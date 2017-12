PlayStation 4, giochi e accessori: i migliori regali di Natale

Con le festività natalizie alle porte, dicembre diventa il mese ideale per concedersi qualche regalo a tema videoludico, magari andando a spulciare tra le migliori uscite di questo 2017. Se siete in possesso di una PlayStation 4, in particolare, vogliamo proporvi 10 spunti su cosa acquistare nei prossimi giorni: ecco 6 giochi e 4 accessori da rimediare per la console Sony durante le feste di Natale.

Giochi

Davvero tantissimi i giochi meritevoli di acquisto, ne abbiamo selezonati sei tra i migliori usciti nel 2017, con un bonus: Uncharted 4 Fine di un Ladro, ancora oggi uno dei migliori prodotti del catalogo PlayStation 4, da giocare magari in coppia con lo spin-off Uncharted L'Eredità Perduta.



Horizon Zero Dawn Complete Edition

Se siete alla ricerca di una grande avventura open world, di un mondo di gioco ispirato, di un sistema di combattimento gratificante e di un setting molto originale, allora Horizon Zero Dawn risponderà alla perfezione a tutti questi requisiti. Come se non bastasse, il capolavoro di Guerrilla Games rimane una delle migliori esclusive PlayStation 4 disponibili sulla piazza, un'esperienza di gioco totalmente votata al single player che riuscirà a tenervi impegnati per svariate decine di ore.

Grazie alla recente introduzione di The Frozen Wilds, prima e ultima espansione dedicata alla storia, Horizon Zero Dawn si presenta ora più ricco che mai, con nuovi luoghi da visitare, nuovi personaggi con cui interagire, nuovi nemici e nuove sfide da affrontare. Se non avete ancora vissuto il viaggio di Aloy, e magari volete recuperare in un colpo solo l'avventura base e il DLC, vi consigliamo caldamente l'acquisto di Horizon Zero Dawn: Complete Edition, la versione definitiva del titolo Guerrilla contenente il gioco originale e The Frozen Wilds. Se volete metterlo sotto l'albero, o semplicemente regalarlo a voi stessi, il pacchetto può essere acquistato in edizione retail su Amazon.it al prezzo di 49,99 euro.



Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy non è soltanto un grande omaggio alla prima generazione PlayStation, ma anche un nuovo metro di paragone per i remaster che vanno tanto di moda negli ultimi tempi. Se da un lato i veterani potranno dare una rispolverata ai primi tre capitoli della serie, dall'altro gli utenti più giovani avranno l'opportunità di scoprire una classico dei platform 3D basato sui riflessi e sulla destrezza. Le originali avventure del celebre marsupiale, ora più in forma che mai, continuano a sorprendere per il loro grado di sfida, la varietà di situazioni e l'inventiva del level design, senza mai esaurire la loro capacità di divertire con un pizzico di sadismo.

In fondo, Crash Bandicoot è uno di quei giochi che parlano un linguaggio universale, una formula che a distanza di 20 anni mantiene un gameplay magnetico che può intrattenere qualsiasi tipo di giocatore. L'acquisto di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy è praticamente consigliato a chiunque, sia che vogliate recuperare, rivisitare o semplicemente rivivere i primi tre capitoli della saga sotto una veste completamente nuova. Se possedete una PlayStation 4 e avete intenzione di rimediarlo, la raccolta può essere acquistata in formato retail su Amazon.it al prezzo di 32.99 euro, con un risparmio di 7 euro sul prezzo di listino.



Gran Turismo Sport

Come si evince dal titolo stesso, Gran Turismo Sport concentra buona parte della sua offerta ludica sulle competizioni e sulle gare online, presentandosi come un capitolo abbastanza atipico per la saga automobilistica di Polyphony Digital. Naturalmente, alla base del gioco rimangono le classiche qualità che contraddistinguono il franchise, a partire da una realizzazione tecnica di grande profilo, un modello di guida ormai rodatissimo e una riproduzione certosina del parco auto. Proprio per il mese di dicembre, tuttavia, è previsto l'arrivo di una modalità carriera che dovrebbe rilanciare il comparto single player del titolo, rendendo Gran Turismo Sport un'esperienza più allettante anche per gli utenti che amano giocare in solitaria.

Ad ogni modo, l'ultima fatica di Polyphony Digital rimane una delle recenti esclusive di maggior spicco, in particolare se siete alla ricerca di un racing game dalle tinte simulative. Come ciliegina sulla torta, il titolo include un paio di modalità per la realtà virtuale (una gara da due giri e uno showroom per ammirare le vostre vetture), una piccola aggiunta che potrebbe far piacere agli utenti che possiedono PlayStation VR. Se volete metterlo sotto l'albero, Gran Turismo Sport viene proposto su Amazon.it al prezzo di 49,99 euro.



Uncharted 4 Fine di un Ladro e Uncharted L'Eredità Perduta

Uncharted è forse la saga più iconica delle ultime due generazioni PlayStation, e i due capitoli usciti sull'ammiraglia Sony non fanno altro che ribadirlo con una realizzazione tecnica straordinaria, un grande senso del ritmo e quella perfetta equazione di gameplay e spettacolo cinematico che ha saputo ammaliare tantissimi giocatori. Se Uncharted 4 Fine di un Ladro ha segnato l'epilogo delle avventure di Nathan Drake, con L'Eredità Perduta abbiamo potuto approfondire i personaggi di Chloe e Nadine vivendo un'avventura altrettanto intensa e di ampio respiro.

Considerando anche i remaster dei primi tre capitoli usciti su PlayStation 3, di fatto i possessori di una PlayStation 4 hanno la possibilità di giocare l'intera saga tutto d'un fiato: se non lo avete ancora fatto, durante le festività natalizie potreste mettervi in pari con le avventure di Drake e soci. Se siete interessati ad Uncharted 4 Fine di un Ladro, il gioco può essere acquistato su Amazon.it al prezzo di 39,90 euro, mentre nel caso di Uncharted L'Eredità Perduta vi verrà richiesta una spesa di 33,50 euro. Se invece siete a completo digiuno e volete rimediare i primi tre capitoli, Uncharted The Nathan Drake Collection è disponibile a 32,99 euro.



Persona 5

Se amate i giochi di ruolo giapponesi, in particolare quelli dotati di una direzione artistica molto ricercata e "stilosa", allora il consiglio non può che ricadere su Persona 5. Come da tradizione per la saga, l'ultima fatica di Atlus continua a proporre una formula a metà strada tra il classico JRPG e la simulazione, dove fra un dungeon e l'altro si torneranno a vestire i panni di un adolescente giapponese alla presa con la vita di tutti i giorni, una routine fatta di mattinate scolastiche, uscite con gli amici e attività sociali.

Questa volta l'avventura sarà ambientata a Tokyo, e ci vedrà agire tra le fila dei Phantom Thieves, una giovane banda di ladri intenzionata a purificare la città dagli istinti malvagi. Ogni dungeon, infatti, rappresenta la sfera interiore del criminale di turno, e il nostro compito sarà proprio quello di rubargli il "cuore" per costringerlo a confessare i propri peccati. Per quanto riguarda i combattimenti, il battle system sarà ancora una volta a turni e permetterà di utilizzare i Persona per sfruttare i punti deboli dei nemici a proprio vantaggio. Se avete intenzione di recuperare il gioco in formato retail, Persona 5 può essere acquistato su Amazon.it al prezzo di 39.99 euro, con un risparmio di 30 euro sul prezzo di listino.



NieR Automata

Concludiamo la nostra lista dei giochi con un'altra chicca proveniente dal Sol Levante, nonché uno dei migliori action game che si siano visti negli ultimi anni. Del resto, combinando il talento di Platinum Games e il genio di Yoko Taro non poteva che uscirne fuori un'esperienza di gioco ricca di inventiva, stile e varietà nelle meccaniche. Parlando di NieR Automata, in effetti, è impossibile non fare riferimento alle diverse componenti ludiche che ne caratterizzano il gameplay: non solo un superbo e fluidissimo gioco d'azione (come ci ha abituati Platinum Games), ma a tratti anche uno shooter 2D e un autentico bullet-hell.

Se a questo aggiungiamo una direzione artistica ispirata e un ritmo praticamente perfetto, ci sentiamo di consigliare NieR Automata a chiunque sia alla ricerca di un titolo galvanizzante e spettacolare. Naturalmente, se amate gli action game e le precedenti opere di Platinum Games, non dovreste esitare nemmeno un attimo prima di recuperare l'ultima opera di Yoko Taro. Se sotto l'albero volete metterci NieR Automata, potete approfittare delle offerte natalizie di Amazon.it per acquistare il gioco in formato retail al prezzo di 32,99 euro.

Accessori

Una selezione di accessori imperdibili per i possessori di PlayStation 4: joypad, stand e headset per tutti i gusti, prodotti adatti a tutte le tasche, da regalare o regalarsi a Natale.



Pro Controller

Quando il multiplayer online inizia a farsi una faccenda seria, potrebbe giungere il momento di acquistare un Pro Controller, in particolare se amate dilettarvi con gli FPS competitivi. Pad come il Razer Raijiu e il Nacon Revolution Pro Controller 2, infatti, vi permetteranno di configurare azioni chiave come il salto in una posizione strategicamente più vantaggiosa, in modo da non distogliere mai il controllo dalla mira.

Il Razer Raijiu, proposto a 156,32 euro su Amazon.it, presenta quattro tasti programmabili (due dorsali e due posteriori), una presa ergonomica e la possibilità di regolare i grilletti, mentre il Nacon Revolution Pro Controller 2, in vendita a 108.99 euro, si presenta come una soluzione leggermente più economica ma altrettanto efficace, con tanto di stick personalizzabili e due dorsali aggiuntivi da programmare a proprio piacimento. Anche se non sono particolarmente economici, i Pro Controller rimangono un acquisto interessante per chi ama il gioco online competitivo e un grado di libertà maggiore nella personalizzazione dei controlli.



Supporto verticale ElecGear

Se avete problemi di spazio e cercate una soluzione compatta e al tempo stesso utile per collocare i vostri dispositivi PlayStation, allora il supporto verticale di ElecGear potrebbe fare al caso vostro. Il modello che vogliamo proporvi, nello specifico, vi permetterà di posizionare la vostra PlayStation 4 in verticale, con tanto di spazio per il visore PlayStation VR (e la sua unità di elaborazione), il DualShock 4 e i due PlayStation Move.

Come se non bastasse, lo stand è munito di ventola e base di ricarica, con il doppio vantaggio di scongiurare eventuali problemi di surriscaldamento e tenere sempre carichi i vostri controller. Se siete in possesso di tutti questi dispositivi, in effetti il supporto verticale di ElecGear potrebbe farvi molto comodo (senza considerare lo spazio che sarete in grado di liberare). Il prodotto può essere acquistato su Amazon.it al costo di 39,98 euro.



DualShock 4 Crystal

Non si vive di soli Pro Controller, certo. E l'esigenza di possedere un secondo pad (o magari anche un terzo, o un quarto!) prima o poi si presenta a tutti. Se non siete interessati ai tasti programmabili e alle funzionalità extra pensate per il gaming competitivo, il DualShock 4 originale rimane la scelta migliore per andare sul sicuro (vuoi per la qualità dei materiali, vuoi per la precisione dei tasti). Dovendo scegliere tra tutte le varianti disponibili, noi vogliamo consigliarvi i DualShock 4 della linea Crystal, caratterizzati da una plastica trasparente che lascia intravedere le componenti interne del pad.

Considerando che sono disponibili diversi colori, ce ne sarà davvero per tutti i gusti: su Amazon.it, in particolare, segnaliamo in offerta la colorazione rossa, disponibile al prezzo di 49,98 euro con un risparmio di 25 euro sul prezzo di listino. E a ben pensarci, del resto, quale colore più indicato del rosso per celebrare le festività natalizie?



Cuffie Sony Platinum Wireless Headset

Se cercate un paio di cuffie wireless da usare con PlayStation 4, magari per giocare, guardare film e chattare con i vostri amici online, il Platinum Wireless Headset rimane il top di gamma offerto da Sony. Tra le caratteristiche principali spicca sicuramente il supporto all'audio 3D, una feature che tra le altre cose può fare la differenza nei giochi multiplayer (sarà più semplice individuare la posizione degli avversari), oltre a rendere l'esperienza sonora ancora più verosimile e ricca di sfumature.

Il bello di usare una cuffia Sony su PlayStation 4, poi, risiede anche nella possibilità di sfruttare il relativo software di accompagnamento, con il quale potrete programmare diversi profili acustici in base all'utilizzo che ne farete (che si tratti di giocare con un gioco d'azione, un adventure o di guardare un film). Se può interessarvi, il Platinum Wireless Headset di Sony è disponibile su Amazon.it al prezzo di 149,99 euro.