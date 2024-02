PlayStation in crisi: cosa succederà dopo i licenziamenti previsti da Sony?

Tramite un comunicato a firma di Jim Ryan, il presidente uscente di SIE, ieri Sony ha confermato l'intenzione di procedere con un'importante ristrutturazione del suo assetto produttivo, che dovrebbe portare al licenziamento di circa 900 persone, pari all'8% della forza lavoro della società.



Come prevedibile, la notizia ha generato un notevole scalpore fra le fila dell'utenza videoludica, ragionevolmente preoccupata circa l'assetto di un'industria che mostra evidenti segni di affaticamento. Messo da parte il rammarico per tutti gli sviluppatori colpiti dai tagli, la nota stampa di Sony ci offre più di uno spunto per formulare qualche ipotesi sulle strategie della compagnia per il prossimo futuro.

Bungie e i Game as a Service

Senza lanciarci in ulteriori riflessioni sull'attuale congiuntura di un'industria che, nel corso dell'ultimo anno, ha visto una propagazione endemica di "ristrutturazioni" ed annessi licenziamenti, certamente legati alla contrazione post Covid ma anche sintomo di una più profonda crisi dei modelli produttivi, concentriamoci sui tagli al personale che stanno per investire l'organico dei PlayStation Studios. Partiamo col dire che le tempistiche dell'annuncio, arrivato all'indomani dell'insediamento - ad interim - di Hiroki Totoki, portano ad inquadrare la questione tanto come una sorta di "colpo di coda" della gestione Ryan, quanto come una dichiarazione d'intenti da parte del nuovo CEO.

Se da una parte è infatti evidente che la rotta impostata dal dirigente britannico, verso una maggiore centralità dei "game as a service" nelle strategie di PlayStation, abbia generato più di un grattacapo in seno alla compagnia e condotto ad un parziale dietrofront, è altrettanto chiaro come la dirigenza di Totoki sia già improntata ad un maggior rigore nella gestione di studi e risorse, con l'esplicito obiettivo di aumentare il rendimento degli investimenti e i margini di guadagno di Sony. D'altronde il discorso pronunciato da Totoki solo qualche settimana fa rendeva ben chiare le priorità del nuovo CEO, anche in relazione ad una più netta apertura alla pubblicazione di titoli first party al di fuori dell'ecosistema console di PlayStation. Solo qualche giorno fa, interrogato sullo stato di Bungie, il presidente aveva poi ribadito la necessità di ottimizzare tempi e costi di sviluppo, aggiungendo che la dirigenza dovrebbe assumersi la responsabilità di eventuali ritardi sulla tabella di marcia. Dichiarazioni che arrivano ad un paio di mesi dal ridimensionamento della forza lavoro dell'azienda statunitense, che stando ad alcuni report si troverebbe in uno stato di forte agitazione, giustificato anche dal timore di perdere il proprio status di sussidiaria autonoma.



Vale la pena di precisare che, nel mezzo di questa tempesta, ancora non sappiamo come proceda lo sviluppo di Marathon, che secondo Bloomberg sarebbe stato rinviato al 2025. In buona sostanza, l'orizzonte dei GaaS non pare più così roseo e promettente, e Sony si sta muovendo per riveder i suoi piani su questo versante.

La realtà virtuale

La prospettiva di una chiusura di London Studio è emblematica, in questo senso, visto che il team sta da tempo sviluppando un gioco multiplayer ambientato in una Londra densa di elementi fantasy: una produzione che con tutta probabilità non vedrà mai la luce. Una sorte che, secondo Jason Schreier, toccherà anche al Twisted Metal online di Firesprite, altro team che dovrebbe subire tagli consistenti.

Il titolo online co-op per PS5 di London Studio Horizon Call of the Mountain di Firesprite

Le disposizioni - ancora in divenire - nei confronti dei due studi del Regno Unito lasciano inoltre supporre un ulteriore cambio di direzione, che in realtà si era in parte palesato già da qualche tempo. Sia London Studio che Firesprite rappresentano infatti risorse chiave nel quadro delle strategie di Sony per la VR, un fronte dal quale la compagnia potrebbe allontanarsi con decisione, almeno in termini di produzione software. Dopo gli entusiasmi iniziali, sostenuti dai buoni numeri registrati al lancio da PSVR2, il colosso giapponese non ha più condiviso informazioni sull'andamento commerciale della sua proposta, che durante l'ultima stagione natalizia avrebbe ottenuto risultati alquanto deludenti.



C'è da dire che la società di Tokyo non esattamente dato il massimo per stuzzicare l'interesse del pubblico con la sua lineup, che dopo Horizon: Call of the Mountain ha potuto contare quasi esclusivamente sull'apporto delle terze parti.

Il recente annuncio della futura compatibilità di PSVR2 con l'ecosistema PC è a nostro avvisto un ulteriore indicatore del fatto che, nel prossimo futuro, Sony potrebbe investire sempre meno nella realizzazione di giochi in esclusiva per il suo device, lasciando che ad ampliare l'offerta siano solamente gli sviluppatori "third party". Sì, riteniamo che il parallelismo con PlayStation Vita non sia inopportuno. Per quanto concerne il filone più "tradizionale" della produzione first party di Sony, sappiamo che anche studi come Naughty Dog, Guerrilla e Insomniac saranno toccati dalla riorganizzazione della compagnia, ma ancora non è dato sapere come questo impatterà il calendario delle uscite. È però noto che quest'anno l'azienda non ha in programma di pubblicare giochi appartenenti a "grandi franchise" già esistenti, e la cosa non ha mancato di generare una brusca reazione nella cornice dei mercati azionari.



Al di là di tutto, quale che sia nel dettaglio la strategia di Sony per il prossimo futuro, è facile prevedere che l'anno fiscale 2024 non sarà uno dei più sereni per il brand PlayStation: una considerazione che, in tutta franchezza, è facile estendere all'intera industria videoludica.