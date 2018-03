PES League: il torneo eSport del gioco di calcio Konami sbarca a Milano

Nel panorama esportivo mondiale il calcio videoludico sta sempre più assumendo un ruolo centrale, imponendosi principalmente grazie all'accessibilità e alla risonanza mediatica che lo sport più seguito al mondo possiede. Spesso è il brand di Electronic Arts a calamitare la gran parte dell'attenzione, ma Pro Evolution Soccer sta sempre più accorciando le distanze, dimostrando di essere molto più di un semplice inseguitore.

La PES League, dopo il primo anno di sperimentazione, è giunta alla seconda edizione, dimostrando una maggiore maturità e meritandosi il proprio posto nel panorama internazionale. Konami ha deciso di credere fortemente nel progetto esport, riuscendo ad ottenere la preziosissima partnership con il brand UEFA Champions League e provando a puntate anche sulla modalità Co-op, che permette di scontrarsi non solo nella classica modalità 1vs1, ma anche nella sua variante 3vs3, a dimostrazione della voglia della software house orientale di proporre un elemento fortemente distintivo.

Ed ecco allora che il 10 marzo il capoluogo lombardo si tingerà a stelle argentate, pronto ad ospitare uno degli eventi più importanti dell'anno esportivo di Konami: il secondo ed ultimo Torneo Regionale Europeo del "PES League World Tour2018".

PES World League Tour

La lega pensata e creata da Konami per la sezione esport del proprio titolo è composta da tre eventi major di carattere mondiale: l'Asia Round, l'Americas Round e lo Europe Round. La qualificazione a questi eventi avviene attraverso la partecipazione a due tornei Regionali, come quello a cui assisteremo a Milano, e attraverso dei piazzamenti importanti durante il mese di qualificazione, con un sistema di ranking simile a quello già visto sul prodotto di Electronic Arts. Nel corso di tre mesi specifici, i giocatori sono chiamati a compiere 40 partite al massimo delle loro capacità e, in base alle vittorie ottenute, alle sconfitte, alla differenza reti e ad altri numerosi dati statistici, verrà stilata una classifica di merito: i migliori avranno la possibilità di giocare il round mondiale che seguirà.

I tre round si disputeranno nel corso dell'anno e, oltre a consegnare ai partecipanti ottimi premi pecuniari, i giocatori migliori otterranno un secondo montepremi, sotto forma di punti ranking.

Questi punti verranno assegnati in relazione al piazzamento ottenuto nel torneo, secondo la seguente suddivisione: 1000 punti saranno assegnati al vincitore, 600 al finalista, 350 ai semifinalisti, 150 ai giocatori che raggiungeranno i quarti di finali, 100 punti ai giocatori che raggiungeranno il terzo posto nei gironi e 50 punti a chi otterrà il quarto posto nei gironi. La somma dei punti ottenuti tramite i piazzamenti nei tre round mondiali di ogni giocatore sarà utilizzata per creare la classifica finale che stabilirà i partecipanti alla fase conclusiva: le World Finals.

Asia Round e Ranking Mondiale

Il primo Round, quello asiatico, si è tenuto a Tokio, Giappone, il 14 gennaio scorso. Al contrario di quello che si possa pensare, sono soltanto due i player asiatici che hanno ottenuto posizioni di rilievo, mentre il vecchio continente ha posizionato ben sei giocatori nelle prime otto posizioni.

La vittoria è andata al ventiquattrenne francese TioMiit_PW, che è stato in grado di esprimere un ottimo calcio, costruito attraverso un ottimo possesso palla ragionato e mai avventato, nonostante qualche rischio di troppo in fase di disimpegno difensivo. Il suo Paris Saint Germain è riuscito a battere, di misura, il Liverpool dello sfidante spagnolo josesg93, con il punteggio di 1 a 0. I due giapponesi padroni di casa, Mayageka e SOFIA, hanno completato il podio, aggiudicandosi rispettivamente il terzo e il quarto gradino.

Per i nostri colori è stato un torneo che ha riservato qualche difficoltà di troppo, con la punta di diamante azzurra Ettorito97, 3 volte vice campione e campione del mondo nel 2011, che non è riuscito ad andare oltre un quarto posto ai gironi di qualificazione.

Per il campionissimo di Bari è stata sicuramente una delusione, mitigata dai 50 punti guadagnati che salvano una situazione altrimenti preoccupante in ottica ranking mondiale. Anche il risultato della successiva finale regionale di Barcellona ha nettamente fatto rialzare il morale dell'azzurro: il torneo l'ha visto protagonista con un piazzamento ai quarti di finale nella modalità 1vs1 e soprattutto con una grandissima vittoria nella modalità co-op con i compagni del team Broken Silence. Un successo che proietta il team dritto al Round Europeo della specialità, e che permette a Ettore di concentrarsi in tutta tranquillità al torneo di Milano, con l'obiettivo di staccare un biglietto per il Major europeo di fine marzo anche nella modalità giocatore singolo.

Le speranze tricolori però non sono solo sulle spalle del super campione barese, ma si distribuiscono in maniera omogenea nei confronti di un altro veterano, Emiliano Spinelli, in arte "S - Venom". Il ventottenne è stato recentemente sulle pagine della cronaca di riferimento a causa dell'interessamento del celeberrimo ormai team Mkers, che dopo FIFA ha deciso di ampliarsi anche sponda Konami. L'acquisto del giocatore romano è senza ombra di dubbio un'ottima notizia per il nostro movimento e per i nostri giocatori, anche in relazione alla serietà, all'impegno e alle competenze dimostrate dal team Mkers nel corso della sua breve storia.



Insomma l'appuntamento è lanciato. L'invito è quello di seguire l'evento tramite i canali ufficiali di Konami e di supportare Ettore nella sua rincorsa verso la qualificazione. Inoltre, se siete appassionati del mondo eSport, vi consigliamo di rimanere sulle pagine di Everyeye.it per aggiornamenti, interviste e molto altro sul mondo del calcistico Konami!