PlayStation 2: cinque giochi dimenticati da riscoprire assolutamente

Mentre milioni di videogiocatori sono in attesa del chiacchierato reveal di PlayStation 5, un'altra storica console di casa Sony - forse la più amata di tutti i tempi - ha appena compiuto il suo ventesimo anniversario. E già, perché il 4 marzo del 2000 la leggendaria PS2 ha fatto il suo debutto in territorio giapponese, dando inizio a un'era di assoluto splendore per il mondo videoludico. Allo scopo di celebrare degnamente quest'importante traguardo ci siamo spinti oltre l'articolo per rievocare la storia di PlayStation 2, dando risalto a cinque perle dimenticate la cui eco si è spenta col tramonto di PS2. Parliamo dello Shadow of Rome di Capcom, l'avventura parallela di Ottaviano e Agrippa, ma anche del peculiare The Mark of Kri di Sony San Diego e del sontuoso Black targato Criterion Games. Senza ulteriori indugi, torniamo a quegli interminabili pomeriggi spesi dinanzi alla TV a tubo catodico. Mentre il logo di Sony Computer Entertainment illumina flebilmente la stanza, azioniamo il carrellino della console, ormai pronta a regalarci ore di divertimento: la partita è cominciata.

Darkwatch: Curse of the West

Durante l'era PS2, High Moon Studios (Deadpool) faceva ancora parte di Sammy Corporation. Ottenuto il via libera nel 2002, la squadra ha cominciato a lavorare su di uno sparatutto diverso dal solito, una sorta di incontro tra Blade e Men in Black ma nel selvaggio West. In due anni d'intenso sviluppo, il progetto ha abbandonato i toni sarcastici della pellicola con Will Smith, mutando in un'esperienza a tinte fosche ispirata ad Halo e al film Silverado.

Forte di un sistema di reputazione basato sui pistoleri Billy the Kid e Wyatt Earp, Darkwatch incarnava l'ambizione di High Moon Studios, che non ha esitato a "portarlo con sé" quando si è separata da Sammy. Narrata da Peter Jason, la storia dello sparatutto ruotava attorno alla figura di Jericho Cross, un fuorilegge ricercato che - durante un colpo in una locomotiva - liberava accidentalmente un malvagio signore dei vampiri. Dopo aver morso il pistolero, l'abominio sollevava un'orda di non morti contro i Darkwatch, l'antico ordine ammazza-vampiri che l'aveva imprigionato.



Nel farsi strada fino a Lazarus Malkoth, Jericho doveva compiere diverse scelte morali, che andavano a modificare le sue stesse abilità. Oltre ad avvalersi dei proiettili d'argento o della possibilità di controllare i non morti (da malvagio), il novello Darkwatch sfruttava le capacità vampiriche per scrutare i nemici nel buio, effettuare poderosi balzi o creare una sfera protettiva. Questi non erano che gli elementi al contorno di un gunplay ben confezionato, complice un arsenale "alla The Order" pieno di armi avveniristiche: dal veloce revoler Redeemer, fino alla balestra e al lanciarazzi, Cross si trasformava in una macchina da guerra con poteri sovrannaturali, che si manifestavano anche nelle fasi a cavallo del suo destriero spettrale.

High Moon Studios ha dotato l'opera di una buona presentazione visiva che, unita alle musiche remixate de "Il Buono, il Brutto e il Cattivo", ha saputo rendere giustizia alle atmosfere da horror gotico/steampunk alla base dell'avventura. Nonostante i pareri positivi della critica, Darkwatch 2 è stato cancellato e con esso anche l'idea di narrare la storia dell'organizzazione stessa.

Shadow of Rome

Il 2005 è stato un anno particolarmente prolifico per Capcom, che ha lanciato alcuni dei suoi maggiori titoli prima di entrare in un periodo di crisi: parliamo di Devil May Cry 3, dell'iconico Resident Evil 4 e di una nuova produzione dotata di grande potenziale. Con l'idea di dar vita a un gioco di stampo occidentale ambientato nella Roma pre-cristiana, lo sviluppo di Shadow of Rome è stato affidato ai creatori del terzo Onimusha, quello con Jean Reno.

Forte di un comparto grafico avanzato, tra texture rifinite e un'effettistica di gran pregio, l'esclusiva PS2 avrebbe offerto una rivisitazione dell'assassinio di Giulio Cesare, e chiamato il giocatore a risolvere il mistero in compagnia di Agrippa e Ottaviano. In buona sostanza, il primo era l'uomo d'azione, mentre il secondo un abile e audace pianificatore. Accusato dell'omicidio di Cesare da Cicerone, il padre di Agrippa doveva essere messo a morte dal vincitore di un torneo tra gladiatori. Mentre il centurione scendeva nell'arena per tentare il trionfo e salvare il padre, Ottaviano iniziava una pericolosa indagine sui veri colpevoli della morte di Cesare.



Gli scontri tra gladiatori, inutile dirlo, erano violentissimi, vari e ben orchestrati, grazie alla presenza di alcune meccaniche davvero interessanti: tra mazze chiodate, scimitarre e asce gigantesche, il valoroso guerriero doveva vendere cara la pelle con ogni mezzo possibile, sfruttando le trappole ambientali o gettando sabbia negli occhi dei nemici. Acquisire i "punti SALVO" tramite specifiche azioni, inoltre, consentiva di guadagnare il favore del pubblico, che lanciava ad Agrippa del cibo o armi potenziate. Sorvolando sulle corse in biga, l'altra metà dell'anima di Shadow of Rome apparteneva a Ottaviano, una sorta di Solid Snake in erba.

Distraendo le milizie o nascondendosi alla bisogna, il giovane si infiltrava nei luoghi di potere per raccogliere indizi sulla cospirazione: sebbene fossero interessanti sul fronte narrativo, tali sezioni traballavano se paragonate alle gesta di Agrippa. Pur avendo riscosso un buon successo di critica, il titolo di Capcom è passato praticamente inosservato nel Nord America, il che ha spinto Keiji Inafune a chiudere lo sviluppo di Shadow of Rome 2 in favore di quel che sarebbe diventato Dead Rising.

The Mark of Kri

Shadow of the Colossus, Ratchet & Clank e God of War, non sono che tre esempi nell'oceano di esclusive giunte su PlayStation 2 nel corso degli anni. Purtroppo però, non tutte le produzioni meritevoli hanno riscosso il successo sperato e il The Mark of Kri di Sony San Diego è una di queste. Grazie al particolare stile visivo ispirato alle culture polinesiane - bellissime peraltro le transizioni dai filmati "disegnati" al gameplay vero e proprio - il particolare action/adventure raccontava una vicenda che prendeva a piene mani dai miti dei Maori, incentrata sulle imprese del valoroso Rau.

Il potente guerriero infatti era l'unico a potersi opporre a un mago oscuro, intenzionato a raccogliere i sei emblemi di Kri per eseguire un incantesimo proibito. A un primo impatto le premesse narrative sembravano provenire da un cartone della Disney ma la realtà è che, oltre a una direzione artistica ispirata ai capolavori d'animazione, The Mark of Kri narrava una storia amara e profondamente disincantata, tra perdite dolorose e una brutalità di fondo che era ben percepibile anche durante il gameplay.



Tra teste mozzate, arti volanti e nemici impalati senza pietà, con tanto di effetto sonoro della lama che squarciava la carne dei malcapitati, quella di Rau era una danza di morte spietata e impreziosita dal peculiare sistema di controllo. Il giocatore infatti poteva agganciare più nemici simultaneamente, assegnando a ciascuno di loro uno specifico tasto con cui attaccarli.

In tal modo il guerriero poteva inanellare delle combinazioni letali e, in aggiunta, utilizzare armi differenti. Inoltre era possibile ordinare al falco Kuso, spalla di Rau e narratore della storia, di andare in avanscoperta e segnalare la presenza dei banditi, un po' come nei recenti Assassin's Creed: questa pianificazione risultava particolarmente utile nelle fasi stealth, che vedevano l'eroe eliminare gli opponenti con l'arco o sorprenderli alle spalle con la maestria di Snake e la delicatezza di Conan il Barbaro. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a una produzione apprezzata dalla critica ma passata in sordina e a un certo punto chiusa nel cassetto dei ricordi, complice l'uscita di un sequel non all'altezza.

Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy

Pensare a Midway al tempo di PS2 significa aprire la porta a una valanga di ricordi nostalgici. Da Mortal Kombat: Deadly Alliance fino all'apprezzato spin-off Shaolin Monks, la serie di Ed Boon ha continuato un'inarrestabile ascesa verso l'Olimpo dei picchiaduro, mentre il survival horror The Suffering e l'adrenalinico Psi-Ops, hanno contribuito a diversificare l'offerta della software house americana.

Pur adottando una formula da third person shooter piuttosto classica, priva del sistema di copertura di Kill Switch per intenderci, The Mindgate Conspiracy faceva largo uso dell'Havok 2 per la simulazione della fisica, che non si limitava alle interazioni tra il protagonista e i cadaveri sul pavimento. I poteri psichici infatti erano il cuore pulsante della ricetta ludica, con tutte le implicazioni "fisiche" del caso. Nel corso dell'avventura il giocatore vestiva i panni di Nick Scryer, agente del Mindgate e dotato di abilità sovrumane. Dopo aver subito un lavaggio del cervello in piena regola, l'uomo veniva catturato dai terroristi del Movimento, intenzionati a usare i poteri psichici per dei loschi scopi.



Salvato dall'avvenente Sara, Nick prendeva parte a un viaggio per recuperare la memoria e sconfiggere il capo dei terroristi. Inutile girarci attorno, il comparto narrativo non era il pezzo forte dell'esperienza, che faceva del gameplay la sua punta di diamante. Poco prima dell'iconico Half-Life 2, Psi-Ops ha mostrato al mondo che cosa si sarebbe potuto ottenere con la fisica nei videogiochi, spingendosi ben oltre la facoltà di lanciare oggetti e nemici a destra e a manca.

Realizzare di poter "cavalcare" una cassa di legno e levitare in giro per la mappa non aveva prezzo e questa era solo una delle abilità di Scryer, che nel corso del gioco ricordava la Pirocinesi, il controllo mentale e altri trucchi del mestiere niente male. Forse oggi, col Control di Remedy su PS Now, è difficile sentire la mancanza di esperienze come Psi-Ops ma per diversi anni stampa e appassionati hanno continuato a sperare in un suo ritorno, che purtroppo non è mai avvenuto.

Black

Probabilmente il Black di Criterion Games è il titolo più celebre della nostra breve lista e a tutt'oggi è considerato un piccolo miracolo del team britannico. Intenzionati a fare per gli sparatutto quel che Burnout aveva fatto per i corsistici, gli sviluppatori volevano dar vita a uno shooter realistico, appassionante e caratterizzato da un comparto grafico fuori scala. L'utilizzo del blur in fase di ricarica, i suoni delle armi ispirati a quelli dei film - si pensi all'MP5 di Bruce Willis in Die Hard - e la modellazione poligonale certosina di ogni strumento di morte, avrebbero composto il concetto di "Gun Porn".

A ciò si sarebbe aggiunta una buona distruttibilità degli ambienti, tra vetri che si infrangevano, elementi esplosivi e gli immancabili buchi dei proiettili nei muri. Sempre sul fronte del sound design, le sparatorie particolarmente concitate avrebbero dato vita a un insieme di suoni cacofonici ma di grande impatto, soprannominato "il coro delle armi" dagli addetti ai lavori.



Rievocando le missioni appena compiute in Europa orientale nel corso di un interrogatorio, la testa calda di professione Jack Kellar raccontava alla CIA i dettagli della sua caccia a William Lennox, ex agente dell'intelligence e leader della Settima Ondata. Mentre la storia di Kellar cominciava a dipanarsi, il giocatore doveva battagliare in diverse location, dal manicomio di Tivliz, all'acciaieria di Nazran, e dar fondo a decine e decine di caricatori.

Tra il fucile SPAS-12 (orgoglio italiano), la M249 SAW e diverse altre armi, gli scontri a fuoco erano i veri protagonisti dell'avventura, al netto degli obiettivi che imponevano il recupero di documenti sensibili o la distruzione di specifici elementi degli scenari. Parliamo di un tempo in cui anche sbloccare un'arma segreta era motivo di giubilo e questo valeva anche per Black: guadagnarsi il formidabile M-16 con lanciagranate annesso regalava un'emozione unica. Stuart Black, il co-creatore del gioco, voleva realmente realizzare un Black 2 ma - a causa di numerose divergenze con Electronic Arts - il progetto è caduto nel dimenticatoio.