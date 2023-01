PlaySeriously: videogiochi e dislessia, tra apprendimento e inclusività

Identificare precocemente una possibile predisposizione allo sviluppo della dislessia nei giovanissimi, ma utilizzando un videogioco. Questa è la sfida proposta dall'hackathon #PlaySeriously, un'iniziativa che abbiamo avuto modo di raccontarvi sulle nostre pagine poche settimane fa. Promossa da SAE Institute Milano, la manifestazione - inizialmente ospitata dalla prestigiosa cornice della Milano Digital Week - ha organizzato un primo appuntamento lo scorso novembre. Dopo avervi raccontato gli obiettivi e lo svolgimento dell'hackaton #Playseriously, abbiamo seguito con interesse l'annuncio ufficiale dei vincitori della competizione.



Ora che SAE Institute e gli altri enti europei coinvolti nel progetto - SAE Institute Belgrado (Serbia), Università di Babes-Bolyai (Romania), Università di Banjia Luka (Bosnia-Erzegovina), Università di Crne Gore (Montenegro) e Università di Szeged (Ungheria) - hanno finalmente annunciato i team vincitori, siamo pronti a raccontarvi i risultati ottenuti dalla promettente iniziativa. Grazie ad una nuova chiacchierata con la Professoressa Alessandra Micalizzi (PhD, MPP Coordinator | Professional Practices in Creative Media, Lecturer & Researcher | Sociology, Research and Media Practices, Scientific Committee Member), di SAE Institute Milano, vi proponiamo un primo assaggio di quella che sarà l'evoluzione futura di #Playseriously.

Giocare d'anticipo sulla dislessia

Realizzato grazie al traino dell'istituto italiano, l'hackathon #PlaySeriously si è concluso con risultati davvero notevoli. Ai sei Stati responsabili del progetto (Italia, Ungheria, Serbia, Romania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro), si sono infatti rapidamente aggiunti tre ulteriori partner esterni. In seguito agli sforzi organizzativi profusi dai capofila, la sessione di riflessione creativa organizzata presso la Milano Digital Week ha potuto contare sull'adesione di ben 108 professionisti, afferenti - pressoché in egual misura - tanto ai settori del game design quanto della psicologia.



Suddivisi in 20 gruppi di lavoro, i partecipanti hanno collaborato a stretto contatto, con l'obiettivo ambizioso di dare vita ad un videogioco in grado di identificare i predittori della dislessia in bambini di età compresa tra i 5 e i 7 anni. A rispondere alla chiamata dell'hackaton sono stati principalmente studenti e giovani professionisti, con oltre il 70% di aderenti con età inferiore ai 25 anni.



I dati statistici rivelano una forte adesione - per ovvie ragioni - da parte di un pubblico italiano, ma complessivamente l'iniziativa #Playseriously ha potuto contare su partecipanti provenienti da numerosi Stati europei. Oltre ovviamente alle aree geografiche promotrici del progetto (Italia, Ungheria, Romania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Montenegro), hanno raggiunto Milano anche rappresentanti di Regno Unito, Grecia e Austria. Dati incoraggianti, che testimoniano l'interesse di studiosi e creativi per la peculiare natura interdisciplinare dell'iniziativa.



Al termine della scadenza stabilita dal regolamento dell'hackaton, gli organizzatori hanno ricevuto un totale di 15 proposte, aventi per protagonisti altrettanti concept videoludici. In questo pool, una giuria interdisciplinare e indipendente - composta dal designer e ricercatore Petar Mavrodiev, dal gamification designer Fabio Viola e dalla docente e ricercatrice Mariarosaria Nardone - ha poi selezionato i sei progetti finalisti.

I progetti vincitori

Dopo l'avvio del progetto lo scorso novembre, il 2022 si è chiuso con l'annuncio ufficiale dei gruppi vincitori dell'hackaton #Playseriously. Ogni team ha potuto presentare il proprio progetto tramite un documento di game design, al quale è stato possibile allegare artwork, demo e prototipi giocabili. Dopo aver avuto l'opportunità di analizzare le caratteristiche dei progetti vincitori con la Professoressa Alessandra Micalizzi, siamo rimasti francamente sorpresi della varietà e della validità delle proposte confezionate dai partecipanti all'hackaton.I creativi, lo ricordiamo, hanno potuto dare sfogo alla fantasia, rispettando però alcuni paletti molto specifici.

Ad esempio, tutti i progetti dovevano includere un meccanismo di monitoraggio dei risultati accessibile ai genitori dei piccoli giocatori. In aggiunta, i videogiochi dovevano proporre un'ambientazione legata all'immaginario sci-fi. Pur limitati da alcuni vincoli, i team vincitori hanno saputo offrire declinazioni molto diverse di quello che potrebbe essere un videogioco in grado di identificare precettori della dislessia nei bambini. A conquistarsi il primo posto, è stato Bombetta Misadventures, firmato dal Team 3 (Edoardo Palumbo, Filippo Caio, Alessio Stumpo, Sirio Silvi, Graziano Figliuolo). Party game a sfondo sci-fi, il concept vede uno o più giocatori impegnati in una sfida volta a contenere le mire del malvagio Mr Bombetta. Nei panni di poliziotti spaziali, i piccoli potranno affrontare sfide e mini-giochi ispirati ai test attualmente utilizzati dagli psicologici nello studio dei precettori della dislessia. Un sistema di controllo del punteggio ottenuto da ciascun partecipante si associa inoltre ad una Companion App, per consentire ai genitori il monitoraggio dei risultati.



Medaglia d'argento invece per Fluffy, con il quale il Team 13 (Laura Mancuso, Marika Provola, Tancredi Chiara, Luca Marino) porta lo studio della dislessia nella galassia felina. Protagonista di questo concept è infatti un piccolo micio astronauta, determinato a recuperare gomitoli di lana smarriti su di una serie di pianeti alieni. Neanche a dirlo, le sfide da affrontare per recuperare i preziosi tesori consentiranno di mettere alla prova abilità chiave nella diagnosi della dislessia.

Medaglia di bronzo infine per Dough Space Adventures, progetto firmato dal Team 18 (Luca Granito, Graziella Mesquita, Mirko Parola, Giovanni Franceschelli, Rosanna Lanza). Tra cut-scene e pianeti ispirati ai più disparati ecosistemi, il concept trasporta i giocatori in una galassia fatta d'argilla. Con l'obiettivo di aiutare un piccolo alieno a fare ritorno a casa, i giocatori si cimenteranno con test e puzzle utili ad identificare i precettori della dislessia.

Da concept a videogioco

Fino a questo momento, l'iniziativa guidata da SAE Insitute Milano ha ottenuto ottimi riscontri in termini di partecipazione e interesse. L'approccio interdisciplinare, in particolare, si è rivelato centrale per la riuscita dell'intero progetto, che è stato in grado di coinvolgere rapidamente sia game designer sia psicologi, ora al centro di nuove reti di collaborazione. Conclusa la fase dell'hackaton, tuttavia, il progetto Playseriously è lungi dal poter essere considerato al capolinea. La Professoressa Alessandra Micalizzi ci ha infatti confermato il desiderio da parte del team di provare a trasformare in realtà almeno uno dei progetti vincitori. Il potenziale dei tre titoli premiati dalla giuria - Bombetta Misadventures, Fluffly e Dough Space Adventures - è infatti elevatissimo.

L'effettivo avvio dello sviluppo di uno dei tre videogiochi consentirebbe infatti all'intero settore della ricerca di disporre di un nuovo strumento da testare in campo diagnostico, ma non solo. La possibilità di proporre il titolo ad una vastissima platea di giovanissimi giocatori avrebbe un duplice effetto: accelerare i percorsi di diagnosi della dislessia e incrementare i dati a disposizione di ricercatori e studiosi che si occupano di supportare i bambini interessati dalla problematica. Al momento, il team di Alessandra Micalizzi è dunque impegnato in un'opera di attenta valutazione dei costi richiesti dallo sviluppo videoludico, al fine di identificare la via migliore per coinvolgere soggetti finanziatori, siano essi pubblici o privati. Particolare attenzione - vista la natura e la genesi del progetto - è ovviamente rivolta alle istituzioni, nazionali, ma anche e soprattutto europee.