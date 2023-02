PlayStation Plus Essential, Extra e Premium: tantissimi giochi a marzo!

In maniera del tutto inattesa, Sony ha approfittato dello State of Play del 23 febbraio per annunciare, con largo anticipo sulla consueta tabella di marcia, la line-up dei giochi in arrivo a marzo in PlayStation Plus, Extra e Premium. L'assist gliel'ha fornito Tchia, nuova promettente avventura che è tornata a mostrarsi proprio in occasione dell'evento ricevendo una data d'uscita e promettendo la pubblicazione immediata al day-one nel catalogo di Extra e Premium. Curiosi di scoprire anche tutti gli altri giochi annunciati? Ecco a voi!

I nuovi giochi gratis di marzo per PlayStation Plus Essential

• Battlefield 2042 | PS4 e PS5

• Minecraft Dungeons | PS4

• Code Vein | PS4



La line-up dei nuovi giochi mensili gratis per PlayStation Plus Essential è composta da Battlefield 2042, Minecraft Dungeons e Code Vein. Tutti e tre saranno disponibili al download da martedì 7 marzo a lunedì 3 aprile, ciò significa che il termine ultimo per riscattare i giochi PlayStation Plus gratis di febbraio è il 6 marzo: non lasciateveli sfuggire!



Ultimo capitolo della serie di sparatutto in prima persona di Electronic Arts e DICE, Battlefield 2042 è interamente votato al multiplayer, essendo sprovvisto di una campagna per giocatore singolo. Al centro dell'esperienza ci sono come sempre le battaglie su larga scala di modalità storiche come Conquista e Sfondamento, che su PlayStation 5 sono in grado di ospitare fino a 128 partecipanti in contemporanea.

A strizzare l'occhio ai fan storici della saga ci pensa Battlefield Portal, una modalità che offre mappe, truppe e gadget degli episodi passati lasciando ampio spazio alla personalizzazione, mentre Zona di Pericolo invita quattro giocatori a collaborare per il raggiungimento di un obiettivo comune.

Battlefield 2042 si è reso protagonista di un lancio sottotono, ma con il tempo DICE è riuscita a correggere il tiro andando incontro alle richieste della propria utenza. A gennaio, ad esempio, ha finalmente reintrodotto il sistema delle classi (Assalto, Geniere, Supporto e Scout), che i veterani conoscono fin troppo bene. Tra pochi giorni, il 28 febbraio per la precisione, lancerà inoltre la Stagione 4, che promette tante novità sotto forma di mappe, armi e veicoli, oltre al quattordicesimo e ultimo Specialista, Camila Blasco.



Di tutt'altra pasta Minecraft Dungeons, un gioco d'azione e avventura ispirato ai classici dungeon crawler. Ambientato nel blocchettoso universo di Minecraft, può essere affrontato in solitaria oppure in cooperativa da squadre composte al massimo da 4 giocatori. La missione? Salvare gli abitanti del villaggio e sconfiggere il malvagio Arci-abitore! Come abbiamo avuto modo di vedere nella recensione di Minecraft Dungeons, la progressione inquadrata, il riuscito sistema di generazione procedurale delle mappe e l'elevato grado di personalizzazione sapranno appassionare anche i veterani del genere.

Gli appassionati di giochi di ruolo d'azione troveranno pane per i loro denti in Code Vein, una produzione sviluppata dal team di God Eater sotto la direzione di Hiroshi Yoshimura. Per certi versi ispirato a Dark Souls, si distingue per un character design vicino all'immaginario anime e meccaniche di gameplay basate sul vampirismo. In un mondo in cui gli esseri umani sono prossimi all'estinzione, i vampiri di Code Vein - i Redivivi - si affidano al Vischio, una pianta che genera gocce di sangue permettendo loro di mantenere la sanità mentale. L'avatar è in grado di assorbire il fluido corporeo dei nemici (vampiri incapaci di ragionare e mossi dalla smodata sete di sangue) per sbloccare nuove abilità da utilizzare in combattimento.



Esattamente come nei Souls, in caso di difficoltà potrete chiedere aiuto ad un amico online, che potrà dunque unirsi a voi e al vostro compagno controllato dall'IA. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Code Vein.

I nuovi giochi di marzo per PlayStation Plus Extra e Premium

• Tchia | PS4 e PS5

• Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri | PS5

• Ghostwire Tokyo | PS5

• Immortals Fenyx Rising | PS4 e PS5

• Rainbow Six Extraction | PS4 e PS5



Il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium si rinnoverà il 21 marzo e Sony ha approfittato dello State of Play per offrire un antipasto della line-up che andrà ad arricchirlo. La più grande novità è chiaramente rappresentata da Tchia, una colorata avventura che debutterà nel servizio immediatamente al day-one nelle sue versioni per PS4 e PS5.

In un arcipelago ispirato alla Nuova Caledonia, potrete prendere il controllo dell'omonima protagonista, una ragazza capace di saltare, scivolare, arrampicarsi, nuotare e, soprattutto, assumere il controllo di ogni animale che incontra. Usando le abilità uniche delle creature, potrete dunque volare come un uccello, esplorare l'oceano come un pesce e scavare per trovare tesori come un cane.



A scandire la progressione troverete sequenze filmate doppiate nella lingua tradizionale del posto e una colonna orchestrale infusa con le sonorità locali. Tchia è anche in grado di suonare un ukulele, un'abilità che si rivelerà utile in alcuni momenti chiave della storia.



Particolarmente ricca l'offerta di Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri, che include Uncharted 4: Fine di un Ladro e Uncharted: L'Eredità Perduta in versione potenziata per PlayStation 5.

Le due avventure, la prima con un Nathan Drake al capolinea della sua carriera di cacciatore di tesori e la seconda con protagoniste Chloe Frazer e Nadine Ross sulle orme della Zanna d'Oro di Ganesh in India, splendono sulla console di nuova generazione grazie ad un comparto tecnico all'avanguardia, caricamenti fulminei, audio tridimensionale e il supporto alle funzionalità avanzate del Dualsense. Ben tre le modalità grafiche a disposizione: Fedeltà in 4K a 60fps, Prestazioni a 1440p a 60fps e Prestazioni+ a 1080p a 120fps (su pannelli compatibili).



Marzo è anche il mese di Ghostwire Tokyo, un gioco d'azione e avventura in prima persona sviluppato da Tango Gameworks lanciato in esclusiva console su PlayStation 5 lo scorso anno. Il periodo di esclusività si sta avviando verso la sua conclusione (prossimamente si affaccerà anche su Xbox Series X|S), in compenso potrete godervelo senza costi aggiuntivi.

La popolazione di Tokyo è in pericolo: forze sovrannaturali provenienti da un altro mondo hanno invaso la metropoli giapponese e cominciato a rapire gli abitanti. Dopo aver stretto un patto con un'entità spettrale, potrete esplorare luoghi iconici come l'incrocio di Shibuya e la Tokyo Tower, e scatenare una combinazione letale di poteri elementali potenziabili e abilità di caccia-fantasmi. Leggete la nostra recensione di Ghostwire Tokyo per saperne di più.



Ubisoft contribuisce alla causa con ben due videogiochi. Il primo, Immortals Fenyx Rising, è un solido action GDR open world di stampo mitologico che vede Fenyx (un personaggio liberamente personalizzabile nell'aspetto ma che Ubisoft Quebec ha immaginato come una scaltra guerriera dai capelli rossi) intraprendere una missione per la salvezza degli dei dell'Antica Grecia.



L'avventura, in parte ispirata a quel mostro sacro che risponde al nome di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, vi metterà dinanzi a mostri mitologici come Medusa, il Ciclope e il Minotauro, tonnellate di equipaggiamenti e armi per personalizzare la protagonista ed enigmi ambientali ben calati nel contesto dell'enorme open world. Godetevi la recensione di Immortals Fenyx Rising.

L'altro gioco Ubisoft è Rainbow Six Extraction, uno sparatutto tattico cooperativo PvE per 1-3 giocatori che vi calerà nei panni degli Operatori Elite dell'universo di Rainbow Six per sconfiggere una razza aliena nota come Archaens. Spirito di collaborazione e approccio tattico rappresenteranno le migliori armi a vostra disposizione all'interno delle pericolose zone di contenimento. Anche la recensione di Rainbow Six Extraction è ad un click di distanza.



A questi giochi andranno probabilmente ad aggiungersene altri: con l'approssimarsi del 21 marzo ci aspettiamo l'annuncio di altri titoli per PlayStation 4 e PS5, oltre che nuovi classici indirizzati specificamente al catalogo Premium. Nell'attesa godetevi i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di febbraio, tra i quali spiccano Horizon Forbbiden West, The Quarry e The Legend of Dragoon, e ricordate che ci sono ben nove giochi pronti a lasciare PlayStation Plus Extra a marzo: portateli a termine finché potete!