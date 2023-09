PlayStation State of Play: tutti i giochi annunciati, riassunto e sorprese

Lo State of Play del 14 settembre 2023 ha rispettato le anticipazioni della vigilia dispensando annunci e novità sui giochi per PS4, PS5 e PlayStation VR2 provenienti dalla scena di sviluppo indipendente e dai partner terze parti. I 27 minuti dello show sono purtroppo filati via lisci senza offrire aggiornamenti sulle vociferate PlayStation 5 Pro e Slim (le probabilità erano minime, ma la speranza non muore mai!), in compenso hanno regalato svariate sorprese come Marvel's Spider-Man 2, che in quanto first party non era inizialmente atteso, e l'annuncio della data di lancio di Final Fantasy 7 Rebirth, con un lungo approfondimento di gameplay annesso. Eccovi il riassunto con tutti gli annunci dello State of Play!

Da Baby Steps a FF7 Rebirth: in mezzo, Marvel's Spider-Man 2

Ad aprire le danze ci ha pensato Baby Steps, un singolare ed innovativo walking simulator che prende alla lettera la propria definizione invitandovi letteralmente a camminare. Il vostro compito è quello di guidare il vostro personaggio un passo dopo l'altro prestando attenzione ai pericoli che lo circondano e ai terreni che calpesta sottostando alle implacabili leggi della fisica. Il lancio è previsto nel 2024. Senza troppi giri di parole, la responsabile delle relazioni con le terze parti Shawne Benson ha poi introdotto un segmento dedicato alla Realtà Virtuale, con ben due novità in arrivo per PlayStation VR2.

La prima è Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, un gioco d'avventura incentrato su un nuovo team di acchiappafantasmi destinato ad arrivare il prossimo 26 ottobre, mentre la seconda è la modalità VR di Resident Evil 4 Remake, prevista invece nel corso di un generico inverno.



Già che era in gioco, Capcom ha anche confermato i leak e le indiscrezioni dei mesi scorsi annunciando Separate Ways, DLC narrativo del rifacimento di Resident Evil 4 che vede come protagonista Ada Wong. Il lancio è letteralmente dietro l'angolo, essendo previsto per il 21 settembre, nonché destinato ad essere accompagnato da un aggiornamento gratuito della modalità Mercenari che prevede l'aggiunta di due nuovi personaggi giocabili - la già citata Ada e il cattivone simbolo della saga, Albert Wesker.

Le terze parti hanno continuato a fare la voce grossa passando il testimone ad Ubisoft, che ha approfittato della risonanza mediata garantita dallo State of Play per offrire una nuova e approfondita panoramica sulla storia e il gameplay di Avatar: Frontiers of Pandora, il cui lancio, previsto per il 7 dicembre, si fa sempre più vicino. Restando in tema sci-fi, è poi giunta la volta di Ghostrunner II, che con un breve trailer ha avvisato della disponibilità immediata di una demo gratuita e del lancio della versione definitiva programmato per il 26 ottobre 2023.



Tra un trailer e l'altro, Sony si è poi ritagliata un piccolo spazio per sé annunciando l'arrivo di una nuova collezione di Dualsense e coperture per PlayStation 5: l'inedita Deep Earth Collection permette di scegliere fra tre nuove colorazioni, ossia Volcanic Red, Cobalt Blue e Sterling Silver. Non è l'annuncio di PlayStation 5 Pro che in tanti si aspettavano, ma sempre meglio di niente...



Dopo quest'esplosione di colori è poi giunto il momento di uno sguardo approfondito sui cambi di battaglia devastati, i combattimenti in terza persona e le dinamiche di gioco di Helldivers II, che s'è preso il lusso e il rischio di stravolgere la formula del capitolo che l'ha preceduto senza tuttavia perdere il focus sul gioco in cooperativa. Il lancio è meno vicino di quanto ci aspettavamo, essendo appena stato confermato per l'8 febbraio 2024 in concomitanza su PS5 e PC, in compenso i preordini partono il 22 settembre.



Il primo momento sorpresa è stato affidato a Marvel's Spider-Man 2, che ha colto l'occasione per mostrare di che pasta è fatto facendosi raccontare dal suo Direttore Creativo Bryan Intihar.

In pochi se lo aspettavano, dal momento che alla vigilia Sony non aveva confermato la presenza di gioco first party. Eppure eccoci accontentati, con un lungo approfondimento di gameplay che ha toccato tematiche come l'estensione della mappa di gioco, che ha visto l'introduzione dei quartieri del Queens e di Brooklyn, e di una nuova meccanica che, abbinata alle oscillazioni con le ragnatele, consente di spostarsi in città in un modo del tutto diverso e, soprattutto, più veloce.



Intihar ha poi ricordato la possibilità di passare da Peter Parker a Miles Morales da qualsiasi punto dell'open world, con transizioni istantanee a suo dire rese possibili dalla potenza di PlayStation 5, e presentato un'ampia varietà di attività secondarie, costumi e potenziamenti. Potete provare tutto ciò in prima persona, come già promesso in precedenza, a partire dal 20 ottobre 2023.



I due ragnetti hanno poi lasciato il campo a Bandai Namco, che ha reclamato i riflettori su di sé per annunciare un'espansione narrativa per Tales of Arise, intitolata Beyond the Dawn. I giocatori dell'apprezzato JRPG potranno cominciare questo nuovo viaggio a partire dal 9 novembre 2023. Buone notizie anche per gli estimatori dell'Hoyoverse, che potranno finalmente giocare ad Honkai Star Rail su PlayStation 5 a partire dall'11 ottobre, chiaramente in maniera del tutto gratuita come già avviene su PC e dispositivi mobili.

Il gran finale è stato affidato a Square Enix, che prima ha ravvivato l'atmosfera invitando tutti quanti a partecipare all'Open Beta Party di Foamstar, programmata dal 29 settembre al primo ottobre (il gioco completo arriva a inizio 2024), e ha poi affondato la stoccata finale con un trailer di Final Fantasy 7 Rebirth, che non s'è fatto mancare niente: un'introduzione alla storia, una panoramica dei personaggi, uno sguardo alle ambientazioni e anche un ampio focus su combattimenti e mini-giochi. Gli ultimi istanti del trailer hanno fissato la data di lancio di Final Fantasy 7 Rebirth per PS5 al 29 febbraio, chiudendo così lo State of Play in grande stile.