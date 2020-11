PlayStation Black Friday 2020: giochi PS4 e PS5 da non perdere

Il periodo dell'anno più atteso dai cacciatori di sconti è finalmente arrivato, e Sony non si è fatta trovare impreparata. In occasione delle offerte del Black Friday il colosso giapponese ha lanciato una nuova promozione sul suo PlayStation Store, resa ancor più memorabile dalla presenza di una serie di sconti dedicati ai giochi disponibili anche su PS5 con un'edizione pensata per sfruttare la potenza e le caratteristiche aggiuntive messe a disposizione dai componenti di nuova generazione.



Tutti i giochi che vi consigliamo in questo articolo possono essere riprodotti, oltre che su PlayStation 4, anche su PlayStation 5: The Last of Us Parte 2, Crash Team Racing Nitro-Fueled e DOOM Eternal sono giocabili grazie alla retrocompatibilità, e beneficiano di tempi di caricamenti ridotti e framerate stabilizzato; Borderlands 3 e No Man's Sky offrono anche una versione del gioco studiata appositamente per PS5, compresa nel prezzo dell'acquisto!

No Man's Sky (PS4 e PS5) - 24,99 euro

Ne ha fatta di strada, No Man's Sky, da quando è stato lanciato nell'ormai lontano 2016. Nel corso degli anni il simulatore spaziale di Hello Games ha ricevuto una moltitudine di aggiornamenti che l'hanno migliorato ed espanso a dismisura, rendendolo un prodotto imprescindibile per tutti gli appassionati del genere.

No Man's Sky permette di esplorare una galassia immensa composta da una moltitudine di pianeti generati in maniera procedurale, che riservano sorprese continue e sorprendenti. Il vagabondare nello spazio infinito non è esente da pericoli, che si palesano sotto forma di condizioni climatiche estreme, creature ostili e pirati senza scrupoli. Per fortuna, il supporto al multigiocatore consente di intraprendere il viaggio in compagnia dei propri amici, anche se giocano su altre piattaforme grazie al cross-play.



La versione PS5 di No Man's Sky è inclusa nell'acquisto e gira alla risoluzione 4K a 60fps, offre il supporto al feedback aptico del DualSense, presenta una grafica migliorata e caricamenti ultrarapidi e mantiene la compatibilità con PlayStation VR già offerta dall'edizione PS4.

Borderlands 3 (PS4 e PS5) - 19,59 euro

Il terzo capitolo della serie looter shooter per eccellenza è più vario, più vasto e più esplosivo che mai, e adesso è anche ottimizzato per PlayStation 5. Borderlands 3 allarga a dismisura l'orizzonte della serie, offrendo l'opportunità di seminare distruzione e collezionare "fantastilioni" di armi in altri tre pianeti oltre al ben noto Pandora, già teatro di mille scorrerie.

La setta di folli conosciuta con il nome di "Figli della Cripta" sta diffondendo il proprio credo nelle terre ai confini estremi della galassia. Nei panni di quattro nuovi Cacciatori della Cripta - Amara (la Sirena), Moze (l'Artigliera), Zane (l'Agente) e Fl4k (il Domatore) - siete chiamati a salvare l'universo dal loro fanatismo e, nel frattempo, collezionare una quantità imbarazzante di bottino, sia in solitaria che in cooperativa. A questo giro, il sistema di generazione procedurale delle armi - marchio di fabbrica della serie - è in grado di dar vita ad oltre un miliardo di differenti bocche da fuoco.



Borderlands 3 raccoglie l'eredità della serie espandendo - ma non rivoluzionando - la formula di gioco originaria, ancora una volta esaltante ed assuefacente come poche. L'aggiornamento grais di Borderlands 3 per PS5 lavora principalmente sul versante del framerate offrendo due distinte modalità grafiche: una a 60fps che mantiene l'output a 4K, e l'altra a 120fps e 1080p destinata ai televisori che supportano l'elevato refresh rate.

The Last of Us Part 2 (PS4) - 39,89 euro

Nonostante si tratti di uno dei giochi più importanti e venduti dell'intero catalogo di PlayStation 4, The Last of Us Part 2 non ha ricevuto alcun aggiornamento PS5, e al momento non risulta neppure essere previsto. Poco male: con update o senza, qualsiasi sia la console sulla quale gira, il capolavoro di Naughty Dog merita di entrare nella collezione di qualsiasi giocatore.

Della sua storia non vi diciamo nulla, poiché merita di essere assaporata e metabolizzata attimo dopo attimo e senza alcuna anticipazione. Vi basti sapere che è strettamente legata a quella del suo predecessore, per la quale rappresenta la naturale e inevitabile prosecuzione. Il racconto si prende i suoi tempi, talvolta li dilata a dismisura, ma ogni singola parola e scena è stata pesata in maniera certosina con l'obiettivo di creare un racconto potente e pieno di dolore, in grado di lasciare completamente spiazzati e annichiliti anche dopo i titoli di coda.



A sorreggere il tutto, ovviamente, c'è un impianto di gioco sontuoso: The Last of Us Part 2 è innanzitutto una meraviglia da giocare, grazie ad un gameplay stratificato e intenso come pochi, sorretto da un level design che si presta a molteplici approcci differenti. Qualsiasi altra parola sarebbe superflua: nel caso, c'è la recensione di The Last of Us Part 2 del nostro Francesco Fossetti.

DOOM Eternal (PS4)- 23,09 euro

DOOM Eternal non ha ancora ricevuto un aggiornamento grafico per PS5 (è atteso nei prossimi mesi), ma non poteva certamente mancare in questa lista, trattandosi di uno dei migliori sparatutto in prima persona degli ultimi anni. Id Software è riuscita a migliorare ulteriormente la formula del predecessore proponendo numerose novità come il lanciafiamme da spalla e la lama da polso retrattile, nonché abilità come il Doppio scatto, che rendono il DOOM Slayer più versatile che mai, a tutto vantaggio della profondità e della varietà del gameplay.

Le armate infernali hanno invaso la Terra, e spetta ancora una volta allo Slayer il compito di annientare i demoni attraverso le dimensioni e fermare un'invasione che punta alla distruzione finale dell'umanità. In DOOM Eternal la filosofia del "push forward combat" raggiunge il suo pieno potenziale, invogliandovi ad affrontare le belve demoniache senza alcuna esitazione per placare la continua fame di risorse dello space marine, che può prendersi dai nemici tutto ciò che gli serve: salute extra uccidendoli in maniera epica, armatura cuocendoli a puntino con il lanciafiamme, e munizioni a volontà smembrandoli con la motosega.



L'offerta è completata dalla Battlemode, modalità multigiocatore asimmetrica nella quale uno Slayer armato fino ai denti affronta due demoni controllati da giocatori al meglio dei cinque round. Leggete la nostra recensione di DOOM Eternal per saperne di più.

Crash Team Racing: Nitro-Fueled (PS4) - 13,99 euro

Nato sull'onda del successo di Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy e Spyro Reignited Trilogy, Crash Team Racing: Nitro-Fueled è il remake di quel CTR che ha fatto divertire un'intera generazione di giocatori cresciuti a cavallo tra gli anni '90 e i 2000. Nonostante affondi le sue radici in un titolo di oltre vent'anni fa, la formula di gioco è stata migliorata ed espansa a dovere dai ragazzi di Beenox, che hanno tirato fuori dal un kart game perfettamente in grado di brillare anche nel panorama moderno.

Forte di un sistema di guida ricalibrato e un quantitativo di contenuti semplicemente incredibile, Crash Team Racing: Nitro Fueled è una gioia per gli occhi e un piacere per i polpastrelli. I giocatori di lunga data troveranno un bel po' di motivi per rimettersi al volante, tra piste, kart, piloti ed elementi di personalizzazione d'ogni genere da sfoggiare nella modalità multigiocatore, e una campagna single-player alternativa, denominata Nitro-Fueled, che ricalibra la sfida e fornisce maggiore libertà di scelta per quanto riguarda i personaggi da impersonare.



Crash Team Racing Nitro-Fueled non ha ricevuto una patch per PlayStation 5, ma sulla console di nuova generazione beneficia di tempi di caricamento ridotti. Spendendo 7 euro più è possibile acquistare la Nitros Oxide Edition, che oltre al gioco base offre personaggi aggiuntivi e altri oggetti di natura meramente estetica. Leggete la nostra recensione di Crash Team Racing Nitro-Fueled per saperne di più sul gioco.