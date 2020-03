PlayStation 2 compie 20 anni: la console della maturità di Sony

Solo quattro mesi fa abbiamo festeggiato i 25 anni di PlayStation: una console con cui Sony entrò di prepotenza nel panorama dell'intrattenimento interattivo cambiando per sempre la storia del videogioco. La rivoluzione messa in atto dall'azienda giapponese, com'è ovvio, non poteva certo estinguere subito le sue fiamme, ed anzi ha divampato nel tempo con conseguenze che riverberano anche dopo due decenni, alle prime luci della nuova generazione: a cinque anni dall'avvento della capostipite, infatti, in un settore ormai segnato in maniera indelebile dai moti rivoluzionari, era necessario dare alla prima PlayStation un erede che potesse portare avanti la dinastia familiare e magari - perché no? - espandere l'impero videoludico di Sony verso confini ancora inesplorati. Nata il 4 marzo del 2000, all'alba di un nuovo millennio, PlayStation 2 è la figlia di un'idea creativa e produttiva capace di erigere le fondamenta del mondo dei videogiochi come lo conosciamo oggi.

La console della maturità

PlayStation 2 non fu una rivoluzione ma un consolidamento, quel necessario passo evolutivo che ha portato Sony alla piena maturazione. Al di là del prevedibile perfezionamento di stampo tecnico, a dare alla piattaforma da gioco una marcia in più erano le feature che si portava in dote, legate non soltanto al mondo del gaming. PS2 fu infatti la prima console a montare un lettore DVD, permettendo dunque una fruizione di film e contenuti multimediali che prescindevano dai videogiochi, in maniera tale da proporsi al pubblico come un ecosistema di intrattenimento a 360 gradi, non legato unicamente a uno specifico ambito.

E fu proprio la seconda console a portare al successo i DVD, permettendogli di divenire il formato d'elezione per la visione di film e produzioni audiovisive. In ogni caso, al tempo dell'avvento di PlayStation 2, la guerra con SEGA e Nintendo non si era ancora conclusa, sebbene Sony fosse piuttosto in vantaggio. Se il Dreamcast aveva anticipato di due anni l'esordio della console, il GameCube giunse sul mercato solo in seguito, accompagnato dall'entrata in scena di un nuovo concorrente, quel Microsoft che, con la sua Xbox, sarebbe divenuto il maggiore rivale dell'azienda nipponica. Nonostante la notevole potenza delle avversarie, PlayStation 2 non conosceva eguali in termini di popolarità, forte di un catalogo videoludico sterminato e ricchissimo di opere destinate a entrare nella storia.



Ma con la sua secondogenita, Sony non era intenzionata, come abbiamo già sottolineato, a concentrarsi soltanto sul parco di titoli a disposizione dell'utenza: l'obiettivo consisteva nell'espandere le funzionalità della console, non connesse solamente all'upgrade di natura grafica ma anche a caratteristiche che potessero migliorare e rendere più varia l'esperienza dei giocatori.



Ed è qui che entrano in campo due elementi che si affiancano al già citato lettore DVD (con tanto di comodissimo telecomando): anzitutto la telecamera EyeToy, che tracciava i movimenti del corpo dei giocatori, dotata di funzionalità ovviamente abbastanza rudimentali eppure sufficientemente stimolanti da indurre Sony a produrre un buon numero di opere pensate per incentivare l'utilizzo della periferica.

Se escludiamo una versione evoluta del Multitap (grazie al quale chi vi scrive ha trascorso interi pomeriggi a giocare a WWE Smackdown Vs Raw insieme agli amici), l'altro grande traguardo avanguardistico raggiunto da PS2 fu la possibilità di connettersi alla rete: inizialmente gli utenti potevano sperimentare le gioie della condivisione tramite l'acquisto del Network Adaptor da collegare alla console, ma in seguito, con la variante Slim, la porta Ethernet era già inserita nella struttura della piattaforma, in modo da non richiedere l'uso di ulteriori periferiche. Erano questi, insomma, i primi vagiti dell'infrastruttura online di Sony, i timidi ma importantissimi esperimenti che avrebbero condotto, con gli anni e con la naturale evoluzione della tecnologia, verso un nuovo modo di giocare su console.

I giochi che hanno creato il futuro

Molto spesso, parlando di PS2, si sente a gran voce ribadire che si tratta della console più venduta di tutti i tempi. Ed è esattamente così, anche a distanza di vent'anni dal suo esordio, con più di 150 milioni di unità acquistate in tutto il globo. A contribuire alla diffusione su larga scala della seconda PlayStation furono molteplici fattori: oltre alle feature innovative di cui vi abbiamo già parlato e alla pirateria, che in quegli anni conobbe un incremento notevole, uno degli aspetti maggiormente rilevanti consisteva nel ricco lascito della prima console, che aveva combattuto con le unghie e con i denti contro la concorrenza a marchio Sega e Nintendo per farsi largo nelle case dei videogiocatori.



Ma PlayStation 2 non era soltanto una "figlia d'arte": mentre PS One aveva contribuito all'espansione dell'hardware nella cultura pop degli anni 90, dando nuovo valore al concetto stesso di gaming, la secondogenita di Sony ha invece dato una profondissima spinta al software, ossia ai videogiochi in senso stretto.

Non è un caso, d'altronde, se moltissime proprietà intellettuali concepite originariamente su PlayStation 2 hanno avuto un seguito anche nelle generazioni successive. Le librerie della console si arricchirono progressivamente di produzioni ancora più iconiche rispetto a quelle della prima PlayStation, dando i natali a brand e saghe che continuano a dominare la cresta dell'onda. Sarebbe realisticamente impossibile effettuare una pur rapida panoramica dei titoli che hanno scandito l'evoluzione di PlayStation 2, nonché sottolineare fin nel dettaglio l'importanza che alcune saghe hanno rivestito nello sviluppo dell'industria.



Tuffarci a ritroso nel mare della nostalgia ci vedrebbe solo sommersi da ondate continue di prodotti indimenticabili: tuttavia, vale quantomeno la pena ricordare alcuni giochi che, forse più di altri, hanno edificato, mattone dopo mattone, il futuro a marchio Sony. Anzitutto, basti pensare alla saga di Grand Theft Auto, che prima con il terzo capitolo, e poi con Vice City e San Andreas, ha posto il team di Rockstar sotto i riflettori di un successo che oggigiorno continua a brillare di una luce sempre più forte.

È infatti su PS2 che la serie di GTA ha abbracciato le logiche della tridimensionalità, riscrivendo le regole degli open world. E sarebbe superfluo tessere le lodi di Devil May Cry e di God of War, che hanno dettato nuovi standard per il genere degli action game, dando origine a saghe ormai entrate di diritto nell'immaginario collettivo, in grado di scandire di volta in volta ogni nuova generazione. Sempre su PS2 sono nate le peripezie spaziali di Ratchet & Clank, e le interminabili avventure di Sora e compagni in Kingdom Hearts, senza contare che numerose serie hanno raggiunto sulla seconda console di Sony la loro massima espressione qualitativa, come nel caso di Metal Gear Solid con l'ineguagliabile Snake Eater. Sebbene la line up di lancio non fosse esplosiva, ben presto la ludoteca iniziò a ingrandirsi in maniera esponenziale, grazie a giochi che - a modo loro - hanno fatto la storia del medium. E non bisogna poi dimenticare che il sistema prevedeva la retrocompatibilità con il catalogo di PlayStation 1, segno inequivocabile di come Sony decise di proiettarsi in direzione del futuro con un occhio ben puntato verso il passato. Esattamente come farà anche con PlayStation 5.

Il terzo luogo

Il motto che accompagnò il lancio della prima console fu "You're not ready - Non siete pronti", una frase a effetto che indicava apertamente le ambizioni tecnologiche di cu Sony si faceva carico. Per PlayStation 2 l'azienda scelse un approccio differente: non si focalizzò prevalentemente sulla forza tecnica, quanto sull'unicità della sua macchina da gioco, sulla capacità di creare un nuovo mondo, il "third place".



Per comprendere un po' più nel dettaglio il significato di questa curiosa scelta comunicativa di Sony bisogna obbligatoriamente ripescare alcuni concetti cari alla sociologia, ossia quelli del "first", del "second" e del "third place".

Il "luogo primario" è solitamente la casa, verso il quale avvertiamo un maggiore grado di connessione, mentre quello "secondario" è genericamente rappresentato dall'ambiente lavorativo: il "terzo luogo", invece, incarna un punto di aggregazione sociale, in cui si entra in contatto con altre persone all'insegna della rilassatezza, della felicità e della spensieratezza. Con l'arrivo della rete, il "third place" ha iniziato trasmigrarsi nellambiente virtuale, microcosmo di svago e veicolo di socializzazione.



Resta a questo punto da comprendere il motivo per cui Sony ha scelto di associare la sua PlayStation 2 al concetto di Third Place. Il motivo è duplice: da un lato, grazie alla connessione online anche la console diveniva una sorta di luogo d'aggregazione in cui diversi individui condividevano la medesima passione; dall'altro, nella sua accezione più simbolica e romantica, il "terzo luogo" si tramuta nella manifestazione dei desideri, uno stato mentale in cui il giocatore è libero dai vincoli sociali e può trasformarsi in ciò che vuole. Una forma di evasione dalla realtà concreta in direzione di quella virtuale: PlayStation 2, così facendo, diventava il simbolo della creatività, della libertà senza limitazioni, della condivisione e della fantasia.

Un surreale spot diretto nientemeno che da David Lynch si fa portavoce di questo concetto: alla fine di un breve trip onirico e visionario, pienamente in linea con lo stile del regista, una papera parlante si rivolge al protagonista, e di rimando anche agli spettatori, dicendo "Welcome to the third place" - "Benvenuti nel terzo luogo". Ed è proprio in questo posto che noi videogiocatori ogni tanto amiamo rifugiarci ancora oggi, persino dopo vent'anni.



Tanti auguri PlayStation 2.