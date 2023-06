PlayStation Plus Essential: giugno tra NBA, Trek To Yomi e Jurassic Park

La selezione di giugno per PlayStation Plus Essential mira ad abbracciare un pubblico quantomai vasto e variegato. Per i fan della pallacanestro c'è NBA 2K23, mentre gli appassionati del genere gestionale possono trovare pane per i loro denti in Jurassic World Evolution 2. Trek to Yomi è invece perfettamente in grado di appagare i cinefili affascinati dalla cultura giapponese. Tutti e tre i giochi sono disponibili al download da oggi 6 giugno per tutti gli abbonati a PlayStation Plus Essential, Extra e Premium, e lo saranno fino a lunedì 3 giugno. Avete quasi un mese di tempo per aggiungerli alla raccolta, non lasciateveli sfuggire!

NBA 2K23 per PS4 e PS5

Nel pieno delle NBA Finals, che per il momento vedono i Denver Nuggets e i Miami Heat a pari merito per 1-1, Sony e 2K Games vi offrono la possibilità di calarvi nei panni dei giocatori di pallacanestro più forti del mondo con NBA 2K23, l'ultima iterazione della simulazione cestistica sviluppata da Visual Concepts.

Quest'anno il gameplay offensivo ha visto un'espansione delle opzioni di attacco con nuove combinazioni di gesti sul Pro Stick, un modello di tiro più autentico, nuovi indicatori e modifiche ai palleggi, mentre il reparto difensivo è stato regolato di conseguenza per mantenere gli scontri 1v1 sempre stimolanti. MyTeam è stata rivoluzionata grazie alla rimozione dei contratti, mentre la Sfida Jordan ha fatto il suo ritorno con 15 esperienze di gioco individuali che partono dal debutto di His Airness nel campionato universitario e arrivano al suo ultimo storico tiro effettuato con i Chicago Bulls.



Per il resto, come abbiamo già evidenziato nella nostra recensione di NBA 2K23, potete aspettarvi una resa grafica ai vertici della categoria e un roster aggiornato comprendente le star di NBA e WNBA (team storici inclusi), oltre alle modalità che hanno decretato il successo della serie come MyCareer, The W e la già citata My Team. In qualità di abbonati a PlayStation Plus, vi spettano anche dei pacchetti esclusivi MyTeam all'interno del gioco!

Jurassic World Evolution 2 per PS4 e PS5

Dai palazzetti americani al vulcanico arcipelago de Las Cinco Muertes è un attimo: con Jurassic World Evolution 2, gestionale a base di dinosauri ispirato alla serie cinematografica di successo, i maestri del genere di Frontier Development sono riusciti a migliorare in tutto e per tutto ogni aspetto del già ottimo predecessore.

Ambientata dopo i fatti narrati in Jurassic World: Il Regno Distrutto, la campagna narrativa vede la partecipazione degli iconici personaggi del film, tra cui il dottor Ian Malcom (doppiato da Jeff Goldblum) e Claire Dearing (doppiata da Bryce Dallas Howard). Il vostro compito è quello di guidare le operazioni per il controllo e il contenimento dei dinosauri selvatici che stanno scorrazzando per gli Stati Uniti d'America. A vostra disposizione avete degli strumenti gestionali avanzati che vi consentono di costruire nuovi edifici, assumere scienziati di talento e progettare un parco in grado di soddisfare tanto le esigenze dei visitatori quanto quelle delle 75 specie di dinosauri presenti, tutte accuratamente riprodotte nelle fattezze e nei comportamenti.



Le cose si fanno ancor più interessanti nella modalità Teoria del Caos, una sorta di what if che permette di affrontare degli scenari alternativi ambientati nei periodi e nei luoghi delle prime cinque pellicole della saga cinematografica. Presenti all'appello anche una modalità Sandbox, dove dare libero sfogo alla propria creatività, e una modalità Sfida, nella quale mettersi alla prova in scenari complessi. Leggete la nostra recensione di Jurassic World Evolution 2 per saperne di più.

Trek to Yomi per PS4 e PS5

Leonard Menchiari, Flying Wild Hog e Devolver Digital completano la selezione di giugno per PlayStation Plus con Trek to Yomi, un'avventura a scorrimento orizzontale altamente cinematografica ispirata ai classici film dei samurai della metà del novecento.

La storia narra di Hiroki, un giovane spadaccino che ha giurato al suo maestro morente di proteggere la città da qualsiasi minaccia. Vincolato al dovere, nel momento del bisogno è chiamato ad un'ardua impresa che lo conduce fino alla terra dei morti, in un viaggio il cui esito dipende dalle scelte compiute nel mentre.



Le prime cose che balzano agli occhi e alle orecchie sono l'affascinante direzione artistica in bianco e nero e la curatissima colonna sonora, che ricreano le atmosfere del Giappone Feudale riuscendo a valorizzare efficacemente sia l'azione che i momenti riflessivi. Il comparto audiovisivo non deve tuttavia distogliere l'attenzione dai nemici malvagi e dagli ostici spadaccini soprannaturali, che possono essere fronteggiati con un sistema di combattimento fluido ed altamente spettacolare basato sulle armi tradizionali dei samurai. Se amate questo particolare periodo storico e siete affascinati dal genere cinematografico di riferimento, perdonerete senz'altro le poche criticità che abbiamo evidenziato nella nostra recensione di Trek to Yomi.