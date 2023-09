PlayStation Plus Essential: settembre tra sparatorie e viaggi avventurosi

Mentre gli abbonati cercano di digerire l'inatteso aumento dei prezzi di tutti i piani a PlayStation Plus, Sony offre loro tre nuovi giochi mensili con cui divertirsi e provare a dimenticare il denaro aggiuntivo che saranno chiamati a sborsare a partire da questo mese. La selezione comprende Saints Row, la Traveler Edition di Black Desert e Generation Zero, tutti e tre già disponibili al download da oggi martedì 5 settembre. Se siete indecisi su quale scaricare prima, continuate a leggerci!

Saints Row per PS4 e PS5

Dopo una serie di episodi e spin-off caciaroni e sopra le righe ma ancorati ad una formula di gioco ormai vetusta, Volition ha provato a svecchiare la propria serie con Saints Row, reboot che certifica la ripartenza facendo a meno del classico numeretto dopo il titolo.

L'azione si svolge a Santo Ileso, una città immaginaria del sudovest degli Stati Uniti d'America, dove il crimine dilaga e diverse fazioni di fuorilegge combattono per ottenere la supremazia. In questo contesto dovrete farvi largo nei panni di un giovane criminale che, dopo aver formato i Saints Row assieme ai propri compagni Neenah, Kevin ed Eli, comincia la più classica delle scalate nei ranghi della criminalità.



Saints Row offre l'open world più grande e vario mai apparso nella serie, un enorme parco giochi da trasformare in impero criminale conquistando un quartiere alla volta. In questo moderno Far West potete fare affidamento su un folle arsenale composta da armi comuni e insolite, tutte liberamente personalizzabili, e molteplici veicoli, che spaziano dalle immancabili automobili e motociclette fino ad arrivare a mezzi come elicotteri, VTOL, hoverboard e go-kart. A rendere il tutto ancor più frenetico ci pensa una modalità cooperativa senza interruzioni, che consente ad altri tre amici di entrare in partita in qualsiasi momento senza fermare l'azione.



Abbiamo parlato di questo reboot in maniera ben più approfondita nella nostra recensione di Saints Row. Purtroppo, gli studi di Volition hanno recentemente chiuso i battenti. In compenso, la serie di Saints Row continuerà, sebbene sotto un'altra ala protettrice.

Black Desert Traveler Edition per PS4

Ha fatto tanto parlare di sé per i suoi fantastici modelli dei personaggi, ma in realtà Black Desert è un buon MMORPG che merita di essere giocato da qualsiasi appassionato del genere, specialmente adesso che il prezzo d'ingresso è azzerato grazie a PlayStation Plus.

Black Desert è un MMORPG fantasy a mondo aperto in terza persona, che prevede dei frenetici combattimenti PvE, guerre d'assedio su larga scala in PvP, multiple classi di personaggi giocabili e diverse tipologie di combattimento in cui specializzarsi. Come ogni MMORPG che si rispetti, offre anche un'ampia serie di attività collaterali a cui dedicarsi tra una quest e l'altra, come il commercio, la pesca, l'addestramento di cavalli, l'alchimia, la cucina e la raccolta. Occhio però, la lingua italiana non è supportata.



La Traveler Edition offre, oltre al gioco base, anche il Traveler Item Pack, che comprende un Pacchetto risparmio (15 giorni), una Scatola di perle (1000 perle), un Orso Polare, un Cavallo Bianco di Livello 7 (femmina) e un Flauto dell'Allenatore (30 giorni). Gli abbonati PlayStation Plus che hanno già acquistato un'edizione di Black Desert differente dalla Traveler Edition possono riscattare il Traveler Item Pack separatamente.

Generation Zero per PS4

I ragazzi di Avalanche Studios, già autori di Just Cause e Mad Max, hanno assecondato il loro spirito patriottico ambientando Generation Zero nel loro paese natale, la Svezia, calandola in un clima da Guerra Fredda e popolandola di possenti bestie meccaniche. A differenza dei titoli succitati, Generation Zero si pone tuttavia come uno sparatutto stealth d'azione in prima persona che, pur supportando il gioco in solitaria, promuove il gaming in cooperativa senza interruzioni per quatto giocatori in contemporanea.

Perché questi misteriosi nemici meccanici hanno invaso il mondo aperto di Östertörn? Toccherà a voi scoprirlo partecipando ad una vera e propria guerriglia tra le strade, nel fitto delle foreste e nelle profondità dei bunker. L'esperienza acquisita nella lotta con le macchine farà diventare il vostro personaggio sempre più forte, mentre i pezzi raccolti sul campo di battaglia vi permetteranno di creare nuovi equipaggiamenti, armi e munizioni, oltre che di costruire e fortificare le basi sparse per l'isola.



All'epoca della sua uscita, nell'aprile del 2019, non ha fatto una bella impressione sulla critica (come testimonia la nostra recensione di Generation Zero), tuttavia da allora il gioco di Avalanche Studios ha ricevuto un bel po' di aggiornamenti correttivi e di contenuto, dunque una prova non gliela si può proprio negare, specialmente se avete un gruppo di amici con cui giocarlo.