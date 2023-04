PlayStation Plus Extra Premium: ad aprile l'invasione dei giochi Bethesda

La prima cosa che salta all'occhio guardando la lista dei nuovi giochi di aprile per PlayStation Plus Extra e Premium è senza ombra di dubbio la cospicua rappresentanza di Bethesda. L'azienda del Maryland, ora appartenente alla famiglia degli Xbox Game Studios, contribuisce alla causa con ben nove titoli (quattro per Extra e cinque per Premium), ma le novità non terminano affatto qui, poiché oggi 18 aprile arrivano nel catalogo anche altri videogiochi d'alto profilo come Kena: Bridge of Spirits e piccole perle del calibro di Monster Boy and the Cursed Kingdom.

I nuovi giochi per PlayStation Plus Extra

• Kena: Brigde of Spirits | PS4 e PS5

• DOOM Eternal | PS4 e PS5

• Wolfenstein II: The New Colossus | PS4

• Wolfenstein: The Old Blood | PS4

• The Evil Within | PS4

• Riders Republic | PS4 e PS5

• Bassmaster Fishing | PS4 e PS5

• Slay the Spire | PS4

• Monster Boy and the Cursed Kingdom | PS4 e PS5

• Paradise Killer | PS4 e PS5

• Sackboy: A Big Adventure | PS4 e PS5



Tra le più belle sorprese del 2020, Kena: Bridge of Spirits è un action adventure vecchio stampo che amalgama narrazione, esplorazione e combattimenti. Nei panni della protagonista, una giovane Guida degli Spiriti dal sorriso tenero e dagli occhi intrisi di pace, siete chiamati ad eliminare la corruzione che minaccia di divorare l'intera foresta.

Ad assistervi troverete i Rot, dei timidi spiritelli incaricati di trasformare gli organismi morti per preservare l'equilibrio naturale. Sotto la vostra guida, queste creaturine impareranno nuove abilità e scopriranno nuovi modi per manipolare l'ambiente, rivelandosi dei preziosissimi alleati nella lotta contro gli spiriti corrotti. Il gioco dà il meglio di sé su PlayStation 5, dove gode di due modalità grafiche (una punta alla qualità visiva in 4K e 40fps, l'altra alla fluidità a 1800p e 60fps), ma è godibilissimo anche su PlayStation 4. Leggete la nostra recensione di Kena: Bridge of Spirits.

L'invasione di Bethesda comincia con DOOM Eternal, un indemoniato sparatutto in prima persona con una spiccata propensione al platforming. Diretta evoluzione del capitolo del 2016, spinge al massimo la filosofia del "push forward combat" invogliando ad affrontare le belve demoniache a muso duro - anche a 120fps con una modalità dedicata esclusiva per PlayStation 5. Di spiccata estrazione old-school è anche Wolfenstein II: The New Colossus, uno sparatutto in prima persona che punta fortemente sulla narrativa. Nell'ucronia di MachineGames, che immagina un mondo in cui la Germania ha vinto la Seconda Guerra Mondiale, siete chiamati a vestire i panni dell'inarrestabile William "B.J." Blazkowicz per innescare la Seconda Rivoluzione Americana e fermare la macchina nazista, in un viaggio che si spinge anche oltre i confini del globo terracqueo. A proposito di Wolfenstein, oggi arriva anche Old Blood, prequel di Wolfenstein: The New Order, primo capitolo della serie di MachineGames già incluso da tempo in PlayStation Plus Extra. Con quest'altro gioco, ambientato nell'iconico castello che dà il nome alla serie, nonché teatro di misteriosi esperimenti sovrannaturali, la trilogia di Blazko può dirsi completa.



A chiudere la fila dei giochi Bethesda per PlayStation Plus Extra ci pensa The Evil Within, che incarna il significato puro dei survival horror in terza persona aprendo le porte di una realtà disturbata e contorta. Durante una delle sue indagini, il detective Sebastian Castellanos si scontra con una forza misteriosa e potente che gli fa perdere conoscenza. Al suo risveglio si ritrova intrappolato in un mondo impazzito e opprimente, nel quale bestie deturpate e creature sibilline vagano tra i cadaveri. L'intreccio narrativo - un collage di follia e sofferenza - compensa ampiamente qualche debolezza ludica.



Dopo tutte queste esperienze single player ci pensa Riders Republic a strizzare l'occhio agli amanti del gioco in compagnia. Nell'enorme parco giochi di Ubisoft potrete divertirvi con la bici, gli sci, lo snowboard e persino la tuta alare in competizioni team contro team ed epiche gare di massa con oltre 50 giocatori.

Se preferite la pesca sportiva, potete invece dedicarvi a Bassmaster Fishing calandovi nei panni di 10 pescatori professionisti in otto differenti aree del globo realmente esistenti. La produzione di Dovetail Games offre sia una modalità Carriera, sia una componente online con tanto di supporto al cross-play.



La quota indie mensile è sostenuta da un trio decisamente variegato. Slay the Spire è un deckbuilder per giocatore singolo che mescola meccaniche da giochi di carte e velleità roguelike ponendo al centro dell'esperienza la Guglia, una struttura da scalare creando un mazzo unico, sconfiggendo creature bizzarre e scoprendo potenti reliquie capaci di migliorare notevolmente l'efficacia del deck. Monster Boy e il Regno Maledetto è un colorato gioco d'azione realizzato con la collaborazione di Ryuichi Nishizawa, leggendario autore di Wonder Boy in Monster World. Dalla celebre serie prende in prestito i valori e la struttura, incorniciandoli con un impianto di gioco moderno e un comparto grafico fanciullesco e sgargiante.

Nella nostra recensione di Monster Boy e il Regno Maledetto non abbiamo esitato a definirlo come uno dei migliori metroidvania di sempre, grazie alla sua incredibile mole di contenuti, la progressione appagante, la difficoltà bilanciata e gli enigmi stimolanti. Si tratta senza ombra di dubbio di una delle più belle sorprese di questo aggiornamento mensile per PlayStation Plus Extra.



Dulcis in fundo, arriviamo a Paradise Killer, un'avventura open world investigativa ambientata a Paradise Island, un'isola fuori dalla realtà che si rigenera ogni millennio. Alla vigilia di una nuova rinascita, il Consiglio - che sorveglia il ciclo dell'isola - viene assassinato. Nei panni di Lady Love Dies, dovrete scoprire la verità raccogliendo prove, accusando i sospettati con argomentazioni inoppugnabili e portando il caso in tribunale.



Prima di passare alla selezione dei classici per Premium, segnaliamo che Sackboy: Una Nuova Avventura, uno dei giochi mensili di aprile per PlayStation Plus Essential, è stato aggiunto anche al catalogo di Extra.

I classici per PlayStation Plus Premium

• DOOM | PS4

• DOOM II | PS4

• DOOM 64 | PS4

• DOOM 3 | PS4

• Dishonored: Definitive Edition | PS4



Bello DOOM Eternal, vero? La saga di idSoftware ha tuttavia radici lontane, che adesso potete (ri)scoprire grazie a PlayStation Plus Premium! In un sol colpo sono arrivati in catalogo i primi due seminali giochi della serie, DOOM e DOOM II, la storica conversione del primo capitolo per Nintendo 64 DOOM 64, e DOOM 3, che approdò per la prima volta su PC nel 2004 riscrivendo i connotati della serie e lasciando a bocca aperta per la grafica all'avanguardia. Tutti e quattro i giochi vengono proposti nelle loro, ben più moderne, riedizioni per PlayStation 4.



Chiude la parata Dishonored: Definitive Edition, edizione definitiva di uno degli immersive sim più apprezzati della ludoteca di Arkane Studios, che ha avuto il pregio di introdurre uno dei mondi più affascinanti e meglio caratterizzati del mondo dei videogiochi. Nei panni di Corvo Attano, ingiustamente accusato dell'assassinio dell'imperatrice delle isole Jessamine Kaldwin, potete muovervi in completa libertà nelle articolate ambientazioni impiegando in maniera creativa abilità stealth e poteri sovrannaturali.





I giochi in uscita dal catalogo

Contestualmente all'annuncio delle novità di aprile, Sony ha anche avvisato tutti gli abbonati dell'imminente rimozione di una serie di giochi. A partire dal 15 maggio non saranno più disponibili Marvel's Spider-Man, Resident Evil e NBA 2K Playgrounds 2. Portateli a termine finché potete e continuate a monitorare costantemente la sezione "Ultima occasione per giocare" nella pagina PlayStation Plus -> Collezioni su console PS5 o PlayStation Plus -> Giochi -> Catalogo dei giochi su console PS4 per vedere i titoli a cui potreste voler giocare prima che lascino il servizio.