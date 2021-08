PlayStation a tutto indie: da Oxenfree 2 a Hades, le novità per PS5 e PS4

Glissando completamente sulle polemiche scatenate dal report di Bloomberg, che ha parlato di una cattiva gestione dei partner indipendenti da parte di Sony, Shuhei Yoshida e il suo team hanno preferito far parlare i fatti imbastendo una nuova edizione di PlayStation Indies per presentare alla propria utenza sette giochi indipendenti da tenere assolutamente d'occhio. Da horror misteriosi a giochi basati sull'esplorazione, da esperienze fortemente emozionali e personaggi fiabeschi, passando per i seguiti di alcuni nomi illustri che negli ultimi anni hanno contribuito a definire un'intera corrente: questi indie, destinati ad arrivare su PS4 e PS5 nei prossimi mesi, hanno tutte le carte in regola per appagare i gusti di un'ampia platea di videogiocatori. Andiamo alla scoperta dei nuovi PlayStation Indies!

Oxenfree 2: Lost Signals

Oxenfree è stata una delle più belle sorprese del 2016: quella sviluppata da Night School Studio è un'avventura fresca, fuori dagli schemi e bella da vedere, che con la sua narrazione è riuscita a conquistare un grande numero di videogiocatori. A quanto pare c'è ancora molto da raccontare sulla leggenda della città di Camena, abbastanza da giustificare un secondo capitolo chiamato Oxenfree 2: Lost Signals.

La storia del predecessore, ricordiamo, aveva per protagonisti Alex, Ren e Jonas, tre ragazzi freschi di diploma che, durante i festeggiamenti per l'obiettivo appena raggiunto, creano uno spacco dimensionale che ha permesso a un'orda di fantasmi in cerca di vendetta di penetrare nella nostra realtà. Il secondo capitolo, in uscita nel 2021 anche su PS4 e PS5 (oltre ai già confermati PC e Nintendo Switch) cambierà prospettiva seguendo invece le vicende di Riley Poverly, una ragazza che ha superato l'adolescenza da un bel pezzo ma che non ha ancora trovato la sua strada.



Dopo aver rimbalzato di città in città, trova la stabilità lavorando come ricercatrice ambientale nella sua città natale, Camena, dove delle inspiegabili onde elettromagnetiche stanno interferendo con le apparecchiature elettriche e radio.... Il nuovo lavoro di Ripley la costringe a fare il lavoro sporco sul campo: posizionare radiotrasmettitori in aree specifiche e riferire i dati raccolti nella speranza di riuscire a capire cosa sta succedendo, in un viaggio che la porterà anche a Garland, la vecchia città dei minatori.



Adam Hines, director del gioco, non ha voluto svelarci altri dettagli sulla storia, ma ha promesso che in Oxenfree 2: Lost Signals torneranno gli elementi che hanno fatto la fortuna del capostipite, a partire dalla narrazione che ruota attorno a un robusto sistema di conversazione e a una radio che si sintonizza su segnali soprannaturali.

Axiom Verge 2

Tom Happ, l'unico sviluppatore di Axiom Verge 2, ha approfittato dell'evento PlayStation Indies per svelare la caratteristica più sorprendente e ambiziosa del suo nuovo metroidvania. Dietro alla mappa del mondo che ci è stata mostrata fino ad oggi - al di là della breccia, per la precisione - si cela una dimensione alternativa. Per usare le parole del suo creatore: Axiom Verge 2 è due mondi in uno.

Happ si è prefissato un obiettivo ben preciso quando ha cominciato a lavorare ad Axiom Verge 2: superare i propri limiti per realizzare qualcosa di ambizioso, piuttosto che creare una nuova mappa con qualche nemico aggiuntivo e spacciarlo come un seguito. Nel 2016 ha quindi deciso di espandere il concetto di breccia che aveva già introdotto nel primo episodio: "La breccia è una regione dello spazio, a lungo considerata invalicabile, che ha inizialmente mantenuto al sicuro gli abitanti di Sudra dall'universo esterno.



In Axiom Verge, qualcuno di nome Athetos è riuscito ad attraversare la breccia e a utilizzare un attrattore per intrappolare Sudra", ha spiegato il creatore. In Axiom Verge 2 vi verrà data l'opportunità di entrare e uscire dalla breccia per scoprire in che modo questo mondo è connesso all'altro.

Nella breccia si possono trovare segreti esclusivi e, al contempo, luoghi del mondo superiore che possono essere raggiunti solo mediante un percorso che attraversa la breccia, e viceversa. Come potete vedere nelle immagini qui accanto, avendo origini aliene, la breccia ha più punti in comune con Sudra che con la Terra: ha un aspetto completamente diverso con riquadri più decisi e nemici di natura organica, piuttosto che robotici. Per ogni area della breccia c'è un punto corrispondente nel mondo superiore, pertanto potrete utilizzare un mondo per esplorarne l'altro. Un sistema incredibilmente intrigante, che potremo provare con mano entro la fine del 2021.

Wytchwood

Ariane Laurence, Artist Designer di Alientrap Games, ci ha invece presentato Wytchwood, un'incantevole avventura dedicata agli appassionati che sono cresciuti a pane e fiabe dei fratelli Grimm. La protagonista è una vecchia strega sgangherata vincolata da un patto oscuro che non ricorda di aver sottoscritto. Nel tentativo di liberarsi di quel caprone molesto che non lascia mai la sua casa, la protagonista intraprende un viaggio in un coloratissimo mondo fiabesco per aiutare dei personaggi vivaci ispirati alle storie tradizionali, utilizzando le sue doti migliori: la magia e l'intelligenza.

Una giovane che attende disperatamente il ritorno del suo amore perduto, un orso troppo violento, una felina con un bel paio di stivali che imperversa sul mercato locale con i suoi inganni... sono molte le storie che potrete vivere in Wytchwood, che più di ogni altra cosa punta ad offrire offrire un'esperienza rilassata, nella quale l'esplorazione e la raccolta di ingredienti per gli incantesimi ricoprono un ruolo di primo piano.



Durante la ricerca visiterete un mondo di gioco composto da un'ampia varietà di biomi - da foreste soleggiate a montagne innevate, fino ad arrivare a paludi tetre - ognuno dei quali contenente creature e ingredienti unici, indispensabili per completare il libro degli incantesimi e delle pozioni. Wytchwood sarà pubblicato da Whitethorn Games nell'autunno di quest'anno su PS4 e PS5, oltre che su Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC, Linux e Mac.

Sol Cresta

Era il primo aprile 2020 quando Hideki Kamiya di PlatinumGames si burlò dei suoi fan imbastendo il finto annuncio di Sol Cresta, seguito di due sparatutto a scorrimento verticale degli anni '80, Moon Cresta e Terra Cresta. L'idea nata come un semplice pesce d'aprile non ha però mai abbandonato la mente del game designer, continuando a fermentare fino a trasformarsi in un gioco vero e proprio, che giungerà per davvero sul mercato entro la fine del 2021 andando a chiudere la storia ben 36 anni anni dopo l'uscita di Terra Cresta, avvenuta nel 1986.

Dai due classici, il nuovo gioco di PlatinumGames eredita la singolare meccanica che prevede l'agganciamento delle navicelle amiche, espandendola ed elevandola a fulcro dell'azione di gioco. Kamiya ha approfittato dello spazio riservatogli sulle pagine del PlayStation Blog per fare un salto indietro nel tempo e raccontarci dell'enorme influenza che Moon Cresta e Terra Cresta hanno avuto nella sua scelta di diventare un Game Designer.



Quando ha finalmente esaudito il suo sogno, ha cercato di creare un gioco come quelli per cui impazziva da bambino, per poi rendersi conto che quei tempi erano ormai andati. La tecnologia era già avanzata e i progetti erano quasi tutti incentrati sulla grafica 3D. "Prima che me ne rendessi conto, i giochi che conoscevo da bambino, semplici, quasi primitivi, ma ricchi di divertenti 'contenuti classici', erano scomparsi dal mercato tradizionale", ha dichiarato.

Nel frattempo PlatinumGames si è imposta come un punto di riferimento nel genere action 3D, ma l'idea non ha mai abbandonato la mente di Kamiya, che ha detto fra sé e sé: "Quanto sarebbe bello se potessi prendere questi giochi che ho amato e basarmi sul loro gameplay e sulla costruzione del mondo? Mentre ci pensavo, la mia immaginazione si scatenava e non riuscivo a contenere il mio entusiasmo". Con l'aiuto di Atsushi Inaba, che ha condiviso il suo desiderio di riportare in auge la saga Cresta, Kamiya si è messo in contatto con Satoshi Hamada, presidente di Hamster Corporation, detentore dei diritti della serie, il quale ha subito accettato di sostenere il progetto. Sol Cresta adesso fa parte dell'etichetta "Neo-Classic Arcade" di PlatinumGames, che si pone l'obiettivo di far rivivere nel presente l'atmosfera dei giochi classici dei bei vecchi tempi con la tecnologia dell'attuale generazione. Il lancio di Sol Cesta è fissato nel 2021 su PlayStation, Switch e PC.

A Short Hike

L'iniziativa PlayStation Indies ha fornito ad Adam Robinson-Yu di Whippoorwill l'occasione perfetta per annunciare che A Short Hike, già acquistabile su PC e Nintendo Switch, atterrerà anche su PS4 e PS5 durante l'autunno del 2021. Per chi non lo sapesse, si tratta di un gioco d'esplorazione nel quale siete chiamati a guidare un uccello chiamato Claire fino alla vetta di una montagna. Il viaggio, si sa, è importante tanto quanto la meta, pertanto lungo il cammino l'uccellina può esplorare liberamente la montagna e intrattenersi con gli altri personaggi.



Il piccolo open world di A Short Hike restituisce un forte senso di libertà e incentiva l'esplorazione, premiando in special modo i più curiosi che sui sentieri secondari potranno prendersi una pausa dal viaggio partecipando ad una varietà di mini-giochi, dalla pesca alla nautica, fino ad arrivare ad una sorta di pallavolo.

Dal momento che lo ha sviluppato quasi interamente da solo, Adam Robinson-Yu ha optato per uno stile grafico semplice e allo stesso tempo affascinante. La direzione artistica è stata guidata dalla volontà di creare un bellissimo e leggibile mondo 3D utilizzando il minor numero di pixel possibile... e il risultato, non abbiamo paura di sbilanciarci, è delizioso. Scoprite perché dovete tenerlo d'occhio nella nostra recensione di A Short Hike.

Carrion

Dopo A Short Hike, giunge il turno di un altro gioco già disponibile su altre piattaforme che ha finalmente trovato la strada per le console di casa PlayStation, sulle quali approderà nel corso di quest'anno. Carrion è un reverse-horror 2D che, invece di mettervi nei panni del sopravvissuto di turno, vi dona le sembianze di un'abominevole creatura aliena, una massa informe di cartilagine, artigli e tentacoli che si risveglia in un laboratorio sotterraneo segreto più incazzata che mai.

Durante la sua fuga, la creatura approfitta dell'ombra per cibarsi degli umani, crescere in dimensioni e sviluppare abilità devastanti, come un attacco a distanza simile a una ragnatela, la capacità di manipolare la luce per diventare temporaneamente invisibile e persino possedere le persone. Come in ogni metroidvania che si rispetti, anche in Carrion le nuove abilità consentono alla massa tentacolare di raggiungere zone prima inaccessibili e sbloccare percorsi completamente nuovi all'interno della struttura. In attesa dell'uscita, potete scoprire maggiori dettagli sul malatissimo reverse-horror sviluppato da Phobia Game Studio e pubblicato da Devolver Digital nella nostra recensione di Carrion.

Hades

Hades non ha certamente bisogno di presentazioni. Tra le più grandi sorprese del 2020, protagonista della stagione dei premi con ben 65 GOTY ricevuti (dietro solamente all'imprendibile The Last of Us Part 2 e, per un soffio, a Ghost of Tsushima), l'eccezionale rogue-like di Supergiant Games giungerà su PlayStation 4 e PS5 il 13 agosto. Nell'ambito della rassegna PlayStation Indies, il Creative Director Greg Kasavin ha scelto le pagine del PlayStation Blog per raccontarci le origini di Hades.

Hades è nato dalla volontà di Supergiant di racchiudere in un solo progetto tutte le migliori idee dello studio, piuttosto che ricominciare da zero ancora una volta. Gli sviluppaori hanno combinato l'azione rapida di Bastion, la profondità e l'atmosfera di Transistor e lo storytelling basato su personaggi memorabili di Pyre per dare vita ad un rogue-like che spinge forte sul pedale della narrazione.



Ogni volta che muore, il giocatore può vivere un'esperienza diversa grazie a incontri generati in modo procedurale e altri interessanti aspetti casuali.

Hades è anche stato il primo adattamento in assoluto per Supergiant Games, che in precedenza aveva sempre optato per ambientazioni completamente originali. La mitologia greca è stata dipinta da un'inquadratura diversa dal solito, ossia presentando gli Dei dell'Olimpo come un'unica grande famiglia disastrata e mettendo in primo piano il mondo degli Inferi e tutti gli Dei meno noti che racchiude. Da queste idee è nato il gioco più importante e di maggior successo dello studio, con un aspetto visivo talmente bello da mozzare il fiato, una narrazione profonda e appassionante, e un gameplay curato in maniera maniacale: sono le parole che il nostro Marco Mottura ha speso nella sua recensione di Hades.