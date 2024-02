PlayStation 5: l'obiettivo di Sony è fare meglio di PS4 ma non sarà facile

Durante l'ultima conference per presentare i risultati finanziari della divisione Gaming di Sony, il CEO ad interim di PlayStation, Hiroki Totoki, ha risposto alle domande degli azionisti, svelando alcuni dettagli interessanti ed inediti sulla direzione economico, finanziaria e progettuale dell'azienda. Sono emersi così anche obiettivi e strategie che Sony poterà avanti nell'ottica di miglioramento dei margini economici, soprattutto a fronte di un aumento importante dei costi del settore, e di una serie di sfide arrivate nel passaggio generazionale tra PS4 e PS5.

Come sta PlayStation? Tra utenti attivi e PS5 vendute

Le domande degli azionisti partono da un dato: gli utenti attivi mensilmente nell'ecosistema PlayStation sono molti di più rispetto alla base installata di PS5: si parla di 123 milioni di utenti attivi (Dicembre 2023) sul PlayStation Network a fronte delle circa 55 milioni di PlayStation 5 vendute. Inoltre i profitti dell'ultimo trimestre sembrano più deboli comparati alla crescita della base mensile di utenti. Perché?



Totoki ha risposto che uno dei motivi della crescita del MUA (Monthly Active Users) a Dicembre 2023 è dovuta alla stagionalità: le festività hanno contribuito a questo dato positivo anche perché "una larga parte" dei blockbuster videoludici sono usciti in quel periodo. Inoltre anche alcuni titoli free to play si sono avvantaggiati delle festività. Gli utili registrati nell'ultimo trimestre sono stati effettivamente più bassi del previsto e sicuramente inferiori alle potenzialità della holiday season, e Sony si aspetta profitti per circa 30 miliardi di yen (circa 185 milioni di euro al cambio attuale).



Nel terzo trimestre dell'anno la previsione di crescita degli utili resta sostanzialmente invariata. Relativamente alle scorte, sembra che Sony abbia dimezzato la produzione di PS5 nei primi mesi del 2024 proprio per smaltire le scorte di magazzino dalla stagione natalizia.

Il ruolo di Hiroki Totoki come Chairman di Sony Interactive Entertainment

Sono solo 4 mesi da quando Totoki è salito in sella, il suo impegno non sembra essere solo di facciata. Hiroki sta lavorando per cambiare il business di PlayStation rispetto al passato: ha visitato i vari studi di produzione first party di Playstation organizzando meeting con la dirigenza e lo staff.

Da questi incontri è emerso che secondo lui ogni sussidiaria ha ben chiari i propri obiettivi, tuttavia non tutti i team sembrano pienamente consapevoli di come il loro lavoro va a contribuire alla crescita di Sony Playstation nel suo complesso. Si tratta di un problema concreto per l'organizzazione di una grande società come Sony Corporation, tuttavia Totoki è stato molto chiaro con i vari studi riguardo gli obiettivi dell'azienda, condividendo anche i pareri degli azionisti finanziari e fornendo tutti gli strumenti necessari affinché i vari Team raggiungano gli obiettivi prefissati.

Il ruolo di Bungie

Gli azionisti si sono concentrati su Bungie ed hanno chiesto quali siano i piani per l'anno fiscale 2024. Totoki ha detto di aver visitato gli studi di Bungie e parlato con i manager, scoprendo un team enormemente motivato, con una grande creatività e una impressionante esperienza sui giochi live.

Tuttavia, senza troppi filtri, ha anche dichiarato che c'è bisogno che Bungie inizi anche a pensare come una realtà interna, assumendosi le proprie responsabilità per quanto riguarda i tempi di sviluppo dei singoli giochi. Come sappiamo Bungie si sta occupando di supervisionare la produzione di live service targati PlayStation e Totoki spera che "si possa continuare a instaurare un dialogo che sia positivo per entrambi, alla ricerca di buone soluzioni." Forse qualche ritardo di troppo nella produzione di certi giochi, almeno rispetto alle previsioni iniziali, viene imputato a Bungie.

Come migliorare il margine operativo

I profitti della divisione Game & Network Services non sono in linea con le aspettative e Sony dovrà lavorare per migliorare questi risultati. Totoki ne è ben consapevole e sottolinea che per quanto riguarda l'hardware PlayStation 5 attualmente c'è un problema legato alla riduzione dei costi di produzione e distribuzione.

Al contrario di quanto accaduto con PlayStation 4 e le precedenti generazioni, al momento non sembra possibile tagliare il prezzo della PS5 senza ridurre ulteriormente i margini di guadagno su ogni singola unità venduta: "Al contrario di quanto accade con i PC High-End, PlayStation 5 permette di offrire un'esperienza di gioco coinvolgente ad un prezzo accessibile" tuttavia i costi dei chip e delle memorie sono in aumento e in vista di questo scenario, Sony continuerà a vendere la sua console senza sostanziali tagli di prezzo durante il ciclo vitale della piattaforma, impegnandosi comunque ad offrire "un prodotto che possa garantire qualità e affidabilità ai consumatori."



Altro segmento chiave su sui lavorare sono i titoli sviluppati internamente. L'obiettivo ovviamente è quello di pubblicare giochi dal forte e impatto capaci di conquistare un gran numero di giocatori su PS5, PC e altre piattaforme.

Sony ha pubblicato una slide relativamente a questa dichiarazione, nella quale emerge che si parla di altre piattaforme come i device Mobile, la Realtà Virtuale, i metaversi ed il Cloud Gaming. Totoki ritiene di "avere opportunità di miglioramento dei margini di profitto" e dunque inseguirà una strategia aggressiva per massimizzare il potenziale commerciale dei giochi PlayStation Studios. Un primo esempio di successo di questa strategia è l'arrivo di Helldivers 2 su PC dove il gioco ha raggiunto il picco di 400.000 giocatori connessi contemporaneamente su Steam.

Il futuro in termini di profitti e il difficile confronto con PS4

Il CEO di Playstation ha affermato di aspettarsi un leggero incremento dei profitti nell'anno fiscale 2024: a tal proposito gli azionisti hanno chiesto se l'azienda prevede che PlayStation 5 possa superare il picco di profitti raggiunto nelle precedenti generazioni di console Sony. Totoki ha dichiarato che non sarebbe del tutto corretto fare un confronto diretto tra i profitti ottenuti con PlayStation 4 nello stesso arco temporale (ovvero, a quattro anni dal lancio).

Questo perché PlayStation 5 è stata lanciata in piena pandemia Covid-19, a cui sono seguite tante difficoltà nella produzione e nel reperimento dei materiali per produrre la console, che per lunghi periodi ha avuto problemi di distribuzione. Inoltre ci sono altri fattori che hanno impattato negativamente sia sulle aziende che sui consumatori (il riferimento è probabilmente ai recenti scenari di guerra e l'inflazione che è derivata dagli aumenti nel settore energetico).



Secondo Totoki, oggi il mercato dei videogiochi è più grande di quanto non fosse durante il picco della generazione PlayStation 4, tuttavia Sony ha ottenuto profitti maggiori sulla vecchia piattaforma nello stesso lasso di tempo. Sony continuerà a lavorare per trovare un buon equilibro tra i margini di guadagno e la necessità di investire per rendere la piattaforma sempre più competitiva, aumentando il tasso di penetrazione della stessa. In sostanza Sony deve trovare un giusto equilibrio tra il prezzo di vendita, per arrivare a più giocatori possibili senza intaccare troppo i margini di guadagno.



Totoki sottolinea che i risultati finanziari per gli anni fiscali 2023 e 2024 includono anche i costi legati alleacquisizioni dei PlayStation Studios, tra cui Bungie (acquisita per oltre 3.5 miliardi di dollari) e l'acquisizione di altre compagnie come Haven Studios, Nixxes Software o Firesprite.

Ci si aspetta dunque che l'abbattimento di questi costi nei prossimi anni fiscali possa aiutare ad aumentare i profitti. Del resto uno degli obiettivi di Sony è ancora quello di raggiungere un nuovo record di profitti per la divisone Game & Network nel corso della generazione di PlayStation 5:

Il ruolo dei free to play nel mondo Playstation

L'ultima domanda degli azionisti riguarda i giochi free to play precedentemente citati da Totoki come una delle cause dell'aumento del numero di giocatori attivi mensilmente su PlayStation. In che modo l'azienda intende sfruttare questi titoli per generare entrate nell'anno fiscale 2024?

Totoki chiude con una risposta piuttosto generica, lodando il lavoro delle terze parti nello sviluppo di giochi free to play di grande successo ma sottolineando di non essere in grado al momento di discutere previsioni finanziarie per l'anno fiscale 2024. In ogni caso il successo dei principali giochi di terze parti è sicuramente un fattore positivo per Sony e l'azienda intende sfruttare nel migliore dei modi questa crescita.