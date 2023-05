PlayStation Plus Essential: maggio tra corse e battaglie medievali

Le gare automobilistiche di GRID Legends, le battaglie medievali di Chivalry 2 e il ciclismo estremo di Descenders. È questa la ricetta scelta da Sony per la line-up dei giochi gratis di maggio 2023 per PlayStation Plus Essential. Saranno felici coloro desiderosi di mettersi alla prova, un po' meno gli amanti delle esperienze per giocatore singolo fortemente basate sulla narrativa. I tre nuovi giochi mensili sono già disponibili e rimarranno disponibili al download su PlayStation 4 e PS5 fino a lunedì 5 giugno. Nel mentre che li scaricate sulle vostre console, scoprite cosa offrono continuando a leggere questo articolo.

GRID Legends PS4 e PS5

Squadra che vince non si cambia: GRID Legends, il capitolo più recente della longeva serie di Codemasters, rimane fedele alle origini proponendo un sistema di guida arcade con qualche velleità simulativa e mettendo sul piatto un'offerta contenutistica di tutto rispetto, con una ricchissima Carriera comprendente centinaia di eventi, 4 categorie, più di 120 vetture suddivise in 9 classi e oltre 22 ambientazioni, tra le quali spiccano le nuove Londra, Mosca e Strada Alpina.

La novità più interessante è senza dubbio rappresentata dalla Modalità Storia ispirata alla celebre docuserie di Netflix "Drive to Survive". Ribattezzata "Driven to Glory", racconta una storia in 36 capitoli spalmati nel corso di circa dieci ore di gioco, affrontando tematiche come la politica del paddock e i drammi in pista. GRID Legends è in grado di appassionare sia i veterani dei giochi di guida, grazie ad un'intelligenza artificiale di alto livello che può essere annoverata tra i principali punti di forza della produzione, e un'approfondita componente multigiocatore fortemente social, che permette a 22 giocatori di sfidarsi in contemporanea. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di GRID Legends.

Chivalry 2 PS4, PS5

Se all'asfalto rovente e al profumo di gomma bruciata preferite i polverosi e insanguinati campi di battaglia medievali, allora Chivalry 2 , uno slasher multiplayer in prima persona ad alto tasso cinematografico, può sicuramente fare al caso vostro.

Le battaglie di Chivalry 2 sono in grado capaci di ospitare fino a 64 giocatori in contemporanea. Senza lesinare sul livello di spettacolarità e ispirandosi ai film di genere, propongono un'ampia varietà di situazioni come duelli con le spade, piogge di frecce infuocate, assedi ai castelli e tornei medievali. A garantire la profondità del gameplay ci pensano la presenza di quattro classi e dodici sottoclassi differenti, ognuna dotata di armi e abilità uniche. I possessori di PlayStation 5, dal canto loro, potranno godersi tutto questo alla risoluzione 4K e a 60fps. Per voi abbiamo anche la recensione di Chivalry 2.

Descenders PS4

Descenders permette di provare il brivido di una discesa a rotta di collo da un montagna in sella ad una mountain bike. Facile da imparare ma difficile da padroneggiare, fonda la sua esperienza su un avanzato sistema di fisica che consente di controllare ogni minimo movimento del ciclista.

I livelli generati proceduralmente incrementano il livello di sfida proponendo salti e pendenze inaspettate, dando il là ad acrobazie ogni volta sempre più spettacolari. Il senso di progressione è alimentato dallo sblocco di una serie di mutatori speciali, che influenzano la pedalata adattandosi a differenti stili di gioco, e da un sistema di ricompense che permette di sbloccare nuove bici e incrementare la propria reputazione online. A proposito del gioco in rete, in Descenders è possibile affiliarsi a una squadra a scelta fra tre disponibili - Nemica, Arborea e Cinetica - una decisione che influenza il vestiario, i colori della bicicletta e l'esperienza comunitaria.

Il divertimento continua con PlayStation Plus e Premium

Se siete abbonati a Premium e/o Extra, i piani più costosi di PlayStation Plus, sappiate che tra pochi giorni verrà annunciata una nuova ondata di giochi! Le novità di maggio 2023 verranno presentate ufficialmente nella giornata di mercoledì 10 maggio, con un lancio effettivo previsto per martedì 16 maggio. La lista è ancora ignota, ma possiamo anticiparvi che nella line-up sarà compreso anche Humanity, il nuovo gioco dei creatori di Tetris Effect Connected.

Ne approfittiamo per ricordarvi che il 16 maggio PlayStation Plus Extra e Premium perderanno 36 giochi, tra cui Marvel's Spider-Man Game of the Year Edition e Batman Arkham City.