PlayStation Plus: arrivano Alan Wake e Call of Duty Black Ops Cold War

Grazie a PlayStation Plus, da oggi avete l'opportunità vivere tre nuove esperienze completamente differenti tra loro. In Call of Duty: Black Ops Cold War potete vivere una spy-story all'epoca della Guerra Fredda per poi mettervi alla prova a suon di proiettili sui campi di battaglia online; in Alan Wake Remastered siete chiamati ad impersonare uno scrittore maledetto che pare essere artefice delle sue stesse disgrazie; in Endling - Extincion is Forever dovete invece adoperarvi per salvare una famiglia di volpi dall'estinzione in una Terra devastata dagli esseri umani.



Ufficialmente disponibili da oggi 4 luglio, i tre nuovi giochi mensili per PlayStation Plus Essential saranno riscattabili fino a lunedì 31 luglio, dopodiché verranno sostituiti dai titoli di agosto. Scopriteli assieme a noi prima di decidere quale giocare per primo.

Call of Duty: Black Ops Cold War Cross-Gen Bundle per PS4 e PS5

Un gioco più mainstream di COD è difficile trovarlo. Il franchise campione d'incassi, per il quale Sony sta facendo carte false pur di non farlo finire nelle mani di Microsoft, torna in PlayStation Plus con Call of Duty: Black Ops Cold War, quinto e finora ultimo episodio della mini-saga curata dai ragazzi di Treyarch.

La campagna di Call of Duty: Black Ops Cold War si svolge nel 1981 (tredici anni dopo Black Ops II e cinque anni prima di Black Ops III) nel pieno della Guerra Fredda, spaziando tra luoghi iconici come Berlino Est, il Vietnam, la Turchia e i quartieri generali del KGB sovietico. Adler, Woods, Mason e Hudson sono chiamati ad affrontare intrighi internazionali, dilemmi morali e scelte difficili in una storia che, pur vedendo gli americani ergersi contro i "russi cattivi", non perde occasione per mettere in dubbio la retorica del patriottismo a stelle e strisce.



Oltre alla campagna, della durata complessiva di circa 5-6 ore (di cui vi abbiamo parlato in maniera estensiva nella recensione di Call of Duty: Black Ops Cold War), nel pacchetto trovano immancabilmente posto anche un'ampia varietà di modalità Multigiocatore, tra le quali spiccano le nuove Bomba Sporca (con 40 giocatori suddivisi in 10 squadre da 4 impegnati a recuperare scorte d'uranio e far esplodere ordigni) e Armi Combinate (che vede 2 squadre da 12 giocatori contendersi una zona neutrale al centro della mappa). Non manca neppure il marchio di fabbrica di Treyarch, la Modalità Zombi, con tante nuove armi in stile Guerra Fredda con le quali sbarazzarsi di orde di non morti.



Fate spazio sulle vostre console, dal momento che Call of Duty: Black Ops Cold War è gargantuesco: su PlayStation 5 pesa complessivamente 255,2 GB, mentre su PS4 166,3 GB. Per fortuna, potete evitare di installare le componenti del gioco che non vi interessano, riducendo lo spazio utilizzato.

Alan Wake Remastered per PS4 e PS5

Strategicamente piazzato nella Instant Game Collection per spianare la strada all'arrivo di Alan Wake 2 (lo avevamo persino citato tra le nostre previsioni e speculazioni sui giochi PlayStation Plus di luglio 2023), Alan Wake Remastered ha segnato il debutto dello scrittore maledetto sulle piattaforme PlayStation, precedentemente disponibile solamente su Xbox e PC.

Alan Wake è un thriller d'azione in terza persona ad alto tasso cinematografico che vede l'omonimo protagonista lanciarsi alla disperata ricerca della moglie, Alice, scomparsa in circostanze misteriose nella cittadina di Bright Falls, situata nel nord-ovest degli Stati Uniti d'America. Nel corso della storia, fortemente influenzata da opere televisive come Twin Peaks e dalla bibliografia di Stephen King, l'autore metterà fortemente in dubbio la sua sanità mentale, ritrovandosi costretto ad affrontare le forze dell'oscurità armato solamente di una torcia e una pistola.



Alan Wake è figlio di una Remedy in stato di grazia e questa versione Remastered omaggia adeguatamente l'opera originale proponendo in un solo pacchetto anche i due DLC, The Signal e The Writer, e una veste grafica potenziata, che su PS5 si spinge fino alla risoluzione 4K a 60fps. Potete trovare maggiori dettagli nella nostra recensione di Alan Wake Remastered.



L'avventura di Remedy pesa poco meno di 59 GB su PlayStation 5 e 25,5 GB su PS4, dimensioni tutto sommato gestibili.

Endiling - Extinction is Forever per PS4 e PS5

Endling: Extinction is Forever è un'avventura di sopravvivenza in 3D a scorrimento laterale che narra la storia dell'ultima mamma volpe rimasta sulla faccia di un Terra devastata dall'incuria umana. In un mondo inquinato e corrotto, è chiamata ad accudire e crescere tre piccoli cuccioli molto diversi tra loro, caratterizzati da personalità, tratti e paure uniche.

La sopravvivenza delle tre piccole palle di pelo viene prima di tutto: impersonando mamma volpe, dovrete muovervi in rigoroso silenzio nelle ambientazioni in rovina, cercando riparo dagli umani con il favore dell'oscurità e cacciando le prede per nutrire i piccoli. Di giorno, con il sole alto, è invece consigliabile starsene al riparo in una tana improvvisata e pianificare le mosse per la nottata successiva, che potrebbe rappresentare l'ultima della famigliola.



La componente survival di Endling - Extinction is Forever è rilevante ma non troppo articolata, risultando accessibile anche a tutti coloro che non si sono mai avvicinati a questo genere. Ad arrivare come un fiume in piena è invece il toccante messaggio ambientalista, adeguatamente supportata da un'indovinata direzione artistica. Di questo e molto altro ne ha parlato la nostra Cristina Bona nella recensione di Endling - Extinction is Forever.



Il gioco di Herobeat Studios è piccino picciò, proprio come il budget impiegato per la sua realizzazione. Occupa 4,8 GB su PlayStation 5 e solo 2,1 GB su PS4. Non faticherete a trovargli uno spazio su SDD o HDD.