: Persona è l'acclamato gioco che ha dato vita al fenomeno, ma a nostro avviso si tratta anche del capitolo meno riuscito della saga, in quanto sprovvisto di tutte le meccaniche introdotte soltanto a partire dal terzo e che oggi rappresentano una componente essenziale della straordinaria esperienza ludica offerta dai più recenti Persona.

Ambientata in una versione immaginaria del Giappone contemporaneo, la trama di Revelations: Persona ruotava attorno a un gruppo di studenti della scuola superiore St. Hermelin.



Incuriositi da una leggenda locale legata a un fantasma e intenzionati a verificarne la veridicità, nelle battute iniziali della campagna questi finiscono letteralmente in un'altra dimensione e, dopo aver incontrato l'enigmatico Philemon, acquisiscono persino la capacità di evocare dei demoni personali chiamati appunto "Personae". Sospettando che sia stato tutto un sogno, questi tornano dunque nelle proprie case, ma ben presto si ritrovano a dover fare i conti con un'agguerrita orda di demoni e col totale isolamento della città di Mikage (Lunarvale nella versione occidentale).



A differenza di quanto avviene nei moderni capitoli di Persona, all'interno dei dungeon il capostipite adottava la visuale in prima persona, per poi passare alla visuale isometrica nelle mappe con eventi e dialoghi tra i personaggi e durante le amate/odiate battaglie casuali. L'altra importante diversità col presente va ricercata nella gestione dei turni, non a caso a suo tempo il giocatore era chiamato a selezionare in un singolo turno le azioni di tutti i componenti del party. Reclutando nuovi Personae attraverso le carte lasciate dai demoni e mescolandoli in una versione alquanto primitiva della Velvet Room, il giocatore aveva quindi la facoltà di legarsi a un totale di 100 Personae diversi. Un numero che di gioco in gioco sarebbe cresciuto a dismisura.

Persona 2: Innocent Sin

Distribuito nel paese del Sol Levante nel 1999 e portato in Occidente soltanto nel 2011, quando il port per PSP raggiunse finalmente l'Europa e il Nord America, Persona 2: Innocent Sin presentava dei personaggi ben caratterizzati e una storia assai più contorta di quella narrata dal suo illustre predecessore. Ambientata nella città immaginaria e maledetta di Sumaru, dove ogni voce di corridoio diventa puntualmente realtà, la trama di Persona 2 invischia i protagonisti nella disputa tenuta tra gli studenti del prestigioso liceo Seven Sisters e i teppisti dell'istituto rivale Kasugayama.

Se a primo acchito le vicende prepuberali potevano apparire poco interessanti, l'intreccio finiva per coinvolgere l'intera metropoli di Sumaru, un culto Maya e persino i nazisti, toccando lungo il percorso dei temi inaspettati e squisitamente maturi. Nonostante questo avesse completamente abbandonato la prima persona in favore di una visuale costantemente isometrica, sul piano ludico Persona 2: Innocent Sin non si distaccava poi molto dal primo gioco, ma in compenso il nuovo episodi concedeva al giocatore un maggior controllo sulla turnazione dei personaggi, tant'è che questo poteva finalmente decidere l'ordine di azione delle proprie pedine. Una caratteristica che avvicinava Persona 2: Innocent Sin ai giochi di ruolo di stampo tattico.

Persona 2: Eternal Punishment

Sequel diretto di Innocent Sin, Persona 2: Eternal Punishment - che sfortunatamente non piantò mai la bandiera sul suolo europeo - era ambientato qualche mese dopo la battaglia finale della prima parte, ciononostante ruotava attorno a una nuova protagonista giunta nella città di Sumaru per indagare sulla "maledizione del Joker", ossia il fenomeno maligno che faceva avverare tutti i desideri degli abitanti per scatenare il caos più totale.

Coinvolgendo nella vicenda buona parte del cast di Innocent Sin e alcuni storici antagonisti di Persona 1 e Persona 2, sul piano narrativo Eternal Punishment seppe dare una degna conclusione alla lunga e sanguinosa scia di incidenti cominciata nella prima parte, ma purtroppo sul lato gameplay non portò sul piatto nessuna novità realmente degna di essere menzionata. Al contrario, Persona 2: Eternal Punishment si dimostrò un titolo piuttosto conservativo tanto sul piano ludico che dal punto di vista grafico.

Persona 3

La rinascita di Persona ebbe inizio soltanto con l'avvento del terzo episodio, che ricordiamo piombò su PlayStation 2 nel 2006. Proprio Persona 3 è stata fatti la prima incarnazione del brand ad adottare il calendario, il sistema dei Social Link (necessario per intrecciare relazioni di vario genere con una ventina di personaggi) e la componente "slice of life", che vedeva il giocatore bilanciare la vita scolastica del protagonista alle attività notturne legate alla lotta contro le Ombre.

Difatti, se di giorno i membri del cast conducevano un'esistenza assolutamente normale, intrecciando solidi rapporti con gli altri studenti della Gekkoukan High School, allo scoccare della mezzanotte dovevano invece fare i conti con la cosiddetta "Dark Hour": un lasso di tempo di soli sessanta minuti che intercorrevano tra un giorno e l'altro, e durante il quale tutti gli esseri umani cadevano in un temporaneo stato di stasi. Attingendo al potere dei Personae, i ragazzi della Squadra di Esecuzione Speciale Extracurriculare avevano quindi il compito di esplorare l'immenso Tartarus, una torre labirintica che compariva nel cuore della città durante la Dark Hour.



Anziché riproporre gli scontri casuali, in Persona 3 i mostri erano sempre visibili nell'area di gioco, tant'è che li si poteva cogliere di sorpresa per godere di un piccolo vantaggio iniziale in battaglia o evitarli del tutto. Tuttavia, in questo titolo il giocatore poteva controllare direttamente soltanto il protagonista, mentre i suoi valenti compagni si attenevano in automatico agli ordini impartiti attraverso il menu Tattico". Una scelta senza dubbio limitante, ma che aggiungeva un pizzico di pepe al sempre soddisfacente livello di sfida e alla componente strategica.

Persona 3 Portable

Approdata su PSP nel mese di novembre 2009, Persona 3 Portable è la seconda riedizione ricevuta dal capolavoro Atlus, ma non per questo si tratta della migliore. Rispetto alla versione originale, questa lasciava al giocatore la libertà di scegliere se affrontare l'avventura nei panni di un eroe maschile, o se invece viverla dal punto di vista della nuova protagonista femminile.

Una scelta che, per forza di cose, alterava alcuni elementi della storia, come l'aspetto del primo Personae ottenuto, e i rapporti instaurabili coi vari Social Link. Oltre a introdurre due nuovi livelli di difficoltà, Persona 3 Portable adottava alcune delle più interessanti novità escogitate da Persona 4, come ad esempio la possibilità di controllare in battaglia ogni singolo membro del party o di ricorrere alla parata per bloccare gli attacchi più pericolosi delle Ombre. Per il rovescio della medaglia, l'edizione handheld di Persona 3 fece storcere il naso ai fan del franchise a causa del downgrade grafico subito e soprattutto per l'assenza dei massicci contenuti extra inseriti nella ricchissima versione FES.

Persona 4

Pubblicato in Giappone nel 2008 e soltanto un anno più tardi nel Vecchio Continente, Persona 4 è stato una delle ultime esclusive dell'immortale PlayStation 2, nonché una delle più apprezzate tanto dal pubblico quanto dalla critica.

La storia di Persona 4 ha inizio quando i genitori del protagonista silenzioso partono per lavorare all'estero e spediscono il figlio nella cittadina rurale di Inaba, affinché viva per qualche mese con lo zio Ryotaro Dojima e sua cugina Nanako. Abituato a vivere in città, inizialmente il giovane fatica ad adattarsi alla tranquillità della cittadina, che subito dopo il suo arrivo diventa il teatro di strani omicidi: una reporter e una studentessa vengono infatti ritrovate senza vita e inspiegabilmente appese in luoghi sopraelevati. Tra l'altro, in città cominciano a diffondersi strane dicerie sul "Midnight Channel", un canale che nelle notti di pioggia accende i televisori spenti per mostrare allo spettatore la propria anima gemella. Coadiuvato da una manciata di compagni di classe, l'eroe della vicenda forma quindi il Team di Investigazione per identificare il colpevole degli omicidi e svelare il segreto del Midnight Channel, ignorando ancora dell'esistenza di un'altra dimensione cui si può accedere attraversando lo schermo della TV.



Sorretto da una sceneggiatura straordinaria e dalla magistrale caratterizzazione degli attori coinvolti, Persona 4 è spesso considerato inferiore al terzo episodio, poiché laddove i primi tre capitoli della serie presentavano dei fortissimi temi horror, la frizzante commedia proposta dal quarto ha invece allontanato il franchise dalle sue caratteristiche originarie.

Preferenze personali a parte, sul piano ludico Persona 4 ha ereditato tutte le novità introdotte dal suo predecessore, come i Social Link, il calendario, la sempre più ricca componente "slice of life" e non per ultima l'alternanza fra attività diurne e notturne, ai quali si sono aggiunte le "statistiche sociali": cinque parametri (Coraggio, Conoscenza, Diligenza, Comprensione ed Espressione) assolutamente indispensabili per massimizzare i legami coi Social Link e che a seconda del valore raggiunto dal protagonista gli consentivano o precludevano l'accesso a determinate attività sociali.

Persona 3 FES

Distribuito su PlayStation 2 appena un anno dopo l'uscita della prima edizione, Persona 3 FES è tuttora la versione più apprezzata dagli appassionati di RPG, giacché includeva la versione "director's cut" dell'originale ed un nuovo epilogo della durata di 25-30 ore circa.

Se il gioco principale - che qui prendeva il nome "The Journey" - si arricchiva di nuovi Personae da creare mediante le fusioni, inedite richieste da parte dell'affascinante Elizabeth e tutta una serie di elementi legati alla vita scolastica (o comunque alla sfera sociale), il sequel - denominato "The Answer" - esplorava nel dettaglio il passato dei personaggi principali e le conseguenze del drammatico evento con cui si era chiuso Persona 3. L'unica vera pecca del prodotto era rappresentata dalla totale assenza nel sequel del Social Link system e delle attività scolastiche, che per esigenze legate alla trama vennero appunto eliminate.

Persona 4 Golden

Similmente a quanto fatto qualche anno prima da Persona 3 FES, anche la riedizione per PlayStation Vita del quarto capitolo si è conquistata di diritto un posto di rilievo tra gli episodi più avvincenti di tutta la saga di Atlus. Rispetto all'edizione base, Persona 4 Golden poneva sul piatto due nuovi Social Link, altrettanti finali originali, una valanga di Personae extra, dei costumi con cui modificare l'aspetto del cast, veicoli con cui velocizzare l'esplorazione di determinate aree, delle cutscene aggiuntive in stile anime, nuovi livelli di difficoltà e molto altro ancora (per maggiori dettagli vi suggeriamo di consultare la nostra recensione di Persona 4 Golden).

Di tutti i gustosi contenuti inediti portati in dote dalla versione handheld, il più saporito si rivelò ad ogni modo la sottotraccia legata al personaggio di Marie, una misteriosa fanciulla senza memoria che nel corso della campagna diventava una delle assistenti di Igor nella Velvet Room e che avrebbe giocato un ruolo chiave nell'avventura vissuta dal protagonista e dai suoi compagni.

Persona 5

Fragoroso e inebriante, Persona 5 è il titolo che a partire dal 2016 ha ridefinito i canoni del JRPG. Il protagonista è un sedicenne che, nel tentativo di fermare un'aggressione ai danni di una sconosciuta, ferisce involontariamente un influente politico giapponese.

Denunciato e arrestato dalla polizia, il ragazzo viene espulso dalla propria scuola e dal momento che la Shujin Academy è l'unico istituto del Giappone che sia disposto ad accettare uno studente dalla fedina penale macchiata, questi è costretto a trasferirsi a Tokyo e a vivere nel locale di Sojiro Sakura, un amico di famiglia che accetta di ospitarlo per tutta la durata dell'anno di libertà vigilata cui è stato condannato. Già durante la sua prima notte nella metropoli, però, il protagonista si risveglia nella Velvet Room, dove scopre di essere destinato alla rovina: soltanto il percorso di riabilitazione gli permetterà di trovare nel suo animo la fermezza richiesta per opporsi alla corruzione dilagante e scongiurare un fato assai nefasto. Da quel preciso istante, lo studente è testimone di eventi inspiegabili, come l'installazione sul suo smartphone di un'applicazione che non può essere cancellata e che consente di viaggiare tra il mondo umano e una realtà cognitiva in cui i desideri distorti degli individui molto malvagi si materializzano, dando vita a veri e propri "Palazzi".



Finito per caso nel Palazzo di un insegnante depravato e corrotto fino al midollo, il giovane e alcuni compagni di classe risvegliano dunque i propri Personae per costringere il professore di educazione fisica a ravvedersi e confessare tutti gli abusi perpetrati ai danni degli studenti. Un incidente che spingerà il gruppo a fondare i "Phantom Thieves of Hearts" per riformare una società nipponica ormai sull'orlo del baratro e trascinare i giocatori in un'epopea senza eguali.



Se sul piano narrativo Persona 5 è stato un'autentica rivelazione, lo stesso vale per tutti gli altri aspetti della produzione. Laddove i dungeon dei suoi predecessori erano alquanto blandi e generati casualmente (come nella maggior parte dei dungeon crawler), gli immensi Palazzi di Persona 5 hanno conquistato il pubblico con uno stile impareggiabile, trappole di ogni sorta e gimmick esclusive legate all'esplorazione. Ripreso da Persona 4, il sistema di combattimento si è invece fregiato di nuove meccaniche sbloccabili coltivando i Social Link e di abilità legate alle bocche di fuoco, che in questo caso possono essere alternate alle consuete armi da mischia.

Persona 5 Royal

Vantando caratteristiche simili, era davvero impensabile che una riedizione potesse realisticamente migliorare un prodotto tanto particolare e fenomenale, eppure Atlus è riuscita a sorprenderci ancora una volta. Persona 5 Royal ha corretto i piccolissimi difetti del titolo dedicato ai Ladri di Cuori, apportando una serie di accorgimenti al sistema di combattimento e alla straripante componente "slice of life", snellendo le fasi più tediose e un tantino ripetitive della campagna e restituendo all'utente molto più tempo libero di quanto ve ne fosse nell'originale.

Seguendo le orme di Persona 3 FES e Persona 4 Golden, il più grande merito dell'edizione Royal - che per l'occasione è stata persino tradotta in italiano - è però rappresentato dai geniali innesti applicati alla già ottima sceneggiatura. Come spiegato nella recensione di Persona 5 Royal, questo ha introdotto tre personaggi ben caratterizzati e incastrati superbamente nell'intreccio principale, e che dopo aver completato la campagna originale sono stati protagonisti di una porzione di storia altrettanto sensazionale e ricca di colpi di scena insospettabili. Un risultato che ci spinge a premiare Persona 5 Royal con il titolo di miglior esponente della serie, almeno finché Atlus non riuscirà a superarsi ancora.