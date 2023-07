PlayStation China Hero Project: da Dhaba Land of Watermarks a Exiledge

In occasione della PlayStation China Hero Project Phase 3 Press Conference che si è tenuta a Shangai lo scorso 27 luglio, Sony Interactive Entertainment ha svelato ufficialmente quattro nuovi titoli inclusi nella terza fase del programma noto come "China Hero Project". Abbiamo quindi analizzato i trailer di annuncio diffusi dal colosso e cercato di capire cosa dovremmo aspettarci dai nuovi progetti attualmente in via di sviluppo pressi gli studi cinesi recentemente entrati nel programma di cui fa parte anche l'attesissimo Lost Soul Aside (a proposito, qui trovate la nostra più recente anteprima di Lost Soul Aside).

Dhaba Land of Watermarks

Fondato soltanto nel 2016 e noto per il dimenticabile Sinner: Sacrifice for Redemption (siete a un click dalla nostra recensione di Sinner: Sacrifice for Redemption), lo studio Dark Star ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo action RPG che ricorda molto Steelrising e Lies of P.



Ambientato in un mondo alquanto tetro e sull'orlo del collasso, Dhaba: Land of Watermarks (titolo provvisorio) racconta infatti la storia di un burattino umanoide fatto di argilla, che per motivi non meglio specificati è alla ricerca degli ultimi frammenti di civiltà. Intenzionato a trovare risposte, questo si metterà dunque in viaggio per scoprire le proprie origini e far luce sulla storia del mondo, che a quanto pare pullula di mostri aberranti e minacciosi.

A giudicare dal filmato, però, si direbbe che il burattino non sarà solo, in quanto avrà una partner piuttosto combattiva: non sappiamo ancora se si tratti di un'umana o di un'altra marionetta, ma il trailer pone sotto i riflettori anche un secondo personaggio giocabile dalle fattezze femminili ed equipaggiato con arco e frecce. Agile, leggiadra e anche molto graziosa, non solo questa combattente dalla folta treccia argentea potrà partecipare alle battaglie, ma una sequenza che la vede danzare o comunque eseguire una specie di rituale lascia intendere che questa avrà un ruolo chiave nella vicenda.



Benché i ragazzi di Dark Star non abbiano specificato se Dhaba: Land of Watermarks sia un soulslike o meno, le scene di gameplay e la presenza di livelli non lineari - ma comunque intricati e interconnessi tra loro - ci spingere a credere che gli autori di Sinner: Sacrifice for Redemption abbiano deciso di perseverare.

Nonostante le scene del trailer siano sprovviste dell'interfaccia utente, che come al solito ci avrebbe fornito parecchie informazioni sul sistema di combattimento, il ritmo, gli scambi di colpi e persino il level design ricordano immediatamente l'impostazione tipica dei soulslike. Tornando al burattino protagonista, abbiamo appreso che questo trasporterà un'ampia selezione di armi: a seconda dell'avversario ingaggiato, il giocatore potrà del resto brandire una scimitarra e scagliare ampi fendenti, ricorrere ad artigli affilatissimi per prevalere sui bersagli singoli, o magari affidarsi un'arma pesante a metà tra una cerbottana e l'arco da caccia della serie Monster Hunter.



Mentre il gameplay sa di già visto, non abbiamo potuto fare a meno di apprezzare le deliziose location di Dhaba: Land of Watermarks, che tra le altri include una suggestiva città antica, una tenebrosa prigione, incantevoli paesaggi innevati e una foresta brulicante di pericoli. Atteso in esclusiva su PlayStation 5, il titolo non dispone ancora di una finestra di lancio, ma considerando che Sinner: Sacrifice for Redemption è approdato su PC e console nel 2018, è plausibile che il progetto si trovi già in una fase di sviluppo molto avanzata.

EXILEDGE

Sviluppato in Unreal Engine dai ragazzi di Enigmatrix, EXILEDGE è invece uno sparatutto in terza persona che punta molto sulla velocità. Definito dai suoi stessi creatori come un "TPS di prossima generazione", il prodotto mira a mescolare gli elementi tipici del genere a quelli degli action per dar forma a un sistema di combattimento innovativo.



Ambientato su un pianeta quasi interamente coperto d'acqua, il titolo porrà il giocatore nei panni di un giovane "tower diver" dal passato misterioso e chiamato a esplorare labirinti sotterranei davvero peculiari: a prima vista disabitato, il mondo alieno è infatti caratterizzato da scenari in rovina e costruzioni tecnologiche appartenenti a una civiltà probabilmente perduta.

Mettendo da parte la componente narrativa, di cui non sappiamo praticamente nulla, l'aspetto più interessante del pacchetto va ricercato senza dubbio in un gameplay elettrizzante e variegato. Come anticipato poc'anzi, il combat system avrà due anime, e se da una parte consentirà agli appassionati di sparatutto di utilizzare bocche di fuoco di ogni genere e dimensione per crivellare gli avversari e conservare una distanza minima di sicurezza, dall'altra andrà incontro alle esigenze di coloro che al contrario prediligono il brivido del combattimento in mischia, fornendo loro varie armi bianche per esibirsi in combo acrobatiche e rovinose.



Alternando continuamente spade e fucili, il nostro alte-ego dovrà quindi farsi strada tra orde di nemici, che alle volte lo assaliranno in massa: senza nulla togliere alle numerose boss fight intraviste nel trailer, che a primo acchito si direbbero abbastanza impegnative e ambientate in arene spaziose, la nostra attenzione è stata colta da una sequenza che vede il protagonista alle prese con diverse dozzine di avversari minori, quasi a voler sottolineare il caos che scaturirà dagli scontri con le creature extraterrestri.

A proposito di armi bianche, osservando il trailer di annuncio abbiamo notato che il nostro avatar potrà contare su un'alleata davvero agguerrita, ossia una ragazza abile nell'uso della lancia, della naginata e altri strumenti di morte a lungo raggio. Proprio una fugace sequenza in cui questa è immortalata rivela che le armi indicate al combattimento in mischia potranno essere sostituite immediatamente con qualsiasi altro strumento aggiunto in precedenza all'equipaggiamento, allo scopo di adattare il moveset del personaggio controllato alla situazione e alle caratteristiche del nemico. Strizzando vagamente l'occhio a Evil West, quantomeno dal punto di vista ludico EXILEDGE sembra insomma un titolo articolato e indirizzato a un pubblico vasto.

The God Slayer & The Winds Rising

Completano la rassegna The God Slayer e The Winds Rising, che sfortunatamente sono stati soltanto annunciati. Realizzato da Pathea Games (già autore di My Time at Sandrock), il primo è un action RPG di matrice open world che verrà pubblicato soltanto nel 2027 in esclusiva su PlayStation 5. Essendo la data di lancio tanto lontana, al momento lo sviluppatore non ha voluto fornire molti dettagli sul progetto, che a quanto pare intende proporre un'esperienza narrativa "altamente coinvolgente".

Indossati i panni di un giovane guerriero, l'utente dovrà mettersi in viaggio per migliorare le proprie abilità attraverso la lotta e salvare il mondo. Disgraziatamente il team di Pathea Games non ha caricato in rete alcun trailer, ma in compenso le prime immagini di The God Slayer delineano un'ambientazione squisitamente orientale, ma purtroppo flagellata dai fuochi della guerra.



Sviluppato da TiGames, studio cinese principalmente noto per F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, anche The Winds Rising è un action RPG e proprio come il titolo precedente punta molto sulla narrazione. Dipinto come uno story-driven, il gioco racconterà il viaggio compiuto da una ragazza proveniente da un villaggio tranquillo, che dopo essersi imbattuta in un misterioso cucciolo di mostro rimarrà coinvolta in un'avventura talmente grande da poter influenzare l'ascesa e la caduta di un intero regno.



Il fato della protagonista - e presumibilmente quello del suo mondo - saranno interamente nelle mani del giocatore, che supponiamo verrà posto di tanto in tanto dinanzi a scelte importanti.

Lo studio ha promesso un sistema di combattimento "fresco e fluido", e sebbene il trailer di annuncio non mostri assolutamente nulla di tutto ciò, non fatichiamo a credere alle sue parole, anche perché il gameplay del già citato F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch - il precedente progetto di TiGames - la diceva davvero lunga sul potenziale del team indipendente. Non resta quindi che aver fiducia e attendere i prossimi appuntamenti comunicativi del programma PlayStation China Hero Project.