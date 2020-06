PlayStation 5: i giochi che forse non conoscete

Assassin's Creed Valhalla, Godfall, Gollum, Scarlet Nexus, Watch Dogs Legion e DiRT 5 sono solamente alcuni dei giochi in arrivo su PlayStation 5. La lineup di lancio della console next-gen di casa Sony non è ancora stata sviscerata nel dettaglio, ma possiamo senza dubbio aspettarci la pubblicazione di molti di quei titoli durante la prima fase del suo ciclo vitale. Come sempre accade ad ogni passaggio generazionale, in ogni caso, c'è grande fermento negli studi delle software house di tutto il mondo. I giochi in sviluppo per PlayStation 5 sono molteplici, alcuni dei quali molto poco noti al grande pubblico. In questo articolo vogliamo quindi concentrarci sulle produzioni che non stanno godendo di una campagna marketing imponente e sulle piccole opere indipendenti che approderanno sulla nuova generazione a marchio Sony. Scopriamoli assieme.

A Rat's Quest The Way Back Home

Traendo ispirazione da Romeo e Giulietta, una delle opere teatrali più celebri di sempre, A Rat's Quest: The Way Back Home permetterà ai giocatori di imbarcarsi in un'avventura ricca di azione nei panni di Mat, un ratto che cerca disperatamente di liberare la sua amata Nat, una topina adottata come animale domestico e rinchiusa in una gabbia. La strada è però irta di pericoli, e il mondo degli umani, dalla prospettiva di un roditore, appare gigantesco!

I ragazzi messicani dello studio The Dreamerians stanno imbastendo un action/adventure nel quale le meccaniche stealth si riveleranno fondamentali per l'avanzamento. Mat è capace di scalare, saltare, strisciare e, all'occorrenza, estrarre il suo fidato rivetto per infilzare i nemici mentre si protegge con un bottone a mo' di scudo. I giocatori potranno tuttavia fare affidamento solo sull'istinto del ratto, dal momento che non sono previsti indicatori e mappe di qualsiasi genere. Ci è parso molto interessante l'uso della telecamera, che passa da una prospettiva 3D a una 2D quando Mat s'infila sotto il pavimento o tra le intercapedini dei muri. L'uscita è prevista nel 2021.

Cygni All Guns Blazing

KeelWorks, studio di sviluppo scozzese composto da due ex Pixar, ha presentato Cygni: All Guns Blazing come "il precursore della prossima generazione di sparatutto". Parole altisonanti, la cui veridicità potrà essere provata solamente quando il gioco arriverà sugli scaffali nel corso del prossimo anno (anche su PS4, Xbox One, Xbox Series X e PC). Per il momento, Cygni: All Guns Blazing si presenta come un twin-stick shooter dall'impostazione piuttosto classica, ma caratterizzato da un comparto tecnico all'avanguardia (mosso dall'Unreal Engine) e da uno stile fortemente cinematografico.

La storia ha luogo sul pianeta Cigny, dove le forze terrestri sono state decimate dall'attacco a sorpresa di una potente razza aliena biomeccanica. Nei panni di uno dei piloti della flotta, i giocatori rappresenteranno l'ultima linea di difesa contro i bombardamenti degli ostinati extraterrestri. Durante i combattimenti potranno decidere di convogliare l'energia raccolta verso gli scudi difensivi, oppure sulle armi offensive (da missili nucleari a bombe a vortice). Con Cygni: All Guns Blazing, KeelWorks punta ad offrire un'esperienza appagante a 360°, elevando al massimo gameplay, effetti visivi e comparto audio.

MicroMan

MicroMan è un'avventura arcade incentrata su un addetto alle pulizie di un laboratorio che a causa di un incidente è stato ridotto alle dimensioni di una formica. Mentre andrà alla ricerca di un modo per tornare normale, dovrà fare di tutto per sopravvivere in un mondo irto di pericoli, dove è possibile venire calpestati dagli umani o attaccati da bestioline come ratti, ragni e porcospini.

Per fortuna non tutti sono ostili: nei panni del micro-uomo, potrete anche viaggiare in groppa alle farfalle! In qualità di gioco di sopravvivenza, in MicroMan dovrete anche recuperare del cibo e abbeverarvi per rimanere in forze, oltre a utilizzare a vostro vantaggio gli strumenti che troverete in giro per le ambientazioni. Lo studio di sviluppo indipendente Glob Games intende lanciare Microman su PC entro la fine del 2021, e successivamente anche su PS5, Xbox Series X e Nintendo Switch.

Moonray

Moonrey è un surreale action RPG in terza persona ambientato in un mondo sci-fi. Rifacendosi all'ormai consolidata scuola dei soulslike, imbastisce un sistema di combattimento fisico e viscerale, con meccaniche di progressione che prevedono il potenziamento di abilità e armi. L'obiettivo del protagonista, un golem creato da un essere divino, è quello di annientare i membri di un culto che minacciano di distruggere il mondo.

Quello che colpisce maggiormente di Moonray è senza dubbio l'originale stile grafico, che dipinge un mondo sull'orlo del collasso con pennellate surrealiste che si rifanno alle opera di Salvador Dalì, il tutto mentre in sottofondo pompa la musica progressive del rinomato produttore Ten Walls. Moonray è curato dagli sviluppatori indipendenti di Everything is Full of Gods: nel corso di quest'estate dovrebbe arrivare in Accesso Anticipato su Steam, mentre l'uscita della versione completa per PS5, Xbox Series X e PC è attesa per il prossimo anno.

Observer System Redux

Definire System Redux come una semplice rimasterizzazione per le console next-gen di Observer, sarebbe piuttosto riduttivo. I ragazzi di Bloober Team stanno lavorando sodo per proporre ai giocatori un'esperienza fortemente rinnovata, che oltre alle inevitabili migliorie tecniche offrirà anche nuovi contenuti della storia. Difficile quantificare le aggiunte, ma gli sviluppatori assicurano che i giocatori potranno vivere un'avventura più longeva di circa il 20% rispetto all'originale. I nuovi contenuti li aiuteranno a comprendere meglio la natura dei personaggi e le inquietudini delle loro menti.

Per chi non lo sapesse, Observer è un horror cyberpunk ambientato nella Cracovia dell'anno 2084. Il protagonista è Daniel Lazarski, un detective conosciuto come "l'osservatore" e membro di un'unità di polizia finanziata da una corporazione, il cui scopo è hackerare e invadere le menti dei sospettati. Il lancio di Observer: System Redux è previsto a fine 2020, in concomitanza con l'arrivo delle nuove console.

Path of Exile 2

Se Path of Exile è riuscito ad ottenere un incredibile successo su PC, e successivamente anche su Xbox One e PlayStation 4, non è stato solamente per merito del suo modello di distribuzione free-to-play, ma anche per la sua riuscita formula di gioco ispirata ai capolavori del genere hack 'n' slash, capace al tempo stesso capace di brillare di luce propria. Adesso il team di Grinding Gear Games si sta preparando per replicarne il successo con Path of Exile 2, in arrivo anche su PS5 entro la fine di quest'anno.

La parola d'ordine alla base della lavorazione di Path of Exile 2 è "continuità". Gli sviluppatori non vogliono certo mettere da parte quanto di buono fatto negli ultimi sei anni, e con questo capitolo intendono offrire una storyline inedita in sette atti, 19 nuove classi Ascendancy e un nuovo skill system. Al contempo, l'obiettivo è quello mantenere tutti i contenuti del primo capitolo, compreso l'endgame condiviso Atlas. I giocatori di lunga data si sentiranno insomma subito a casa.

PsyHotel

PsyHotel è un simulatore tutt'altro che convenzionale e intriso di uno humor assurdo, che vi metterà nei panni del gestore di un hotel ai margini della civilizzazione dove bazzicano solamente criminali e psicopatici. Tenerli a bada, come potete facilmente immaginare, non sarà affatto semplice. Sì dà il caso, tuttavia, che l'hotel è tutta una copertura e il vostro alter ego virtuale è un poco di buono tanto quanto gli altri (un killer professionista, per la precisione), pertanto avrete a disposizione tutti gli strumenti necessari per imporre la vostra legge.

Potete, ad esempio, puntare uno dei vostri clienti e derubarlo. Azioni di questo genere potranno essere compiute in maniera creativa, creando trappole elaborate, inscenando finti incidenti, facendo litigare tra di loro i criminali e in molti altri modi. PsyHotel si presterà a tanti stili di approccio differenti, e potrà essere giocato con una pianificazione certosina oppure dandosi alla pura e semplice improvvisazione. Il periodo d'uscita su PS5, purtroppo, non è ancora noto.

Redo! Enhanced Edition

Redo! Enhanced Edition, versione potenziata dell'omonimo gioco già disponibile su PC, è un metroidvania in pixel art dalle tinte oscure ed evocative. Prendendo ispirazione dai lavori di Tsutomu Nihei e Lovecraft, narra la storia di una ragazza alla ricerca di ciò che rimane dell'umanità in un mondo distopico governato da una misteriosa razza di biomacchine.

L'opera di Robson Palva promuove un'esplorazione di tipo non lineare e un gameplay dai ritmi cadenzati e metodici, con una protagonista che potrà scegliere tra un'ampia varietà di strumenti e armi, come spade energetiche, scudi antisommossa e lanciarazzi. Rispetto all'edizione originale, Redo! Enhanced Edition offrirà numerosi miglioramenti al bilanciamento, opzioni di dialogo ancor più profonde, musiche aggiuntive e nuovi filmati della storia. L'uscita su PlayStation 5, così come su PS4, Xbox One, Xbox Series X e Nintendo Switch, è attesa per la fine del 2020.

Soulborn

Soulborn è un action RPG open world sviluppato dalla software house indipendente tedesca Pixelman Studios e atteso nel tardo 2021 su PS5, Xbox Series X e PC. Ispirandosi ai grandi esponenti del genere quali The Legend of Zelda e The Witcher, accompagnerà i giocatori alla scoperta della mitologia nordica mettendoli nei panni di Brynjar Townshield, un semi-Dio capace di brandire il martello Mjölnir. La particolarità sta nel fatto che quest'arma sarà capace di assumere differenti forme, dalla spada allo scudo, passando persino per un arco.

Di assoluta rilevanza saranno la narrativa e l'esplorazione. Mentre lotteranno per impedire che la bestia Nidhöggr scateni il Ragnarok - la fine del mondo - i giocatori dovranno migliorare le abilità del protagonista, combattere contro numerosi nemici, esplorare dungeon e risolvere puzzle in un open world costituito da differenti biomi.

Ultimate Fishing Simulator 2

Ultimate Fishing Simulator 2 promette di portare la simulazione di pesca a livelli ancor più alti rispetto al predecessore. Come? Con un'intelligenza artificiale dei pesci più sviluppata, oltre che con un'attenzione maggiore sulla riproduzione dei loro habitat, acqua dinamica, una nuova visuale in terza persona opzionale e, ovviamente, un comparto tecnico migliorato.

Mappe invernali ed estive estremamente realistiche, modelli dei pesci fedeli alla realtà e un'ampia varietà di tecniche di pesca sono gli elementi cardine messi sul piatto da Ultimate Fishing Simulator 2, che promette di imporsi come la simulazione di pesca più completa di sempre. A tale scopo, offrirà due modalità di gioco, una per i novellini e un'altra per i pescatori digitali più navigati. Ultimate Games e MasterCode prevedono di lanciarlo entro la fine di quest'anno su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch e PC.