PlayStation Plus Essential: aprile è il mese di Sackboy gratis su PS4 e PS5

Per il mese di aprile, Sony ha preparato una ricetta quantomai variegata che prevede un gioco nuovo di zecca indirizzato alle menti creative desiderose di mettersi alla prova, una colorata avventura adatta ai giocatori di tutte le età e un brutale GDR disegnato a mano per palati raffinati. I tre nuovi giochi mensili di aprile 2023 per PlayStation Plus Essential - Meet Your Maker, Sackboy: Una Grande Avventura e Tails of Iron - saranno disponibili a partire da martedì 4 aprile, fino ad allora avete ancora tempo per riscattare i giochi gratis di marzo 2023: Battlefield 2042, Minecraft Dungeons e Code Vein rimarranno a disposizione fino a lunedì 3 aprile, non lasciateveli sfuggire!

Meet Your Maker PS4 e PS5

Dagli autori dell'apprezzatissimo gioco multiplayer asimmetrico Dead by Daylight, arriva immediatamente al day one nella selezione di PlayStation Plus Essential Meet Your Maker, un building game in prima persona, in questo caso asincrono, in cui ogni livello è progettato dai giocatori.

Nel mondo post-apocalittico creato da Behaviour Interactive, la risorsa più preziosa e ambita è rappresentata dal materiale genetico puro. Per estrarlo e proteggerlo dalle mire degli altri giocatori dovrete costruire e fortificare degli avamposti labirintici combinando una vasta gamma di blocchi, trappole subdole e guardie con pattern personalizzabili. Resistendo agli attacchi potrete recuperare delle ricompense da coloro che periscono al cospetto delle vostre trappole, oppure, in caso di fallimento delle misure di sicurezza, rafforzare la vostra creazione facendo tesoro degli errori compiuti in fase di progettazione e chiedendo l'assistenza di un secondo giocatore.



Se costruire non è il vostro forte, potrete darvi direttamente all'invasione e al saccheggio delle costruzioni altrui, scegliendo tra un'ampia gamma di attrezzature (da mischia, a distanza e difensive) e, se necessario, chiedendo aiuto ad un vostro amico per delle sessioni d'attacco cooperative. Qualsiasi sarà l'approccio che sceglierete, potrete utilizzare il materiale genetico recuperato dai giocatori periti nelle vostre creazioni o conquistato nelle basi altrui per potenziare l'arsenale di armi, guardie, trappole, tute e molto altro ancora.

Sackboy Una Grande Avventura PS4 e PS5

L'iconica mascotte di casa PlayStation è protagonista di Sackboy: Una Grande Avventura, un platform in tre dimensioni con una spiccata propensione al multiplayer e adatto a tutte le fasce di età, dai più piccoli alle prime esperienze ai più grandicelli che ancora nutrono il loro bambino interiore.

Il Mondo del Fai Da Te è in serio pericolo: Vex, un essere figlio del caos e della paura, ha rapito gli amici di Sackboy e li ha costretti a costruire il letale Sconquassatore, un diabolico marchingegno in grado di trasformare un regno di pura immaginazione in una landa popolata da torridi incubi. Spetterà dunque a Sackboy e agli altri omini di pezza ripercorrere le orme dell'antico Ordine dei Cavalieri Sferruzzati e salvare il Mondo del Fai Da Te.



Giocabile sia in solitaria, sia in cooperativa in squadre composte da due, tre o quattro avventurieri, Sackboy: Una Grande Avventura saprà mettervi alla prova con un grande numero di sfide piattaformiche e stupirvi con un'invidiabile varietà di ambientazioni, che spaziano da giungle a montagne innevate, passando per regni sottomarini a colonie spaziali. Da buon first party quale è, su PlayStation 5 offre anche il pieno supporto alle funzionalità avanzate del Dualsense, come il feedback aptico e i grilletti adattivi. Leggete la nostra recensione di Sackboy: Una Grande Avventura.

Tails of Iron PS4 e PS5

Lanciato originariamente sul finire del 2021, Tails of Iron è un avventuroso gioco di ruolo disegnato a mano d'ispirazione soulslike. Ambientato in un lugubre mondo devastato dalla guerra, narra delle gesta di Redgi, l'erede al trono dei ratti, il cui obiettivo è quello di scacciare una volta e per tutte lo spietato clan delle rane e il suo feroce capo, Verruca Verde.

Durante il suo viaggio, accompagnato dalla voce narrante di Doug Cockle (il doppiatore inglese di Geralt of Rivia), incontrerà un gruppo di compagni unici pronti ad aiutarlo offrendogli nuove ricette di cucina, progetti per forgiare armature e armi micidiali, e persino una talpamobile blindata inghiotti-terra.



Il brutale sistema di combattimento prevede l'esecuzione di diverse abilità come parate, esecuzioni fatali e attacchi a distanza con arco e frecce, inoltre può adattarsi ad ogni necessità: l'armatura pesante, ad esempio, offre più protezione, ma riduce la velocità in rotolata e schivata, mentre le armi possono essere potenti ma lente (asce), agili e veloci (lance) e bilanciate (spadone). L'avventura principale è costellata da feroci boss, perlopiù anfibi giganti dal sangue freddo, e missioni secondare, che mettono in palio del preziosissimo oro aggiuntivo.



Ne abbiamo parlato in maniera più approfondita nella nostra recensione di Tails of Iron, ma ci teniamo ad aggiungere che nel pacchetto è inclusa anche "Vibrisse insanguinate", un'espansione gratuita che introduce una nuova missione a fine gioco, due livelli di difficoltà aggiuntivi, cinque nuovi boss, una raccolta di armi e armature speciali e un importante segreto...