Ci piacerebbe tanto un open world medievale di Rockstar dopo GTA 6

Da quando hanno posato i loro occhi sul primo trailer di sua maestà GTA 6, molti hanno iniziato a considerare il 2024 videoludico come un anno di passaggio, prima di entrare in quello successivo che, a meno di ritardi imprevisti, dovrebbe consegnarci la nuova avventura criminale di Rockstar Games (qui la nostra anteprima su GTA 6).



Mentre attendiamo di vedere del nuovo materiale sul kolossal ambientato (anche) a Vice City, vogliamo tuffarci a capofitto nel reame delle speculazioni, per provare a rispondere a una domanda: come potrebbe essere il gioco ambientato nel Medioevo di Rockstar Games? No, non stiamo parlando di Rustler, il GTA al tempo dei cavalieri di Jutsu Games, ma di una rumoreggiata produzione della casa di Red Dead Redemption (qui la recensione di Rustler).

Che cosa ne sappiamo?

Di questo fantomatico Project Medieval non si sa nulla di certo. La prima menzione al progetto è stata fatta su Reddit nel 2019 da un sedicente insider, e successivamente è stato l'utente di X Budzcario, che ha una pagina dedicata proprio alle produzioni Rockstar a citarlo in più occasioni. Sostanzialmente, ora come ora non possiamo in alcun modo fare ipotesi concrete sull'esistenza del gioco, su cui però vogliamo fantasticare per almeno due valide ragioni.



La prima è che su X siamo incappati nel profilo di un Senior Environment Artist della casa di GTA, Jonathon Gregory Bick, su cui è possibile ammirare delle splendide concept art con paesaggi maestosi, castelli e cavalieri in armatura, alcune dal taglio più fantasy, altre più in linea con un setting medievale.

La seconda è che col futuro di Red Dead Redemption in forse sarebbe semplicemente bello vedere affiancata la serie di Grand Theft Auto da una nuova IP ambientata nel Medioevo.



Sappiamo che per l'attuale Rockstar Games potrebbe esserci meno spazio per proprietà intellettuali alternative a GTA, considerate non solo le risorse umane ed economiche impiegate per dar vita al sesto capitolo, ma anche perché i piani alti di Take Two e dello studio stesso potrebbero identificare un limite in progetti lontani dall'era moderna: l'impossibilità di confezionare esperienze multiplayer altrettanto capaci di attrarre fasce consistenti di pubblico per lunghi periodi di tempo. Detto questo, sognare è possibile, quindi...

Ambientazione e personaggi

Prima abbiamo menzionato le concept art di Bick, alcune delle quali raffigurano architetture più fantasy. Ebbene, ci piacerebbe che il gioco in questione evitasse una contaminazione di questo tipo, seguendo più il percorso delle altre produzioni di Rockstar Games. Potrebbe proporre quindi scenari credibili, e come nel caso di Red Dead Redemption rifarsi a periodi storici reali, senza però ricalcarne con precisione eventi significativi.

Si dà il caso inoltre che Rockstar North si trovi a Edimburgo, in Scozia, con un'importante storia medievale a cui potersi ispirare e iconici personaggi realmente esistiti da utilizzare come spunto per confezionarne degli altri fittizi. Si pensi, banalmente, a Sir William Wallace, coraggioso condottiero che guidò la ribellione dei suoi contro le forze di occupazione inglesi.



Già possiamo immaginare la versione distorta e parodistica dell'eroe nazionale, in pieno stile Rockstar, allenata a mostrare volontà ferrea e senso del sacrificio di fronte ai suoi uomini, ma in realtà assalita dalla paura di morire in battaglia, o peggio. Possiamo quasi vederla mentre, intenzionata a sottrarsi al proprio dovere, decide di mandare in prima linea i suoi volenterosi fedelissimi, ignari di star dando la vita per un cialtrone.

D'altra parte, la casa di GTA ha già fatto qualcosa di simile con Abraham Reyes, leader dei ribelli messicani in Red Dead Redemption (qui lo speciale sul porting di Red Dead Redemption). Dietro il millantato amore per il suo popolo e la libertà, Reyes malcelava sete di potere, egoismo e inclinazioni tiranniche, forse persino peggiori rispetto a quelle del governatore che voleva spodestare.



E poi pensiamo a signorotti panciuti e capricciosi, impegnati a mangiare a più non posso durante sfarzosi ricevimenti in grandi castelli, oppure ad alte cariche religiose dalla vita sessuale ben più attiva del previsto. Le possibilità creative in merito ai personaggi principali e secondari dell'avventura sono davvero numerose, e lo stesso vale per il protagonista di questo viaggio. Dal membro dell'esercito, al ladro e frequentatore di bettole gremite di beoni, sarebbe davvero tutto ben accetto, soprattutto se il non-eroe di turno fosse accompagnato da comprimari tridimensionali e credibili, ricchi delle tante sfaccettature positive e negative dell'essere umano.

Mondo vivo, scontri spettacolari

Sulla base di quanto ottenuto in Red Dead Redemption 2, con GTA VI Rockstar Games potrebbe portare le interazioni con gli NPC al livello successivo. Già nel trailer si è vista una varietà impressionante di persone, capaci di distinguersi per abitudini e caratteristiche fisiche e col team che ambisce alla perfezione - come dichiarato dal CEO di Take Two Strauss Zelnick - non vediamo l'ora di vedere dell'altro su questo aspetto dell'esperienza.

Adesso, prendiamo quanto detto sugli NPC e trasferiamolo in un contesto medievale. Potremmo assistere alla dura via nei campi, a contadini che inseguono galline in fuga o anche ai disordini scatenati da malviventi e prontamente sedati dalle guardie di passaggio, chiaramente a suon di letali fendenti. Memore di una nostra malefatta, uno specifico soldato potrebbe guardarci con sospetto mentre gli passiamo di fianco, invece un uomo del popolo che abbiamo aiutato potrebbe ricordarsene e chiederci supporto in un evento casuale, magari più strutturato rispetto a quelli vissuti da Arthur Morgan.



Immaginiamo una coppia di neo-sposi impegnata nei festeggiamenti, interrotti dall'arrivo del signore di turno che chiede di benedire il matrimonio reclamando lo "ius primae noctis". Stiamo parlando in realtà di un famoso falso storico apparso anche in film come Breaveheart, di un presunto diritto dei signori feudali nell'Europa medievale che conferiva loro la possibilità di avere un rapporto con una sposa durante la sua prima notte di nozze.

Costretto a veder la moglie lasciare l'abitazione per recarsi a quella del padrone, il villico in difficoltà della nostra missione immaginaria potrebbe coinvolgerci nel suo piano per impedire il sopruso e salvarla. Come dicevamo, questo non è che un esempio, ma crediamo sia utile per sottolineare una cosa: un setting del genere per un nuovo gioco darebbe a Rockstar l'occasione di porci in situazioni davvero peculiari. E adesso, la nostra parte preferita del discorso.



Grazie al connubio RAGE Engine ed Euphoria, gli addetti ai lavori ci regalano da anni sparatorie coinvolgenti e dall'alto tasso di credibilità, si pensi ancora una volta ai risultati ottenuti in Red Dead Redemption 2. Il merito, nel caso del western videoludico, non è solo dell'aspetto del sangue o delle mutilazioni e del fumo che fuoriesce dalle bocche da fuoco. In gran parte infatti va alle splendide animazioni di morte degli avversari, sempre diverse in base alla posizione e allo stato di moto dei malcapitati e coerenti coi danni che abbiamo inferto loro con le nostre armi.

Tolti l'arco e i suoi derivati, nel caso del Medioevo Rockstar dovrebbe affrontare una sfida non da poco, confezionando un combat system basato sul corpo a corpo e su spade e scudi, lance, mazze chiodate e simili, molto diverso da quelli che assembla da anni a questa parte. Complice una gestione della fisica di alto livello, sarebbe stupendo potersi lanciare in tenzoni in grado di restituirci tutta la pesantezza dei colpi inferti e ricevuti, tra armature che si deformano in tempo reale e il sangue che inizia a fuoriuscire dalle ferite, nelle zone lasciate scoperte dalle corazze. Il tutto però sulla base di un gameplay capace di coniugare realismo visivo e accessibilità sul fronte ludico, senza quindi percorrere la strada dei tecnicismi offensivi di un Kingdom Come Deliverance (qui l'anteprima su Kingdom Come Deliverance 2).



Tra una battaglia a cavallo, animale che trarrebbe enorme giovamento dalla sua iterazione in Red Dead Redemption 2, e l'assedio di un castello, un titolo simile potrebbe regalarci un'importante quantità di momenti memorabili. Come emerso una volta di più nel trailer di GTA VI, lo stupore grafico a marchio Rockstar non passa tanto per la conta dei poligoni del singolo personaggio, quanto per la maniacale cura riposta nella realizzazione di ogni elemento dei mondi virtuali, dalla resa dell'acqua, passando per i comportamenti di persone e animali, fino a illuminazione e varietà in termini di vegetazione, animazioni e scenari. Pensando a questo, ecco che l'idea di un action adventure open world nel Medioevo diviene ancor più affascinante... almeno per noi. Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti.