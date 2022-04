PlayStation 2: dieci curiosità che non conoscete sulla console Sony

Se la prima PlayStation - che abbiamo già celebrato nello speciale dedicato alle curiosità sulla PlayStation 1 - ha reso grande il nome del colosso giapponese all'interno della game industry, PlayStation 2 l'ha fatto diventare leggenda e ha intrattenuto con esperienze memorabili poco meno di 160 milioni di appassionati di tutto il mondo. Tra grandi titoli esclusivi come God of War e kolossal di terze parti come GTA: Vice City, la piattaforma di Sony ha avuto un ciclo vitale lunghissimo e ricco di successi, nel corso del quale ha scritto pagine fondamentali di storia del gaming.



Per questo motivo, a 22 anni dal suo debutto originale, siamo qui a parlarne con lo stesso entusiasmo di allora e a raccontarvi delle curiosità che hanno contribuito a renderla un'icona intramontabile.

I segreti della sequenza d'avvio

Tutto di PlayStation 2 era speciale, dal logo frontale regolabile, fino alle sonorità che ne accompagnavano l'accensione. Guardare per la prima volta la sequenza d'avvio dopo aver giocato per anni a PS1, significava essere catapultati nella nuova generazione, con questo ammasso di parallelepipedi simili a torri sorvolato da lucine di vari colori e capeggiato dalla scritta "Sony Computer Entertainment" (perché così si chiamava al tempo).

Non tutti però sanno che la schermata delle "torri" fosse in realtà correlata alle attività dei giocatori e infatti nelle intro dei più "impegnati" se ne trovavano di più... ma perché? Ebbene, ogni torre bianca rappresentava un salvataggio sulla memory card, di conseguenza più blocchi di salvataggio occupati si avevano, più strutture apparivano all'accensione. Questa stilosa trovata non aveva una vera utilità ma non per questo ad oggi risulta poco interessante.

Videogiochi in alta definizione... prima del tempo

In molti fanno coincidere l'era della alta definizione su console con l'avvento di PS3 e Xbox 360, il che - se si parla di diffusione su larga scala - è certamente vero. In realtà però PS2 aveva già aperto una finestra sul futuro del gaming in HD, solo che non in molti ne erano a conoscenza. Nella norma infatti la console Sony faceva girare i giochi in 480i ma i giocatori in possesso di cavo component potevano modificare la risoluzione massima di specifici titoli tramite un'opzione ad hoc, aumentandola fino a un massimo di 1080i.

Tra i prodotti che supportavano le definizioni più elevate citiamo sua maestà Gran Turismo 4, una vera giochi per gli occhi al tempo e - per nostra grande sorpresa - anche Jackass: The Game, il gioco basato sugli stunt ad alto rischio di Johnny Knoxville e soci.

La filosofia alla base del logo

Tutti ricordiamo il logo blu/violaceo posto sulla parte superiore di PS2, un logo che - al pari dei tasti principali dei pad di Sony - era stato realizzato sulla base di una ben precisa filosofia comunicativa. Stando alle parole del designer Teiyu Goto, il colosso giapponese voleva che il logo della sua nuova console potesse spopolare in tutto il mondo, da qui la decisione di usare lo spazio universale come tema alla base della sua creazione.



Mentre lo sfondo nero della console doveva rappresentare l'oscurità e la vastità dello spazio, il font bluastro serviva per rievocare il pianeta Terra, con la piattaforma che nel suo insieme costituiva una sorta di "Terzo Luogo" nelle pubblicità prodotte da David Lynch.

La PS2 per gli sviluppatori in erba

All'inizio della sua ascesa ai vertici del mondo del gaming, Sony ha messo in commercio Net Yaroze, una speciale PS1 che permetteva a coloro che avevano dimestichezza con la programmazione di creare dei veri e propri giochi. Con l'avvento di PlayStation 2 la compagnia ha portato questa possibilità al livello successivo, tramite la vendita di uno speciale kit che includeva il sistema operativo Linux in formato disco, un hard disk da 40GB (che all'epoca erano tanti!), mouse e tastiera USB e un adattatore network.

Con questa PS2 simil PC, a cui si poteva collegare perfino una stampante, gli sviluppatori riuscivano a creare e testare giochi, navigare su internet grazie a un browser e - previo raggiungimento di alcuni requisiti - vendere le proprie creazioni online.

La rottura definitiva della quarta parete: il caso The End

Hideo Kojima, il leggendario game designer a cui dobbiamo la saga di Metal Gear e Death Stranding, ha fatto della rottura della quarta parete uno dei suoi tratti stilistici. Una delle più clamorose risale certamente all'era PS2 e anzi chiamava il giocatore a usare una sezione della console che in realtà non aveva nulla a che vedere coi videogiochi. Quando il giovane Naked Snake esplorava la foresta di Sokrovenno per scontrarsi con The End, un vecchio cecchino con un debole per le battaglie di logoramento, doveva affrontare una lotta estenuante all'insegna della pazienza e dell'uso intelligente degli strumenti a sua disposizione.

Ebbene, Kojima ha inserito una incredibile scorciatoia che permetteva ai giocatori di saltare a piè pari lo scontro: bastava infatti salvare e uscire dal gioco per poi entrare nell'orologio di sistema della console e spostare le lancette avanti di una settimana. Tornati nei panni di Snake, non si doveva fare altro che assistere all'ultimo respiro dell'anziano, che per aver atteso tutto quel tempo moriva di vecchiaia.

PlayStation e Netflix: un matrimonio longevo

La stragrande maggioranza degli appassionati si è accaparrata una PS2 nei primi anni 2000 ma purtroppo non è stato così per tutti. I giocatori brasiliani infatti hanno dovuto attendere fino al 2009 per averne una, quando i loro cugini statunitensi ed europei erano ormai immersi nei mondi più dettagliati di PlayStation 3.

Al prezzo tutt'altro che commisurato di 460 dollari - dovuto alle tasse d'importazione dei prodotti nel paese e non al volere di Sony - i brasiliani potevano entrare nella sesta generazione di console con notevole ritardo ma anche con un piccolo bonus legato a un servizio in streaming di nostra conoscenza. Siccome la console del 2000 non poteva scaricare le app, i giocatori del paese si potevano munire di un apposito DVD ufficiale targato Netflix per poi connettersi a internet e godersi i propri show preferiti. Insomma, possiamo dire che il matrimonio tra i due colossi dell'intrattenimento sia avvenuto proprio su PS2.

Le radici Atari del form factor

I giocatori che morivano dalla voglia di vedere le fattezze di PlayStation 2 erano milioni e quando la console si è infine mostrata per la prima volta si è rivelata all'altezza delle loro più rosee aspettative. Tra la colorazione nera - che faceva risaltare ancor di più lo splendido logo - le linee perpendicolari sulla parte frontale e la struttura complessiva a "parallelepipedi uniti", la console di Sony era bella da mozzare il fiato... ma le origini di questa bellezza in realtà sono legate al passato di un'altra famosa compagnia.

All'inizio degli anni '90 infatti Atari ha lanciato sul mercato il Falcon 030, un computer diventato rapidamente popolare tra gli sviluppatori amatoriali. Purtroppo però la macchina non ha ottenuto dei risultati commerciali significativi, da qui il rapido abbandono dei piani per il lancio del Falcon 040. Ebbene, Sony si è ispirata proprio al prototipo del Falcon per definire il look di PlayStation 2 e infatti nei brevetti ufficiali della console è possibile trovare una menzione alla macchina di Atari.

Le funzionalità "nascoste" di DualShock 2

Da quando è entrata nel mondo del gaming, Sony non ha mai smesso di dotare i propri pad di funzioni particolari, così da dare agli sviluppatori dei nuovi modi per sorprendere l'utenza. A tal proposito, anche lo storico Dualshock 2 aveva un particolare asso nella manica, sebbene - a dirla tutta - sia stato sfruttato fin troppo poco rispetto alle sue reali potenzialità. Il pad di PS2 infatti presentava dei tasti sensibili al tocco, che a seconda dell'intensità della pressione producevano reazioni differenti.

I racing game vecchia scuola per esempio se ne servivano per una più precisa regolazione di frenata e accelerazione (al tempo non gestite dai tasti dorsali) ma ancora una volta sono stati i giochi di Kojima-san a usarli con più efficacia. Sia in Metal Gear Solid 2 che nel terzo capitolo, una pressione leggera del tasto quadrato permetteva al soldato di estrarre e puntare l'arma, che però faceva fuoco solo quando il pulsante veniva premuto a fondo. Sembra una piccola cosa, lo sappiamo, ma pad alla mano questa trovata faceva la differenza.

Questo piccolo grande amore

Si può essere innamorati di una console al punto tale di volerne prendere il nome? Dan Holmes, un fan sfegatato dell'universo PlayStation, ha risposto sì a questa assurda domanda e infatti nel 2002 ha cambiato il suo nome in "Mr. PlayStation 2". Come se non bastasse, si è perfino recato in chiesa per chiedere in sposa la sua amata console ma, chissà per quale motivo, i vicari a cui si è rivolto non hanno voluto saperne di esaudire la sua richiesta.

Non sappiamo che fine abbia fatto oggi Dan - nel caso in cui sia tornato in possesso del suo nome - ma una cosa è certa: con la sua bizzarra idea ha scritto un'altra pagina della storia di questa console.

Una lunga, lunghissima, vita

Con una libreria da migliaia di titoli, comprendente decine e decine di capolavori indiscussi del medium, PlayStation 2 è diventata la console più venduta di sempre e ancora oggi basta pronunciarne il nome per farsi travolgere da un mare di ricordi.

I suoi incredibili successi hanno spinto sviluppatori e publisher a supportarla per ben 13 anni, con PES 2014 che nel novembre del 2013 ha di fatto chiuso il suo ciclo vitale. Pensare che proprio in quel mese sia uscita anche PlayStation 4 - che in termini di gerarchia familiare non era sua figlia ma una vera e propria nipote - rende il tutto ancor più speciale.